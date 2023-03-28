https://ria.ru/20230328/karty-1861325401.html
Пентагон планирует создать игральные карты с изображением оружия НАТО
Пентагон планирует создать игральные карты с изображением оружия НАТО - РИА Новости, 28.03.2023
Пентагон планирует создать игральные карты с изображением оружия НАТО
Пентагон планирует выпустить колоды игральных карт с изображением натовских систем вооружения, чтобы помочь украинским войскам узнавать поставляемое для них... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:48
2023-03-28T17:48
2023-03-28T17:56
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дмитрий песков
пентагон
нато
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512746_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68ee47a833c95bad016403f3dae0fc9a.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пентагон планирует выпустить колоды игральных карт с изображением натовских систем вооружения, чтобы помочь украинским войскам узнавать поставляемое для них оружие на поле боя, сообщает газета New York Times со ссылкой на управление подготовки кадров и разработке военных доктрин армии США. Представитель управления майор Эндрю Харшбаргер сообщил, что карточная колода была разработана, чтобы позволить военным быстро "идентифицировать вражескую военную технику и отличать ее от вооружения дружественных сил". Не упоминая Украину напрямую, он отметил, что новый инструмент обучения ориентирован на оборудование НАТО, которое поставлялось в страны, не входящие в альянс. Как пишет газета, в колоде фигурируют изображения 52 различных танков, бронетранспортеров, грузовиков, артиллерийских орудий и других систем вооружения. Издание отмечает, что на картах изображено "натовское" вооружение, которое было либо отправлено на Украину, либо на котором учатся украинские военные. Например, на шестерке треф изображена РСЗО HIMARS, на семерке пик – немецкая самоходная зенитная установка Gepard, а французская САУ Caesar показана на двойке червей. Пентагон уже выпускал подобные колоды в прошлом, знакомя таким образом своих солдат с образцами китайской, российской и иранской военной техники. Эта идея восходит к временам Второй мировой войны, когда на картах были изображены истребители, используемые союзниками и их противниками. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230328/dialog-1861302462.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576512746_325:230:2748:2048_1920x0_80_0_0_ff5b7374d9efb58ba0fbfe947ce7ab04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, дмитрий песков, пентагон, нато, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Пентагон, НАТО, Сергей Лавров, В мире
Пентагон планирует создать игральные карты с изображением оружия НАТО
NYT: Пентагон планирует создать колоды игральных карт с изображением оружия НАТО для Киева
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Пентагон планирует выпустить колоды игральных карт с изображением натовских систем вооружения, чтобы помочь украинским войскам узнавать поставляемое для них оружие на поле боя, сообщает газета New York Times
со ссылкой на управление подготовки кадров и разработке военных доктрин армии США.
Представитель управления майор Эндрю Харшбаргер сообщил, что карточная колода была разработана, чтобы позволить военным быстро "идентифицировать вражескую военную технику и отличать ее от вооружения дружественных сил". Не упоминая Украину
напрямую, он отметил, что новый инструмент обучения ориентирован на оборудование НАТО
, которое поставлялось в страны, не входящие в альянс.
Как пишет газета, в колоде фигурируют изображения 52 различных танков, бронетранспортеров, грузовиков, артиллерийских орудий и других систем вооружения. Издание отмечает, что на картах изображено "натовское" вооружение, которое было либо отправлено на Украину, либо на котором учатся украинские военные. Например, на шестерке треф изображена РСЗО HIMARS, на семерке пик – немецкая самоходная зенитная установка Gepard, а французская САУ Caesar показана на двойке червей.
Пентагон уже выпускал подобные колоды в прошлом, знакомя таким образом своих солдат с образцами китайской, российской и иранской военной техники. Эта идея восходит к временам Второй мировой войны, когда на картах были изображены истребители, используемые союзниками и их противниками.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Пентагон утверждает, что Китай не желает вступить в диалог о ядерных силах