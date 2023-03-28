Рейтинг@Mail.ru
В США одобрили законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 28.03.2023 (обновлено: 09:29 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/kitay-1861110642.html
В США одобрили законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны
В США одобрили законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны - РИА Новости, 28.03.2023
В США одобрили законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны
Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны в рамках международных организаций,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T06:10
2023-03-28T09:29
в мире
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839192516_0:244:3207:2048_1920x0_80_0_0_9b136400cb3fbcdd5e683480f3873f37.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны в рамках международных организаций, пишет газета Hill. "Законопроект предписывает госсекретарю "добиваться" изменения статуса КНР &lt;...&gt; на (статус. — Прим. ред.) страны с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода, или развитой страны в международных организациях, в которые входят и США, и Китай", — говорится в публикации.Также глава Госдепа должен следить, чтобы Китай не получал никаких преференций или помощи из-за своего статуса развивающейся страны.За акт "КНР — не развивающаяся страна" (PRC Is Not a Developing Country Act) проголосовали 415 человек.
https://ria.ru/20230327/patrushev-1860936434.html
https://ria.ru/20230326/torgovlya-1860694174.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839192516_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3666443b14331bc006d80a8254f41e98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
В США одобрили законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны

Палата представителей США одобрила законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМужчина на пешеходной улице в туристическом квартале в районе Ханькоу в Ухане
Мужчина на пешеходной улице в туристическом квартале в районе Ханькоу в Ухане - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Мужчина на пешеходной улице в туристическом квартале в районе Ханькоу в Ухане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны в рамках международных организаций, пишет газета Hill.
"Законопроект предписывает госсекретарю "добиваться" изменения статуса КНР <...> на (статус. — Прим. ред.) страны с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода, или развитой страны в международных организациях, в которые входят и США, и Китай", — говорится в публикации.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Патрушев назвал Россию и Китай помехой господству США в мире
27 марта, 14:08
Также глава Госдепа должен следить, чтобы Китай не получал никаких преференций или помощи из-за своего статуса развивающейся страны.
За акт "КНР — не развивающаяся страна" (PRC Is Not a Developing Country Act) проголосовали 415 человек.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Китай и Россия стали мировыми лидерами по профициту торгового баланса
26 марта, 08:37
 
В миреКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала