https://ria.ru/20230328/khram-1861313475.html

В Тернопольской области Украины подожгли храм канонической УПЦ

В Тернопольской области Украины подожгли храм канонической УПЦ - РИА Новости, 28.03.2023

В Тернопольской области Украины подожгли храм канонической УПЦ

Неизвестные в ночь на 28 марта подожгли храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Тернопольской области, сообщили во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:15

2023-03-28T17:15

2023-03-28T17:41

религия

украина

тернопольская область

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

львов

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861314970_0:163:1200:838_1920x0_80_0_0_7219318fa14e2e5d1267e0e28ad329f9.jpg

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Неизвестные в ночь на 28 марта подожгли храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Тернопольской области, сообщили во вторник в Telegram-канале канонической Украинской Православной церкви (УПЦ). "В ночь на 28 марта 2023 года был совершен поджог храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Шумского благочиния Тернопольской епархии. На месте преступления верующие УПЦ нашли все орудия, использованные для его совершения. В алтарной части храма было разбито окно, через которое внутрь храма было вброшено воспламеняющееся вещество", - говорится в сообщении УПЦ. Как сообщили в Украинской Православной церкви, поджог указанного храма стал не первым таким случаем за последнее время. Ранее, 22 июня 2022 года, был совершен поджог Владимирского храма на Сиховском массиве во Львове. Ранее во вторник УПЦ сообщила о захвате раскольниками храма в Ивано-Франковской области Украины. "Умышленное повреждение храма в селе Кордышев является лишь одним из многочисленных преступных действий, которые в последние месяцы совершались в отношении верующих УПЦ или храмов УПЦ в разных областях Украины", - подчеркнули в УПЦ.Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230328/khram-1861294357.html

украина

тернопольская область

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, тернопольская область, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), львов, ситуация вокруг упц