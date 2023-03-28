https://ria.ru/20230328/kipr-1861148063.html
На Кипре дали шесть месяцев тюрьмы украинке, напавшей с ножом на россиян
На Кипре дали шесть месяцев тюрьмы украинке, напавшей с ножом на россиян - РИА Новости, 28.03.2023
На Кипре дали шесть месяцев тюрьмы украинке, напавшей с ножом на россиян
Окружной суд Ларнаки на Кипре приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, напавшую с ножом на россиян во время празднования Дня российского флага, сообщил РИА... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:33
2023-03-28T10:33
2023-03-28T20:48
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АФИНЫ, 28 мар — РИА Новости. Окружной суд Ларнаки на Кипре приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, напавшую с ножом на россиян во время празднования Дня российского флага, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Никосии. "На суде гражданка Украины признала вину, раскаялась. Суд это учел при вынесении приговора. Были предъявлены обвинения по десяти пунктам. Судьи сняли три пункта обвинений, семь оставили", — сказал собеседник агентства.Женщину арестовали в зале суда. Она имеет право оспорить решение.Инцидент произошел 22 августа около 21:30 возле церкви Фанеромени — там отметить дату собралась группа людей. К месту празднования пришла женщина с признаками опьянения и начала размахивать ножом, ее задержали полицейские. Выяснилось, что она гражданка Украины.Уголовное дело заведено из-за ношения ножа, нападения, нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, нарушения общественного порядка и применения оружия с целью совершения акта устрашения.
https://ria.ru/20230203/kipr-1849423649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кипр, россия, ларнака (район)
В мире, Кипр, Россия, Ларнака (район)
На Кипре дали шесть месяцев тюрьмы украинке, напавшей с ножом на россиян
Суд на Кипре приговорил напавшую с ножом на россиян украинку к шести месяцам заключения
АФИНЫ, 28 мар — РИА Новости. Окружной суд Ларнаки на Кипре приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, напавшую с ножом на россиян во время празднования Дня российского флага, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Никосии.
"На суде гражданка Украины
признала вину, раскаялась. Суд это учел при вынесении приговора. Были предъявлены обвинения по десяти пунктам. Судьи сняли три пункта обвинений, семь оставили", — сказал собеседник агентства.
Женщину арестовали в зале суда. Она имеет право оспорить решение.
Инцидент произошел 22 августа около 21:30 возле церкви Фанеромени — там отметить дату собралась группа людей. К месту празднования пришла женщина с признаками опьянения и начала размахивать ножом, ее задержали полицейские. Выяснилось, что она гражданка Украины.
Уголовное дело заведено из-за ношения ножа, нападения, нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, нарушения общественного порядка и применения оружия с целью совершения акта устрашения.
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