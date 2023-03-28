https://ria.ru/20230328/kipr-1861148063.html

На Кипре дали шесть месяцев тюрьмы украинке, напавшей с ножом на россиян

На Кипре дали шесть месяцев тюрьмы украинке, напавшей с ножом на россиян - РИА Новости, 28.03.2023

На Кипре дали шесть месяцев тюрьмы украинке, напавшей с ножом на россиян

Окружной суд Ларнаки на Кипре приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, напавшую с ножом на россиян во время празднования Дня российского флага, сообщил РИА... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:33

2023-03-28T10:33

2023-03-28T20:48

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АФИНЫ, 28 мар — РИА Новости. Окружной суд Ларнаки на Кипре приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, напавшую с ножом на россиян во время празднования Дня российского флага, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Никосии. "На суде гражданка Украины признала вину, раскаялась. Суд это учел при вынесении приговора. Были предъявлены обвинения по десяти пунктам. Судьи сняли три пункта обвинений, семь оставили", — сказал собеседник агентства.Женщину арестовали в зале суда. Она имеет право оспорить решение.Инцидент произошел 22 августа около 21:30 возле церкви Фанеромени — там отметить дату собралась группа людей. К месту празднования пришла женщина с признаками опьянения и начала размахивать ножом, ее задержали полицейские. Выяснилось, что она гражданка Украины.Уголовное дело заведено из-за ношения ножа, нападения, нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, нарушения общественного порядка и применения оружия с целью совершения акта устрашения.

https://ria.ru/20230203/kipr-1849423649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кипр, россия, ларнака (район)