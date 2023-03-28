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Херш прокомментировал решение СБ ООН по "Северным потокам"
Херш прокомментировал решение СБ ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.03.2023
Херш прокомментировал решение СБ ООН по "Северным потокам"
Отказ Совбеза ООН принять российскую резолюцию, призывающую создать международную комиссию для расследования теракта, не вызывает удивления, заявил в беседе с... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T01:31
2023-03-28T01:31
2023-03-28T01:41
в мире
совет безопасности оон
оон
северный поток
авария на "северных потоках"
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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Отказ Совбеза ООН принять российскую резолюцию, призывающую создать международную комиссию для расследования теракта, не вызывает удивления, заявил в беседе с РИА Новости автор расследования о диверсии на трубопроводах "Северного потока" Сеймур Херш.Ранее Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования инцидента. Документ не набрал нужное количество голосов из-за позиции западных стран. За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались."Конечно. Зачем им это? Чего вы еще от них ожидали? Если бы было иначе, это была бы новость. <...> С Бразилией интересно получилось", — подчеркнул Херш в ответ на просьбу прокомментировать итоги голосования.По версии лауреата Пулицеровской премии, журналиста Сеймура Херша, США при помощи союзников по НАТО устроили диверсию на "Северных потоках": летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.
https://ria.ru/20230328/bayden-1861099214.html
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в мире, совет безопасности оон, оон, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Совет Безопасности ООН, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Херш прокомментировал решение СБ ООН по "Северным потокам"
Херш заявил, что не удивлен решением СБ ООН по резолюции о подрыве "Северных потоков"