https://ria.ru/20230328/kndr-1861103681.html

КНДР снова испытала подводный ядерный беспилотник

КНДР снова испытала подводный ядерный беспилотник - РИА Новости, 28.03.2023

КНДР снова испытала подводный ядерный беспилотник

КНДР с 25 по 27 марта снова испытала беспилотный подводный аппарат, способный нести ядерный боезаряд, передает агентство Ренхап со ссылкой на государственные... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T02:49

2023-03-28T02:49

2023-03-28T03:30

в мире

японское море

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 28 мар – РИА Новости. КНДР с 25 по 27 марта снова испытала беспилотный подводный аппарат, способный нести ядерный боезаряд, передает агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ КНДР.Как сообщает агентство, северокорейские СМИ сообщили об очередных испытаниях аппарата "Хэиль-1" с 25 по 27 марта. Он проплыл под водой 41 час 27 минут в Японском море по маршруту в виде овала и восьмерки в установленной акватории и достиг цели утром 27 марта в море у берегов уезда Хвадэ провинции Хамгён-Пукто. Аппарат успешно подорвал под водой "испытательный боезаряд"."В результате эксперимента были подтверждены надежность и безопасность системы вооружения, а также точно оценены все тактико-технические показатели погружения", - сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее КНДР заявила, что 21-23 марта были проведены испытания новой подводной беспилотной системы ударного типа. Согласно сообщению государственных СМИ КНДР, это было "секретное оружие" – впервые представленный ядерный беспилотный подводный аппарат "Хэиль" ("Цунами"), который разрабатывался с 2012 года и прошел больше 50 испытаний за последние два года, 29 из которых проводились под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.Заявленная задача этого оружейного комплекса – "незаметно прибыть в район проведения операции и уничтожить вражеские группировки кораблей и используемые ими основные порты за счёт подводного взрыва, который вызовет сверхмощное радиоактивное цунами". При этом его можно "доставить" к любому побережью, порту или кораблю."Хэиль", как сообщается, проплыл в подводном состоянии 59 часов 12 минут по установленному в Японском море маршруту в виде овала и восьмёрки на глубине 80-150 метров. Во второй половине дня 23 марта он прибыл в заданную точку акватории залива Хонман, недалеко от базы северокорейских подлодок в Синпхо, имитирующей вражеский порт, где произвёл подводный подрыв "предназначенной для испытаний боеголовки".

https://ria.ru/20230328/avianosets-1861102691.html

https://ria.ru/20230322/kndr-1859787284.html

японское море

кндр (северная корея)

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в мире, японское море, ким чен ын, кндр (северная корея)