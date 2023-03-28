https://ria.ru/20230328/khersh-1861099114.html

Херш прокомментировал решение СБ ООН по "Северным потокам"

Херш прокомментировал решение СБ ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 28.03.2023

Херш прокомментировал решение СБ ООН по "Северным потокам"

Отказ Совбеза ООН принять российскую резолюцию, призывающую создать международную комиссию для расследования теракта, не вызывает удивления, заявил в беседе с... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T01:31

2023-03-28T01:31

2023-03-28T01:41

в мире

совет безопасности оон

оон

северный поток

авария на "северных потоках"

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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Отказ Совбеза ООН принять российскую резолюцию, призывающую создать международную комиссию для расследования теракта, не вызывает удивления, заявил в беседе с РИА Новости автор расследования о диверсии на трубопроводах "Северного потока" Сеймур Херш.Ранее Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования инцидента. Документ не набрал нужное количество голосов из-за позиции западных стран. За проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные страны воздержались."Конечно. Зачем им это? Чего вы еще от них ожидали? Если бы было иначе, это была бы новость. <...> С Бразилией интересно получилось", — подчеркнул Херш в ответ на просьбу прокомментировать итоги голосования.По версии лауреата Пулицеровской премии, журналиста Сеймура Херша, США при помощи союзников по НАТО устроили диверсию на "Северных потоках": летом прошлого года во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.

https://ria.ru/20230328/bayden-1861099214.html

https://ria.ru/20230328/nebenzya-1861098567.html

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в мире, совет безопасности оон, оон, северный поток, авария на "северных потоках"