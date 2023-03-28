https://ria.ru/20230328/klimova-1861048991.html

Екатерина Климова обвинила троих режиссеров в домогательствах

Екатерина Климова обвинила троих режиссеров в домогательствах - РИА Новости, 28.03.2023

Екатерина Климова обвинила троих режиссеров в домогательствах

Актриса Екатерина Климова призналась в недавнем выпуске YouTube-канала "Стрелец-молодец" в том, что трое режиссеров сделали ей непристойные предложения. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T01:23

2023-03-28T01:23

2023-03-28T01:37

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Актриса Екатерина Климова призналась в недавнем выпуске YouTube-канала "Стрелец-молодец" в том, что трое режиссеров сделали ей непристойные предложения. Звезда сериалов "Бедная Настя" и "По законам военного времени" не назвала имена кинематографистов, но отметила, что у каждой актрисы в данной ситуации есть выбор. В интервью Надежде Стрелец актриса, которая ранее трижды была замужем, поделилась, что сейчас ее сердце не свободно. Но называть имя своего избранника она не стала.

https://ria.ru/20210906/dzholi-1748901073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

екатерина климова, шоу-бизнес, знаменитости, новости культуры, звезды