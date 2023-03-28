https://ria.ru/20230328/kitay-1861110642.html

В США одобрили законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны

В США одобрили законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны - РИА Новости, 28.03.2023

В США одобрили законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны

Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны в рамках международных организаций,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T06:10

2023-03-28T06:10

2023-03-28T09:29

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны в рамках международных организаций, пишет газета Hill. "Законопроект предписывает госсекретарю "добиваться" изменения статуса КНР <...> на (статус. — Прим. ред.) страны с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода, или развитой страны в международных организациях, в которые входят и США, и Китай", — говорится в публикации.Также глава Госдепа должен следить, чтобы Китай не получал никаких преференций или помощи из-за своего статуса развивающейся страны.За акт "КНР — не развивающаяся страна" (PRC Is Not a Developing Country Act) проголосовали 415 человек.

https://ria.ru/20230327/patrushev-1860936434.html

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китай

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в мире, китай, сша