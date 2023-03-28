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Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области

Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 28.03.2023

Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске и применяют РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:22

2023-03-28T16:22

2023-03-28T18:23

религия

украина

ивано-франковск

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православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске и применяют там слезоточивый газ, сообщили в Telegram-канале УПЦ. "Ивано-Франковск сообщает, что храм захвачен. Рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция не вмешивалась", — говорится в публикации.Собор Рождества Христова оставался единственным храмом УПЦ в Ивано-Франковской области. Остальные либо были захвачены раскольниками, либо их общины вынуждали перейти в ПЦУ под давлением властей.На кадрах с места событий видно, что молодые люди в балаклавах ворвались в храм и распыляют там слезоточивый газ.В Черновицко-Буковинской епархии заявили, что духовенство храма не выходит на связь. "Духовенство бьют камнями. Связь с духовенством Ивано-Франковской епархии потеряна. Подтвердить, живы ли они, не имеем возможности", — говорится в посте в Telegram-канале. В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности". Кроме того, власти требуют, чтобы монахи УПЦ до 29 марта покинули Киево-Печерскую лавру.На этой неделе управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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Захват раскольниками последнего храма УПЦ в Ивано-Франковской области Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске и применяют там слезоточивый газ, сообщили в Telegram-канале УПЦ. 2023-03-28T16:22 true PT0M22S

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украина, ивано-франковск, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц