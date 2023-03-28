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КНДР провела испытания ракеты с имитацией ядерного боезаряда
КНДР провела испытания ракеты с имитацией ядерного боезаряда - РИА Новости, 28.03.2023
КНДР провела испытания ракеты с имитацией ядерного боезаряда
Северная Корея 27 марта провела испытания двух тактических баллистических ракет класса "земля-земля" для испытания ядерного заряда в воздухе, передает... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T04:29
2023-03-28T04:29
2023-03-28T04:29
в мире
японское море
министерство обороны японии
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СЕУЛ, 28 мар – РИА Новости. Северная Корея 27 марта провела испытания двух тактических баллистических ракет класса "земля-земля" для испытания ядерного заряда в воздухе, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее сообщалось, что КНДР в понедельник утром запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, по данным южнокорейских военных, они пролетели 370 километров каждая. В министерстве обороны Японии считают, что высота полета обеих ракет составила 50 километров, дальность – 350 километров. "Тактическая баллистическая ракета была оснащена испытательной боеголовкой, имитирующей ядерную боеголовку", - говорится в заявлении ЦТАК. При этом всего были запущены две ракеты, какая из них несла испытательную боеголовку, не уточняется. По сообщению ЦТАК, макет ядерной боеголовки был взорван в 500 метрах над островом-мишенью в районе города Кимчхэк в провинции Хамген-Пукто. В ходе учений был проверен порядок постановки и передачи приказа о ядерном нападении и подтверждена нормальная работа системы разрешения запуска, отработаны действия боевых частей в таких случаях.
https://ria.ru/20230328/avianosets-1861102691.html
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в мире, японское море, министерство обороны японии
В мире, Японское море, Министерство обороны Японии
КНДР провела испытания ракеты с имитацией ядерного боезаряда
ЦТАК: Северная Корея 27 марта провела испытания ракеты с имитацией ядерного боезаряда
СЕУЛ, 28 мар – РИА Новости. Северная Корея 27 марта провела испытания двух тактических баллистических ракет класса "земля-земля" для испытания ядерного заряда в воздухе, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что КНДР в понедельник утром запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря
, по данным южнокорейских военных, они пролетели 370 километров каждая. В министерстве обороны Японии
считают, что высота полета обеих ракет составила 50 километров, дальность – 350 километров.
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"Тактическая баллистическая ракета была оснащена испытательной боеголовкой, имитирующей ядерную боеголовку", - говорится в заявлении ЦТАК. При этом всего были запущены две ракеты, какая из них несла испытательную боеголовку, не уточняется.
По сообщению ЦТАК, макет ядерной боеголовки был взорван в 500 метрах над островом-мишенью в районе города Кимчхэк в провинции Хамген-Пукто.
В ходе учений был проверен порядок постановки и передачи приказа о ядерном нападении и подтверждена нормальная работа системы разрешения запуска, отработаны действия боевых частей в таких случаях.
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