https://ria.ru/20230328/kniga-1861263167.html
Мединский предложил перевести на английский книгу о деятельности ЦРУ в мире
Мединский предложил перевести на английский книгу о деятельности ЦРУ в мире - РИА Новости, 28.03.2023
Мединский предложил перевести на английский книгу о деятельности ЦРУ в мире
Новый российский сборник о том, как ЦРУ США в разных формах, прежде всего путем госпереворотов, вмешивается во внутренние дела разных стран по всему миру,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:00
2023-03-28T15:00
2023-03-28T15:00
москва
владимир мединский
владимир сунгоркин
сша
центральное разведывательное управление (цру)
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новый российский сборник о том, как ЦРУ США в разных формах, прежде всего путем госпереворотов, вмешивается во внутренние дела разных стран по всему миру, представили в Москве; помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский предложил перевести издание на английский язык, чтобы за рубежом знали, как американцы вмешивается во внутренние дела разных стран. Исторический альбом "Сделано в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переворотов" стал новым проектом медиагруппы "Комсомольская правда" и РВИО. В сборнике собраны примеры метода смены политических режимов по всему земному шару, использованные США в период со второй половины XX столетия до наших дней. Особое внимание в издании уделено "цветным революциям" XXI века. Сборник стал одним из последних книжных проектов Владимира Сунгоркина, главного редактора и гендиректора медиагруппы "Комсомольская правда". Презентацию альбома посвятили его памяти. "В январе прошлого года мы презентовали книгу "Тайные войны СССР". Потом вместе в Владимиром Николаевичем Сунгоркиным в разговоре за чашкой чая придумали такой проект. Почему "Сделано в ЦРУ"? Мы понимали: потому что это "made in CIA" - несложная шутка по аналогии с "made in USA". Конечно, все эти цветные революции сделаны не только в ЦРУ, а во всем гигантском комплексе органов безопасности США", - сказал Мединский в ходе презентации. По его словам, год назад только предполагалось, что тема эта "вечная", но никто даже не мог догадаться, что после начала специальной военной операции и событий на Украине она станет "втройне актуальной" и "попадет в десятку". "Я думаю, что в связи с этой игрой английских слов, РВИО переведет книгу на английский и перемакетирует издание. Пусть за границей тоже читают! Я уверен, что книга будет пользоваться большим успехом среди наших "партнеров", - добавил Мединский. В книге показан арсенал накопленных ЦРУ США вариантов перекройки политического устройства неугодных Вашингтону стран: от покушений на их лидеров, подкупа оппозиции и организации госпереворотов и революций до военного вмешательства во внутренние дела суверенных стран в тысячах километрах от границ Соединенных Штатов. Исторический экскурс наглядно показывает, как достигнутое в период Второй мировой войны экономическое и военное превосходство Вашингтона, включая первенство в разработке и применении ядерного оружия, позволило США объявить зоной их "жизненных интересов" весь мир. Книга описывает попытки организации "цветных революций" и госпереворотов в десятках стран Евразии, Америки и Африки, и содержит более 400 иллюстративных материалов.
https://ria.ru/20221018/zhurfak-1825002847.html
https://ria.ru/20230223/perevorot-1853918892.html
https://ria.ru/20230111/morales-1844016618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир мединский, владимир сунгоркин, сша, центральное разведывательное управление (цру), российское военно-историческое общество (рвио)
Москва, Владимир Мединский, Владимир Сунгоркин, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Российское военно-историческое общество (РВИО)
Мединский предложил перевести на английский книгу о деятельности ЦРУ в мире
Мединский предложил перевести на английский язык новую книгу о разжигании ЦРУ переворотов
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новый российский сборник о том, как ЦРУ США в разных формах, прежде всего путем госпереворотов, вмешивается во внутренние дела разных стран по всему миру, представили в Москве; помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский предложил перевести издание на английский язык, чтобы за рубежом знали, как американцы вмешивается во внутренние дела разных стран.
Исторический альбом "Сделано в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переворотов" стал новым проектом медиагруппы "Комсомольская правда" и РВИО. В сборнике собраны примеры метода смены политических режимов по всему земному шару, использованные США в период со второй половины XX столетия до наших дней. Особое внимание в издании уделено "цветным революциям" XXI века.
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Сборник стал одним из последних книжных проектов Владимира Сунгоркина
, главного редактора и гендиректора медиагруппы "Комсомольская правда". Презентацию альбома посвятили его памяти.
"В январе прошлого года мы презентовали книгу "Тайные войны СССР". Потом вместе в Владимиром Николаевичем Сунгоркиным в разговоре за чашкой чая придумали такой проект. Почему "Сделано в ЦРУ"? Мы понимали: потому что это "made in CIA" - несложная шутка по аналогии с "made in USA". Конечно, все эти цветные революции сделаны не только в ЦРУ, а во всем гигантском комплексе органов безопасности США", - сказал Мединский в ходе презентации.
По его словам, год назад только предполагалось, что тема эта "вечная", но никто даже не мог догадаться, что после начала специальной военной операции и событий на Украине
она станет "втройне актуальной" и "попадет в десятку".
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"Я думаю, что в связи с этой игрой английских слов, РВИО переведет книгу на английский и перемакетирует издание. Пусть за границей тоже читают! Я уверен, что книга будет пользоваться большим успехом среди наших "партнеров", - добавил Мединский.
В книге показан арсенал накопленных ЦРУ США вариантов перекройки политического устройства неугодных Вашингтону
стран: от покушений на их лидеров, подкупа оппозиции и организации госпереворотов и революций до военного вмешательства во внутренние дела суверенных стран в тысячах километрах от границ Соединенных Штатов.
Исторический экскурс наглядно показывает, как достигнутое в период Второй мировой войны экономическое и военное превосходство Вашингтона, включая первенство в разработке и применении ядерного оружия, позволило США объявить зоной их "жизненных интересов" весь мир.
Книга описывает попытки организации "цветных революций" и госпереворотов в десятках стран Евразии
, Америки
и Африки
, и содержит более 400 иллюстративных материалов.
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