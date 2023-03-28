Рейтинг@Mail.ru
Полиция задержала 34 человек на протестах в Тель-Авиве - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 28.03.2023 (обновлено: 02:16 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/izrail-1861100978.html
Полиция задержала 34 человек на протестах в Тель-Авиве
Полиция задержала 34 человек на протестах в Тель-Авиве - РИА Новости, 28.03.2023
Полиция задержала 34 человек на протестах в Тель-Авиве
Израильская полиция задержала 34 протестующих в Тель-Авиве с начала понедельника, сообщает израильский портал Ynet. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T02:03
2023-03-28T02:16
в мире
тель-авив
иерусалим
биньямин нетаньяху
кнессет израиля
протесты против судебной реформы в израиле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860843742_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_79d3d3423e614c74d019d9d19b78eaff.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар — РИА Новости. Израильская полиция задержала 34 протестующих в Тель-Авиве с начала понедельника, сообщает израильский портал Ynet.Большинство арестов произошли, когда митингующие против судебной реформы пытались преодолеть полицейские барьеры и пробраться на шоссе Аялон, сообщает Times of Israel. Полицейские использовали водометы и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов.С начала января в Израиле проходят массовые акции протеста в связи с предложенной правительством судебной реформой, которая ограничит полномочия Верховного суда и позволит парламентариям оспаривать его решения, а кабинету министров — контролировать назначение судей.По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч протестующих.Новую волну демонстраций спровоцировала отставка главы израильского Минобороны Йоава Галанта, который стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, выступившим против принятия новых законов. Ранее различные группы резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) писали открытые письма правительству с требованиями остановить реформу и отказывались от службы в резерве.Судебная реформа подразумевает, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Иными словами, правительство хочет добиться того, чтобы судебная власть больше не могла существенно влиять на решения исполнительной и законодательной ветвей.Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что рассмотрение оставшихся законопроектов судебной реформы отложено до следующей сессии кнессета.
https://ria.ru/20230327/izrail-1861042897.html
тель-авив
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Митинг противников судебной реформы в Тель-Авиве
Митинг противников судебной реформы в Тель-Авиве
2023-03-28T02:03
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860843742_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_d48f69b57403f3f26204cfe80ffc7193.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив, иерусалим, биньямин нетаньяху, кнессет израиля, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Тель-Авив, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Кнессет Израиля, Протесты против судебной реформы в Израиле
Полиция задержала 34 человек на протестах в Тель-Авиве

Ynet: полиция задержала 34 человек во время антиправительственных протестов в Тель-Авиве

© AP Photo / Oren ZivСтолкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Oren Ziv
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар — РИА Новости. Израильская полиция задержала 34 протестующих в Тель-Авиве с начала понедельника, сообщает израильский портал Ynet.
«

"Полиция арестовала еще одного протестующего на акции в Тель-Авиве за хулиганство на перекрестке Каплан, недалеко от развязки HaShalom (рядом с правительственным комплексом. — Прим. ред.). С начала дня в Тель-Авиве арестовано 34 протестующих", — пишет издание.

Большинство арестов произошли, когда митингующие против судебной реформы пытались преодолеть полицейские барьеры и пробраться на шоссе Аялон, сообщает Times of Israel. Полицейские использовали водометы и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов.
С начала января в Израиле проходят массовые акции протеста в связи с предложенной правительством судебной реформой, которая ограничит полномочия Верховного суда и позволит парламентариям оспаривать его решения, а кабинету министров — контролировать назначение судей.
По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч протестующих.
Новую волну демонстраций спровоцировала отставка главы израильского Минобороны Йоава Галанта, который стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, выступившим против принятия новых законов. Ранее различные группы резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) писали открытые письма правительству с требованиями остановить реформу и отказывались от службы в резерве.
Судебная реформа подразумевает, что любое вето Верховного суда можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Иными словами, правительство хочет добиться того, чтобы судебная власть больше не могла существенно влиять на решения исполнительной и законодательной ветвей.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что рассмотрение оставшихся законопроектов судебной реформы отложено до следующей сессии кнессета.
Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время акции против реформы судебной системы в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Опрос: две трети верующих в Израиле хотят продолжения судебной реформы
Вчера, 18:52
 
В миреТель-АвивИерусалимБиньямин НетаньяхуКнессет ИзраиляПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала