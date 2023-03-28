https://ria.ru/20230328/kndr-1861107144.html

КНДР провела испытания ракеты с имитацией ядерного боезаряда

КНДР провела испытания ракеты с имитацией ядерного боезаряда - РИА Новости, 28.03.2023

КНДР провела испытания ракеты с имитацией ядерного боезаряда

Северная Корея 27 марта провела испытания двух тактических баллистических ракет класса "земля-земля" для испытания ядерного заряда в воздухе, передает... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T04:29

2023-03-28T04:29

2023-03-28T04:29

в мире

японское море

министерство обороны японии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151096/70/1510967005_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3124f9f78ffd0005e921c32afbc1456b.jpg

СЕУЛ, 28 мар – РИА Новости. Северная Корея 27 марта провела испытания двух тактических баллистических ракет класса "земля-земля" для испытания ядерного заряда в воздухе, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее сообщалось, что КНДР в понедельник утром запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, по данным южнокорейских военных, они пролетели 370 километров каждая. В министерстве обороны Японии считают, что высота полета обеих ракет составила 50 километров, дальность – 350 километров. "Тактическая баллистическая ракета была оснащена испытательной боеголовкой, имитирующей ядерную боеголовку", - говорится в заявлении ЦТАК. При этом всего были запущены две ракеты, какая из них несла испытательную боеголовку, не уточняется. По сообщению ЦТАК, макет ядерной боеголовки был взорван в 500 метрах над островом-мишенью в районе города Кимчхэк в провинции Хамген-Пукто. В ходе учений был проверен порядок постановки и передачи приказа о ядерном нападении и подтверждена нормальная работа системы разрешения запуска, отработаны действия боевых частей в таких случаях.

https://ria.ru/20230328/avianosets-1861102691.html

https://ria.ru/20230328/kndr-1861103681.html

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, японское море, министерство обороны японии