https://ria.ru/20230328/kndr-1861186389.html
КНДР собирается возобновить дипломатическую деятельность, сообщили СМИ
КНДР собирается возобновить дипломатическую деятельность, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.03.2023
КНДР собирается возобновить дипломатическую деятельность, сообщили СМИ
КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:13
2023-03-28T12:13
2023-03-28T12:13
в мире
пхеньян
ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Financial Times. "Северная Корея готовится к возобновлению иностранной дипломатической деятельности, поскольку (лидер КНДР) Ким Чен Ын постепенно вновь открывает изолированную страну, которая была закрыта в течение трех лет во время пандемии коронавируса", - говорится в сообщении издания. Как отмечает издание со ссылкой на источники, Пхеньян в ближайшие месяцы проведет ротацию своих иностранных посланников после приостановки почти всех дипломатических поездок в 2020 году из-за COVID-19.
https://ria.ru/20230328/kndr-1861112739.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пхеньян, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Пхеньян, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
КНДР собирается возобновить дипломатическую деятельность, сообщили СМИ
FT: КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции из-за пандемии