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КНДР собирается возобновить дипломатическую деятельность, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.03.2023
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12:13 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/kndr-1861186389.html
КНДР собирается возобновить дипломатическую деятельность, сообщили СМИ
КНДР собирается возобновить дипломатическую деятельность, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.03.2023
КНДР собирается возобновить дипломатическую деятельность, сообщили СМИ
КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:13
2023-03-28T12:13
в мире
пхеньян
ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Financial Times. "Северная Корея готовится к возобновлению иностранной дипломатической деятельности, поскольку (лидер КНДР) Ким Чен Ын постепенно вновь открывает изолированную страну, которая была закрыта в течение трех лет во время пандемии коронавируса", - говорится в сообщении издания. Как отмечает издание со ссылкой на источники, Пхеньян в ближайшие месяцы проведет ротацию своих иностранных посланников после приостановки почти всех дипломатических поездок в 2020 году из-за COVID-19.
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в мире, пхеньян, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Пхеньян, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
КНДР собирается возобновить дипломатическую деятельность, сообщили СМИ

FT: КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции из-за пандемии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Financial Times.
"Северная Корея готовится к возобновлению иностранной дипломатической деятельности, поскольку (лидер КНДР) Ким Чен Ын постепенно вновь открывает изолированную страну, которая была закрыта в течение трех лет во время пандемии коронавируса", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает издание со ссылкой на источники, Пхеньян в ближайшие месяцы проведет ротацию своих иностранных посланников после приостановки почти всех дипломатических поездок в 2020 году из-за COVID-19.
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время принятия ядерного оружия на вооружение. 27 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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