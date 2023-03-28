Екатерина Климова обвинила троих режиссеров в домогательствах
Актриса Екатерина Климова обвинила троих режиссеров в домогательствах
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Екатерина Климова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Актриса Екатерина Климова призналась в недавнем выпуске YouTube-канала "Стрелец-молодец" в том, что трое режиссеров сделали ей непристойные предложения.
«
"У меня был один неудачный год, когда трое режиссеров сказали, что и когда нужно сделать. Потом я была в Сочи на фестивале и всех их встретила. Подумала, что моя карьера закончилась", – поделилась воспоминаниями знаменитость.
Звезда сериалов "Бедная Настя" и "По законам военного времени" не назвала имена кинематографистов, но отметила, что у каждой актрисы в данной ситуации есть выбор.
«
"Всегда есть выбор, если мы говорим не про домашнее насилие. Когда я иду сама на это – это мой поступок", – заключила Климова.
В интервью Надежде Стрелец актриса, которая ранее трижды была замужем, поделилась, что сейчас ее сердце не свободно. Но называть имя своего избранника она не стала.