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Екатерина Климова обвинила троих режиссеров в домогательствах - РИА Новости, 28.03.2023
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Шоубиз
 
01:23 28.03.2023 (обновлено: 01:37 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/klimova-1861048991.html
Екатерина Климова обвинила троих режиссеров в домогательствах
Екатерина Климова обвинила троих режиссеров в домогательствах - РИА Новости, 28.03.2023
Екатерина Климова обвинила троих режиссеров в домогательствах
Актриса Екатерина Климова призналась в недавнем выпуске YouTube-канала "Стрелец-молодец" в том, что трое режиссеров сделали ей непристойные предложения. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T01:23
2023-03-28T01:37
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Актриса Екатерина Климова призналась в недавнем выпуске YouTube-канала "Стрелец-молодец" в том, что трое режиссеров сделали ей непристойные предложения. Звезда сериалов "Бедная Настя" и "По законам военного времени" не назвала имена кинематографистов, но отметила, что у каждой актрисы в данной ситуации есть выбор. В интервью Надежде Стрелец актриса, которая ранее трижды была замужем, поделилась, что сейчас ее сердце не свободно. Но называть имя своего избранника она не стала.
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екатерина климова, шоу-бизнес, знаменитости, новости культуры, звезды
Шоубиз, Екатерина Климова, Шоу-бизнес, Знаменитости, Новости культуры, звезды
Екатерина Климова обвинила троих режиссеров в домогательствах

Актриса Екатерина Климова обвинила троих режиссеров в домогательствах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Екатерина Климова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
Актриса Екатерина Климова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Актриса Екатерина Климова призналась в недавнем выпуске YouTube-канала "Стрелец-молодец" в том, что трое режиссеров сделали ей непристойные предложения.
«

"У меня был один неудачный год, когда трое режиссеров сказали, что и когда нужно сделать. Потом я была в Сочи на фестивале и всех их встретила. Подумала, что моя карьера закончилась", – поделилась воспоминаниями знаменитость.

Звезда сериалов "Бедная Настя" и "По законам военного времени" не назвала имена кинематографистов, но отметила, что у каждой актрисы в данной ситуации есть выбор.
«
"Всегда есть выбор, если мы говорим не про домашнее насилие. Когда я иду сама на это – это мой поступок", – заключила Климова.
В интервью Надежде Стрелец актриса, которая ранее трижды была замужем, поделилась, что сейчас ее сердце не свободно. Но называть имя своего избранника она не стала.
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