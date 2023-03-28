https://ria.ru/20230328/konflikt-1861357615.html

Конфликт на Украине должен закончиться в 2023 году, заявили в Раде

Конфликт на Украине должен закончиться в 2023 году, заявили в Раде - РИА Новости, 28.03.2023

Конфликт на Украине должен закончиться в 2023 году, заявили в Раде

Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук в интервью заявил, что украинский конфликт должен закончиться в 2023 году, потому что Киев не способен сражаться до... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T19:26

2023-03-28T19:26

2023-03-28T22:46

специальная военная операция на украине

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руслан стефанчук

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Спикер парламента Украины Руслан Стефанчук в интервью заявил, что украинский конфликт должен закончиться в 2023 году, потому что Киев не способен сражаться до изнеможения. "Победа должна прийти в этом году. Мы не в состоянии сражаться до изнеможения, потому что в отличие от России, которая обладает очень большими ресурсами, Украина меньше. Так что нам нужна эта победа как можно скорее", - сказал Стефанчук в интервью британской газете Times. Спикер парламента Украины призвал Великобританию и других союзников ускорить поставки современного вооружения. Стефанчук предупредил, что неспособность одолеть Россию в этом году может оказаться "катастрофической". Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230328/vashington-1861062284.html

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в мире, украина, россия, киев, руслан стефанчук, владимир путин