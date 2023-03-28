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В Чувашии задержали начальника колонии за превышение должностных полномочий - РИА Новости, 28.03.2023
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16:58 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/koloniya-1861307538.html
В Чувашии задержали начальника колонии за превышение должностных полномочий
В Чувашии задержали начальника колонии за превышение должностных полномочий - РИА Новости, 28.03.2023
В Чувашии задержали начальника колонии за превышение должностных полномочий
Начальник исправительной колонии №9 в Чувашии задержан по подозрению в превышении должностных полномочий за слишком лояльное отношение к одному из осужденных,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:58
2023-03-28T16:58
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Начальник исправительной колонии №9 в Чувашии задержан по подозрению в превышении должностных полномочий за слишком лояльное отношение к одному из осужденных, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, в январе-декабре 2022 года начальник исправительной колонии, пользуясь своим служебным положением, оказывал покровительство одному из осужденных. Так, подозреваемый, зная о том, что осужденный систематически нарушает установленный порядок отбывания наказания, в том числе не выполняет требования сотрудников колонии, грубо общается с ними и другими осужденными, нарушает правила внутреннего распорядка, тем не менее не применял к нему мер взыскания. Помимо этого, отмечает СУСК, начальник ИК-9 неоднократно давал указания подчиненным сотрудникам не привлекать осужденного к дисциплинарной ответственности. "Кроме того, подозреваемый способствовал переводу осужденного в облегченные условия отбывания наказания, лично утвердив заведомо несоответствующую действительности положительную характеристику и подписав заведомо незаконное постановление о его переводе", - говорится в сообщении регионального СУСК. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "Подозреваемый задержан. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230328/sud-1861298592.html
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россия
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии задержали начальника колонии за превышение должностных полномочий

В Чувашии задержали начальника колонии за особо хорошее отношение к одному из осужденных

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Начальник исправительной колонии №9 в Чувашии задержан по подозрению в превышении должностных полномочий за слишком лояльное отношение к одному из осужденных, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, в январе-декабре 2022 года начальник исправительной колонии, пользуясь своим служебным положением, оказывал покровительство одному из осужденных. Так, подозреваемый, зная о том, что осужденный систематически нарушает установленный порядок отбывания наказания, в том числе не выполняет требования сотрудников колонии, грубо общается с ними и другими осужденными, нарушает правила внутреннего распорядка, тем не менее не применял к нему мер взыскания. Помимо этого, отмечает СУСК, начальник ИК-9 неоднократно давал указания подчиненным сотрудникам не привлекать осужденного к дисциплинарной ответственности.
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"Кроме того, подозреваемый способствовал переводу осужденного в облегченные условия отбывания наказания, лично утвердив заведомо несоответствующую действительности положительную характеристику и подписав заведомо незаконное постановление о его переводе", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Подозреваемый задержан. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
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