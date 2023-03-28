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Полиция задержала 34 человек на протестах в Тель-Авиве

Полиция задержала 34 человек на протестах в Тель-Авиве - РИА Новости, 28.03.2023

Полиция задержала 34 человек на протестах в Тель-Авиве

Израильская полиция задержала 34 протестующих в Тель-Авиве с начала понедельника, сообщает израильский портал Ynet. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T02:03

2023-03-28T02:03

2023-03-28T02:16

в мире

тель-авив

иерусалим

биньямин нетаньяху

кнессет израиля

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар — РИА Новости. Израильская полиция задержала 34 протестующих в Тель-Авиве с начала понедельника, сообщает израильский портал Ynet.Большинство арестов произошли, когда митингующие против судебной реформы пытались преодолеть полицейские барьеры и пробраться на шоссе Аялон, сообщает Times of Israel. Полицейские использовали водометы и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов.С начала января в Израиле проходят массовые акции протеста в связи с предложенной правительством судебной реформой, которая ограничит полномочия Верховного суда и позволит парламентариям оспаривать его решения, а кабинету министров — контролировать назначение судей.По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч протестующих.Новую волну демонстраций спровоцировала отставка главы израильского Минобороны Йоава Галанта, который стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, выступившим против принятия новых законов. Ранее различные группы резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) писали открытые письма правительству с требованиями остановить реформу и отказывались от службы в резерве.Судебная реформа подразумевает, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Иными словами, правительство хочет добиться того, чтобы судебная власть больше не могла существенно влиять на решения исполнительной и законодательной ветвей.Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что рассмотрение оставшихся законопроектов судебной реформы отложено до следующей сессии кнессета.

https://ria.ru/20230327/izrail-1861042897.html

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Митинг противников судебной реформы в Тель-Авиве Митинг противников судебной реформы в Тель-Авиве 2023-03-28T02:03 true PT0M14S

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в мире, тель-авив, иерусалим, биньямин нетаньяху, кнессет израиля, протесты против судебной реформы в израиле