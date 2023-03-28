https://ria.ru/20230328/kndr-1861186389.html

КНДР собирается возобновить дипломатическую деятельность, сообщили СМИ

КНДР собирается возобновить дипломатическую деятельность, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.03.2023

КНДР собирается возобновить дипломатическую деятельность, сообщили СМИ

КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:13

2023-03-28T12:13

2023-03-28T12:13

в мире

пхеньян

ким чен ын

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Financial Times. "Северная Корея готовится к возобновлению иностранной дипломатической деятельности, поскольку (лидер КНДР) Ким Чен Ын постепенно вновь открывает изолированную страну, которая была закрыта в течение трех лет во время пандемии коронавируса", - говорится в сообщении издания. Как отмечает издание со ссылкой на источники, Пхеньян в ближайшие месяцы проведет ротацию своих иностранных посланников после приостановки почти всех дипломатических поездок в 2020 году из-за COVID-19.

https://ria.ru/20230328/kndr-1861112739.html

пхеньян

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, пхеньян, ким чен ын, кндр (северная корея)