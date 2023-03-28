https://ria.ru/20230328/kisida-1861112015.html

В Японии осудили Кисиду за молчание о снарядах с обедненным ураном

В Японии осудили Кисиду за молчание о снарядах с обедненным ураном - РИА Новости, 28.03.2023

В Японии осудили Кисиду за молчание о снарядах с обедненным ураном

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заслуживает порицания за то, что не стал призывать Владимира Зеленского не применять снаряды с обедненным ураном, заявил... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T07:18

2023-03-28T07:18

2023-03-28T10:12

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ТОКИО, 28 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заслуживает порицания за то, что не стал призывать Владимира Зеленского не применять снаряды с обедненным ураном, заявил лидер оппозиционной партии "Рэйва Синсэнгуми" Таро Ямамото.На заседании бюджетной комиссии верхней палаты парламента Ямамото поднял тему о намерении Великобритании поставить на Украину боеприпасы с обедненным ураном. "Господин премьер-министр, вы намерены призвать Великобританию не передавать такие снаряды?" — поинтересовался он у Кисиды. Глава правительства не дал прямого ответа, ограничившись лишь замечанием, что есть разные исследования о негативных последствиях применения таких боеприпасов для здоровья человека, но конкретных выводов из них не делалось. Судя по сбивчивому ответу Кисиды, вопрос застал его врасплох. Ямомото саркастически назвал эти слова "плохим посланием", напомнив, что сам Кисида родом из Хиросимы, которая пережила атомную бомбардировку. О поставках на Украину бронебойных снарядов с обедненным ураном, предназначенных для танков Challenger 2, заявила на прошлой неделе заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. Как отметил президент России Владимир Путин, такие снаряды не относятся к разряду оружия массового поражения, но все же порождают так называемую радиационную пыль, загрязняют почву и в этом смысле представляют собой наиболее вредное и опасное для человека оружие. До сих пор снаряды с обедненным ураном применяли только страны НАТО, в том числе, в Ираке и Югославии.По словам Путина, России есть чем ответить на западные боеприпасы с обедненным ураном — у нашей страны много такого оружия, но она его пока не применяла.

https://ria.ru/20230325/uran-1860658556.html

https://ria.ru/20230324/nato-1860369700.html

https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html

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