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В США одобрили законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны
В США одобрили законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны - РИА Новости, 28.03.2023
В США одобрили законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны
Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны в рамках международных организаций,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T06:10
2023-03-28T06:10
2023-03-28T09:29
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны в рамках международных организаций, пишет газета Hill. "Законопроект предписывает госсекретарю "добиваться" изменения статуса КНР <...> на (статус. — Прим. ред.) страны с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода, или развитой страны в международных организациях, в которые входят и США, и Китай", — говорится в публикации.Также глава Госдепа должен следить, чтобы Китай не получал никаких преференций или помощи из-за своего статуса развивающейся страны.За акт "КНР — не развивающаяся страна" (PRC Is Not a Developing Country Act) проголосовали 415 человек.
https://ria.ru/20230327/patrushev-1860936434.html
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в мире, китай, сша
В США одобрили законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны
Палата представителей США одобрила законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны в рамках международных организаций, пишет газета Hill
.
"Законопроект предписывает госсекретарю "добиваться" изменения статуса КНР <...> на (статус. — Прим. ред.) страны с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода, или развитой страны в международных организациях, в которые входят и США, и Китай", — говорится в публикации.
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Также глава Госдепа должен следить, чтобы Китай не получал никаких преференций или помощи из-за своего статуса развивающейся страны.
За акт "КНР — не развивающаяся страна" (PRC Is Not a Developing Country Act) проголосовали 415 человек.
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