https://ria.ru/20230328/kampaniya-1861221893.html

Красноярск начал рекламную кампанию для привлечения туристов из России

Красноярск начал рекламную кампанию для привлечения туристов из России - РИА Новости, 28.03.2023

Красноярск начал рекламную кампанию для привлечения туристов из России

Власти Красноярска при поддержке оператора наружной рекламы Gallery запустили в ряде городов России рекламную кампанию для привлечения туристов в столицу... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:23

2023-03-28T13:23

2023-03-28T13:23

красноярск

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Власти Красноярска при поддержке оператора наружной рекламы Gallery запустили в ряде городов России рекламную кампанию для привлечения туристов в столицу Красноярского края, которая в этом году отмечает 395-летие со дня основания, сообщается на сайте горадминистрации.Рекламные носители, продвигающие внутренний туризм в разных форматах, вплоть до крупных SS-фасадов, размещены в Новосибирске, Екатеринбурге, Хабаровске, Тюмени и Барнауле. Рекламная кампания продлится до конца апреля 2023 года.За январь – сентябрь 2022 года турпоток в Красноярском крае вырос на 49,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Суммарно за 2021 год край посетили почти 900 тысяч человек, отмечается в сообщении.

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красноярск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярск, реклама, новости компаний - экономика