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В Тернопольской области Украины подожгли храм канонической УПЦ - РИА Новости, 28.03.2023
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Религия
 
17:15 28.03.2023 (обновлено: 17:41 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/khram-1861313475.html
В Тернопольской области Украины подожгли храм канонической УПЦ
В Тернопольской области Украины подожгли храм канонической УПЦ - РИА Новости, 28.03.2023
В Тернопольской области Украины подожгли храм канонической УПЦ
Неизвестные в ночь на 28 марта подожгли храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Тернопольской области, сообщили во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:15
2023-03-28T17:41
религия
украина
тернопольская область
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
львов
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Неизвестные в ночь на 28 марта подожгли храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Тернопольской области, сообщили во вторник в Telegram-канале канонической Украинской Православной церкви (УПЦ). "В ночь на 28 марта 2023 года был совершен поджог храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Шумского благочиния Тернопольской епархии. На месте преступления верующие УПЦ нашли все орудия, использованные для его совершения. В алтарной части храма было разбито окно, через которое внутрь храма было вброшено воспламеняющееся вещество", - говорится в сообщении УПЦ. Как сообщили в Украинской Православной церкви, поджог указанного храма стал не первым таким случаем за последнее время. Ранее, 22 июня 2022 года, был совершен поджог Владимирского храма на Сиховском массиве во Львове. Ранее во вторник УПЦ сообщила о захвате раскольниками храма в Ивано-Франковской области Украины. "Умышленное повреждение храма в селе Кордышев является лишь одним из многочисленных преступных действий, которые в последние месяцы совершались в отношении верующих УПЦ или храмов УПЦ в разных областях Украины", - подчеркнули в УПЦ.Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
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украина, тернопольская область, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), львов, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Тернопольская область, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Львов, Ситуация вокруг УПЦ
В Тернопольской области Украины подожгли храм канонической УПЦ

В Тернопольской области Украины неизвестные подожгли храм канонической УПЦ

© Фото : сайт УПЦПоследствия поджога храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Тернопольской области
Последствия поджога храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Тернопольской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : сайт УПЦ
Последствия поджога храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Тернопольской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Неизвестные в ночь на 28 марта подожгли храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Тернопольской области, сообщили во вторник в Telegram-канале канонической Украинской Православной церкви (УПЦ).
"В ночь на 28 марта 2023 года был совершен поджог храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Шумского благочиния Тернопольской епархии. На месте преступления верующие УПЦ нашли все орудия, использованные для его совершения. В алтарной части храма было разбито окно, через которое внутрь храма было вброшено воспламеняющееся вещество", - говорится в сообщении УПЦ.
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Как сообщили в Украинской Православной церкви, поджог указанного храма стал не первым таким случаем за последнее время. Ранее, 22 июня 2022 года, был совершен поджог Владимирского храма на Сиховском массиве во Львове.
Ранее во вторник УПЦ сообщила о захвате раскольниками храма в Ивано-Франковской области Украины.
"Умышленное повреждение храма в селе Кордышев является лишь одним из многочисленных преступных действий, которые в последние месяцы совершались в отношении верующих УПЦ или храмов УПЦ в разных областях Украины", - подчеркнули в УПЦ.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области
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РелигияУкраинаТернопольская областьУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)ЛьвовСитуация вокруг УПЦ
 
 
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