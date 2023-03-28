https://ria.ru/20230328/kampaniya-1861221893.html
Красноярск начал рекламную кампанию для привлечения туристов из России
Красноярск начал рекламную кампанию для привлечения туристов из России - РИА Новости, 28.03.2023
Красноярск начал рекламную кампанию для привлечения туристов из России
Власти Красноярска при поддержке оператора наружной рекламы Gallery запустили в ряде городов России рекламную кампанию для привлечения туристов в столицу... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:23
2023-03-28T13:23
2023-03-28T13:23
красноярск
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Власти Красноярска при поддержке оператора наружной рекламы Gallery запустили в ряде городов России рекламную кампанию для привлечения туристов в столицу Красноярского края, которая в этом году отмечает 395-летие со дня основания, сообщается на сайте горадминистрации.Рекламные носители, продвигающие внутренний туризм в разных форматах, вплоть до крупных SS-фасадов, размещены в Новосибирске, Екатеринбурге, Хабаровске, Тюмени и Барнауле. Рекламная кампания продлится до конца апреля 2023 года.За январь – сентябрь 2022 года турпоток в Красноярском крае вырос на 49,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Суммарно за 2021 год край посетили почти 900 тысяч человек, отмечается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, реклама, новости компаний - экономика
Красноярск, Реклама, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Власти Красноярска при поддержке оператора наружной рекламы Gallery запустили в ряде городов России рекламную кампанию для привлечения туристов в столицу Красноярского края, которая в этом году отмечает 395-летие со дня основания, сообщается на сайте горадминистрации.
Рекламные носители, продвигающие внутренний туризм в разных форматах, вплоть до крупных SS-фасадов, размещены в Новосибирске, Екатеринбурге, Хабаровске, Тюмени и Барнауле. Рекламная кампания продлится до конца апреля 2023 года.
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"Наш город находится в центре Евразии, его отличают живописные ландшафты. Но не только природа принесёт гостям удовольствие от знакомства с Красноярском. Это и сами люди, душевные и гостеприимные. Туристов удивит и уровень гастрономии на любой вкус",- отметили в мэрии.
За январь – сентябрь 2022 года турпоток в Красноярском крае вырос на 49,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Суммарно за 2021 год край посетили почти 900 тысяч человек, отмечается в сообщении.
Gallery планирует заменить весь парк рекламных конструкций на цифровые