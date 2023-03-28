https://ria.ru/20230328/khram-1861294357.html
Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области
Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 28.03.2023
Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске и применяют РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:22
2023-03-28T16:22
2023-03-28T18:23
религия
украина
ивано-франковск
россия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861306752_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_81009e5bdcc2f1c983142e39e2b2c79f.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске и применяют там слезоточивый газ, сообщили в Telegram-канале УПЦ. "Ивано-Франковск сообщает, что храм захвачен. Рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция не вмешивалась", — говорится в публикации.Собор Рождества Христова оставался единственным храмом УПЦ в Ивано-Франковской области. Остальные либо были захвачены раскольниками, либо их общины вынуждали перейти в ПЦУ под давлением властей.На кадрах с места событий видно, что молодые люди в балаклавах ворвались в храм и распыляют там слезоточивый газ.В Черновицко-Буковинской епархии заявили, что духовенство храма не выходит на связь. "Духовенство бьют камнями. Связь с духовенством Ивано-Франковской епархии потеряна. Подтвердить, живы ли они, не имеем возможности", — говорится в посте в Telegram-канале. В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности". Кроме того, власти требуют, чтобы монахи УПЦ до 29 марта покинули Киево-Печерскую лавру.На этой неделе управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
украина
ивано-франковск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861306752_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5a263a25e308d1f670681e982e1335ce.jpg
Захват раскольниками последнего храма УПЦ в Ивано-Франковской области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске и применяют там слезоточивый газ, сообщили в Telegram-канале УПЦ.
2023-03-28T16:22
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ивано-франковск, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Ивано-Франковск, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области
УПЦ сообщила о захвате раскольниками своего последнего храма в Ивано-Франковской области
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске и применяют там слезоточивый газ, сообщили в Telegram-канале
УПЦ.
"Ивано-Франковск сообщает, что храм захвачен. Рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция не вмешивалась", — говорится в публикации.
Собор Рождества Христова оставался единственным храмом УПЦ в Ивано-Франковской области. Остальные либо были захвачены раскольниками, либо их общины вынуждали перейти в ПЦУ под давлением властей.
На кадрах с места событий видно, что молодые люди в балаклавах ворвались в храм и распыляют там слезоточивый газ.
В Черновицко-Буковинской епархии заявили
, что духовенство храма не выходит на связь.
"Духовенство бьют камнями. Связь с духовенством Ивано-Франковской епархии потеряна. Подтвердить, живы ли они, не имеем возможности", — говорится в посте в Telegram-канале.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь
, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины
проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности". Кроме того, власти требуют, чтобы монахи УПЦ до 29 марта покинули Киево-Печерскую лавру.
На этой неделе управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры