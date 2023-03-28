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Номинация для онлайн-экспортеров МСП появится в конкурсе "Экспортер года" - РИА Новости, 28.03.2023
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11:55 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/konkurs-1861174423.html
Номинация для онлайн-экспортеров МСП появится в конкурсе "Экспортер года"
Номинация для онлайн-экспортеров МСП появится в конкурсе "Экспортер года" - РИА Новости, 28.03.2023
Номинация для онлайн-экспортеров МСП появится в конкурсе "Экспортер года"
Новая дополнительная номинация для компаний малого и среднего бизнеса: "Лучший экспортер в сфере электронной торговли" появится в 2023 году во Всероссийской... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:55
2023-03-28T11:55
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новая дополнительная номинация для компаний малого и среднего бизнеса: "Лучший экспортер в сфере электронной торговли" появится в 2023 году во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Подать заявку на участие в ней смогут любые экспортеры несырьевой неэнергетической продукции, которые отправляют ее за границу по каналам интернет-торговли. Российский экспортный центр оказывает поддержку компаниям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении."Конкурс "Экспортер года" - одно из самых важных событий года для экспортеров. Это возможность рассказать об успехах и покупателям, и партнерам, и широкой аудитории. Для небольших компаний это способ заявить о себе, показать, что экспорт - это бизнес не только для крупных предприятий", - отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.По ее словам, "одним из самых эффективных способов организации продаж за рубеж является интернет-торговля: электронные каналы позволяют найти партнера для экспорта, "дотянуться" до своего конечного иностранного потребителя и рассказать о своем продукте на весь мир, не выходя из дома или офиса в России"."И наши предприниматели в этом действительно добиваются внушительных результатов в любых условиях. Чтобы отдельно отметить успехи нашего бизнеса на этой стезе, Российский экспортный центр вводит в этом году новую дополнительную номинацию: лучший онлайн-экспортер. Я уверена, что новая номинация позволит не только выявить и поощрить лучшие практики в сфере международной торговли, но и учесть современные подходы к ведению бизнеса", - считает глава центра.Таким образом, в 2023 году премия "Экспортер года" будет вручаться в 20 номинациях: шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса, всего 12) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании, всего 8).Для МСП в основных номинациях: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере машиностроения", "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере готового продовольствия" (высокие переделы), "Экспортер года в сфере услуг", "Трейдер года".Дополнительные номинации (можно выбрать в дополнение к основным): "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер", "Лучший молодой предприниматель-экспортер", "Прорыв года", "Лучший экспортер в сфере электронной торговли".Основные номинации для крупного бизнеса: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере машиностроения", "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере готового продовольствия" (высокие переделы), "Экспортер года в сфере услуг", "Трейдер года".Дополнительные номинации (можно выбрать в дополнение к основным): "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер", "Новая география".Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минцифры России.
https://ria.ru/20230327/ekspozitsiya-1860982085.html
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7 495 645-6601
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353
60
российский экспортный центр (рэц), россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия

Номинация для онлайн-экспортеров МСП появится в конкурсе "Экспортер года"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новая дополнительная номинация для компаний малого и среднего бизнеса: "Лучший экспортер в сфере электронной торговли" появится в 2023 году во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Подать заявку на участие в ней смогут любые экспортеры несырьевой неэнергетической продукции, которые отправляют ее за границу по каналам интернет-торговли. Российский экспортный центр оказывает поддержку компаниям в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении.
РЭЦ Made in Russia - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
РЭЦ: экспозиция Made in Russia открылась на выставке Smart Cities India
27 марта, 16:11
"Конкурс "Экспортер года" - одно из самых важных событий года для экспортеров. Это возможность рассказать об успехах и покупателям, и партнерам, и широкой аудитории. Для небольших компаний это способ заявить о себе, показать, что экспорт - это бизнес не только для крупных предприятий", - отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.
По ее словам, "одним из самых эффективных способов организации продаж за рубеж является интернет-торговля: электронные каналы позволяют найти партнера для экспорта, "дотянуться" до своего конечного иностранного потребителя и рассказать о своем продукте на весь мир, не выходя из дома или офиса в России".
"И наши предприниматели в этом действительно добиваются внушительных результатов в любых условиях. Чтобы отдельно отметить успехи нашего бизнеса на этой стезе, Российский экспортный центр вводит в этом году новую дополнительную номинацию: лучший онлайн-экспортер. Я уверена, что новая номинация позволит не только выявить и поощрить лучшие практики в сфере международной торговли, но и учесть современные подходы к ведению бизнеса", - считает глава центра.
Таким образом, в 2023 году премия "Экспортер года" будет вручаться в 20 номинациях: шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса, всего 12) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании, всего 8).
Для МСП в основных номинациях: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере машиностроения", "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере готового продовольствия" (высокие переделы), "Экспортер года в сфере услуг", "Трейдер года".
Дополнительные номинации (можно выбрать в дополнение к основным): "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер", "Лучший молодой предприниматель-экспортер", "Прорыв года", "Лучший экспортер в сфере электронной торговли".
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
РЭЦ поддержал в 2022 году несырьевой неэнергетический экспорт на $12 млрд
27 марта, 11:19
Основные номинации для крупного бизнеса: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере машиностроения", "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере готового продовольствия" (высокие переделы), "Экспортер года в сфере услуг", "Трейдер года".
Дополнительные номинации (можно выбрать в дополнение к основным): "Ответственный экспортер (ESG)", "Лучшая женщина-экспортер", "Новая география".
Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.
Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минцифры России.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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