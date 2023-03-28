https://ria.ru/20230328/kndr-1861122497.html

Ким Чен Ын дал указание увеличить производство ядерного оружия

Ким Чен Ын дал указание увеличить производство ядерного оружия - РИА Новости, 28.03.2023

Ким Чен Ын дал указание увеличить производство ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерного оружия, чтобы нарастить его запас "в геометрической прогрессии", передает северокорейское... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T09:12

2023-03-28T09:12

2023-03-28T10:13

в мире

пхеньян

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 28 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерного оружия, чтобы нарастить его запас "в геометрической прогрессии", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как сообщило агентство, Ким Чен Ын 27 марта руководил принятием ядерного оружия на вооружение и выслушал доклад от Института ядерного оружия КНДР о прогрессе за последние годы касательно качественного и количественного укрепления ядерных вооруженных сил Северной Кореи. Северокорейский лидер призвал к "идеальной" готовности к применению ядерного оружия "в любое время и в любом месте", а также заявил о необходимости "непрерывного укрепления ядерных сил", чтобы превосходящая мощь заставила "врагов бояться" и защитила бы власти, строй и народ КНДР. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что нужно придать импульс последовательному производству ядерного оружия, а Институт ядерного оружия и (работники – ред) сферы атомной энергетики должны перспективно расширить производство ядерного сырья, пригодного для создания оружия, ради последовательного претворения в жизнь замысла ЦК партии об увеличении запаса ядерного оружия в геометрической прогрессии", - говорится в сообщении ЦТАК. Лидер КНДР поставил перед работниками области и института программные цели и задачи. В то же время Ким Чен Ын подчеркнул, что ядерное оружие КНДР не направлено против других стран, "врагом" ядерных сил страны является сама война и ядерная катастрофа в целом, а власти КНДР стремятся к миру и стабильности в регионе. КНДР за последнее время провела целый ряд учений с целью проверки систем ядерных вооружений. 18-19 марта КНДР провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала и возможностей сдерживания войны и способности к контратаке, в ходе которых была подтверждена надежность работы "устройств управления ядерным взрывом и детонаторов". 22 марта Пхеньян испытал четыре стратегических крылатых ракет "Хвасаль-1" ("Стрела -1" - ред) и "Хвасаль-2", оснащенные боеголовками, имитирующими ядерные. 21-23 марта и 25-27 марта были проведены испытания новой подводной беспилотной системы ударного типа "Хэиль", способной нести ядерный боезаряд. А 27 марта было проведено тестирование подрыва ядерного боезаряда в воздухе с помощью двух тактических баллистических ракет класса "земля-земля". О планах увеличения запасов ядерных боезарядов было объявлено на шестом пленуме Трудовой партии КНДР в конце декабря. Ким Чен Ын тогда заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР тогда заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.

https://ria.ru/20230322/kndr-1859787284.html

https://ria.ru/20230319/protest-1858879663.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, пхеньян, ким чен ын, кндр (северная корея)