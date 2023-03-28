https://ria.ru/20230328/klichko-1861094886.html
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
Кличко сообщил о взрывах в Киеве - РИА Новости, 28.03.2023
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T00:21
2023-03-28T00:21
2023-03-28T00:43
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киевская область
виталий кличко
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.Ранее в Киеве и области объявили воздушную тревогу. "Взрывы в столице, предварительно — в Оболонском и Святошинском районах", — написал Кличко.Он также добавил, что в одном из магазинов в Святошинском районе столицы произошел пожар.
https://ria.ru/20230328/obstrel-1861093574.html
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В мире, Киев, Киевская область, Виталий Кличко, Специальная военная операция на Украине
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
Мэр Киева Кличко сообщил взрывах в Оболонском и Святошинском районах города