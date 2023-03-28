https://ria.ru/20230328/klichko-1861094886.html

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Кличко сообщил о взрывах в Киеве - РИА Новости, 28.03.2023

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T00:21

2023-03-28T00:21

2023-03-28T00:43

в мире

киев

киевская область

виталий кличко

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.Ранее в Киеве и области объявили воздушную тревогу. "Взрывы в столице, предварительно — в Оболонском и Святошинском районах", — написал Кличко.Он также добавил, что в одном из магазинов в Святошинском районе столицы произошел пожар.

https://ria.ru/20230328/obstrel-1861093574.html

киев

киевская область

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