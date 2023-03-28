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КНР уличила некоторые страны в желании скрыть данные о "Северных потоках"
КНР уличила некоторые страны в желании скрыть данные о "Северных потоках" - РИА Новости, 28.03.2023
КНР уличила некоторые страны в желании скрыть данные о "Северных потоках"
Страны, не поддержавшие в Совбезе ООН российско-китайский проект резолюции о международном расследовании диверсии на "Северных потоках", что-то скрывают,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T00:39
2023-03-28T00:39
2023-03-28T00:49
в мире
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авария на "северных потоках"
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ООН, 28 мар — РИА Новости. Страны, не поддержавшие в Совбезе ООН российско-китайский проект резолюции о международном расследовании диверсии на "Северных потоках", что-то скрывают, предположил зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан."Некоторые страны говорили о том, что необоснованные обвинения предопределяют итоги следственных действий. Наоборот, расследование в ООН является наиболее подходящим и надежным способом проведения расследования. По крайней мере если эти страны блокируют разрешение Советом международного расследования, то это вызывает сомнения относительно того, что они что-то скрывают", — отметил Гэн Шуан.Ранее Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования инцидента. Документ не набрал нужное количество голосов из-за позиции западных стран. За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались.По версии лауреата Пулицеровской премии, журналиста Сеймура Херша, США при помощи союзников по НАТО устроили диверсию на "Северных потоках": летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.
https://ria.ru/20230328/potok-1861094466.html
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в мире, китай, россия, бразилия, гэн шуан, оон, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Китай, Россия, Бразилия, Гэн Шуан, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
КНР уличила некоторые страны в желании скрыть данные о "Северных потоках"
Китай заподозрил ряд стран СБ ООН в желании что-то скрыть по теракту на "Севпотоках"
ООН, 28 мар — РИА Новости. Страны, не поддержавшие в Совбезе ООН российско-китайский проект резолюции о международном расследовании диверсии на "Северных потоках", что-то скрывают, предположил зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.
"Некоторые страны говорили о том, что необоснованные обвинения предопределяют итоги следственных действий. Наоборот, расследование в ООН является наиболее подходящим и надежным способом проведения расследования. По крайней мере если эти страны блокируют разрешение Советом международного расследования, то это вызывает сомнения относительно того, что они что-то скрывают", — отметил Гэн Шуан.
КНР выступила за международное расследование теракта на "Северных потоках"
Ранее Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования инцидента. Документ не набрал нужное количество голосов из-за позиции западных стран. За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались.
По версии лауреата Пулицеровской премии, журналиста Сеймура Херша, США при помощи союзников по НАТО устроили диверсию на "Северных потоках": летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.
Небензя отметил особую ответственность СБ ООН в деле о "Северных потоках"