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Нетаньяху не оставили выбора. Чем закончатся беспорядки в Израиле - РИА Новости, 28.03.2023
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08:00 28.03.2023 (обновлено: 19:14 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/izrail-1860958271.html
Нетаньяху не оставили выбора. Чем закончатся беспорядки в Израиле
Нетаньяху не оставили выбора. Чем закончатся беспорядки в Израиле - РИА Новости, 28.03.2023
Нетаньяху не оставили выбора. Чем закончатся беспорядки в Израиле
Израильское правительство приостановило судебную реформу. Нововведения премьера Биньямина Нетаньяху вызвали мощную волну протестов. Но сейчас, сдав назад, глава РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T08:00
2023-03-28T19:14
в мире
израиль
сша
тель-авив
биньямин нетаньяху
ицхак герцог
кнессет израиля
борис долгов
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Израильское правительство приостановило судебную реформу. Нововведения премьера Биньямина Нетаньяху вызвали мощную волну протестов. Но сейчас, сдав назад, глава кабмина рискует потерять власть. О том, к чему приведет внутриполитический кризис, — в материале РИА Новости.Откат назадМинистр обороны Йоава Галанта призвал премьера отозвать законодательную инициативу в прямом телеэфире. Он отметил, что в обществе возник "гигантский раскол, вызвавший беспрецедентное чувство гнева, боли и разочарования, которое распространилось и на армию"."Это создает явную, непосредственную и ощутимую угрозу безопасности государства", — подчеркнул глава военного ведомства. Нетаньяху тут же отправил его в отставку.Демонстрации продолжились, в том числе у парламента и резиденции премьера. Полиция применила водометы. На улицы вышло больше полумиллиона человек. Израильский национальный авиаперевозчик El Al на этом фоне приостановил вылеты из Тель-Авива.В итоге судебную реформу отложили.Что хотят поменятьРечь идет об ограничении возможностей Верховного суда. Предполагается предоставить кнессету право аннулировать вердикты простым большинством — 61 голосом из 120.Кроме того, ВС лишился бы полномочий проверять выполнение Основных законов Израиля — фактической конституции государства.А еще ультраортодоксальные партии в правящей коалиции собираются принять закон, освобождающий их религиозную общину от призыва в армию. Они опасаются, что ВС отменит его: судебная реформа избавила бы от этого риска.Личная заинтересованностьПротивники Нетаньяху считают, что он стремится и себя обезопасить. Премьер фигурирует в делах о взяточничестве и мошенничестве. Официально обвинения не выдвинули, но и процессы не закрыли.Оппозиция также указывает, что националистические союзники главы правительства хотят ослабить Верховный суд, чтобы расселить больше людей на палестинских землях. Хотя на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме и так уже более полумиллиона евреев.На прошлой неделе приняли закон, упрощающий процедуру лишения палестинцев гражданства и вида на жительство в стране.В рейдах на палестинские территории с начала года погибло не менее 50 человек, в том числе 11 детей.Позиции сторонИзраильский президент Ицхак Герцог тоже высказался о реформе."Обращаюсь к премьер-министру, правительству, фракциям и членам коалиции с тяжелым сердцем и с болью. Народ охвачен глубокой тревогой. Безопасность, экономика, общество под угрозой, — заявил он. — На вас обращены взоры всего народа Израиля. Взоры всего мира обращены на вас. Ради единства с народом Израиля, ради возложенной на нас ответственности я призываю немедленно остановить законодательный процесс. Я призываю глав всех фракций кнессета, как коалиционных, так и оппозиционных, действовать ответственно и смело, без промедления. Опомнитесь сейчас же".Для запуска реформы требуется три чтения, первое уже состоялось.Нетаньяху затормозил процесс, но второе и третье чтение не отменил. Просто отложил на неопределенный срок.Итамар Бен-Гвир, глава правого движения "Оцма Йехудит", входящего в коалицию, предупредил: срыв реформы развалит правительство. С той же угрозой выступила и парламентская фракция "Ха-Ционут ха-Датит".Лидеры оппозиции, в свою очередь, сообщили, что не станут разговаривать с властями, пока скандальный закон не снимут с повестки окончательно.Новая коалиция?Опрошенные РИА Новости эксперты считают сложившуюся ситуацию патовой. С одной стороны, Нетаньяху не может не прислушаться к общественному мнению. С другой — он заинтересован в партнерах по коалиции, представляющих преимущественно правый фланг. За последние полтора года в Израиле уже шесть раз проводили досрочные парламентские выборы. Нетаньяху, казалось, создал относительно устойчивое правительство. Очередная избирательная кампания крайне нежелательна. Она не только ослабит премьера, но и влетит в копеечку государству, у которого есть не менее важные статьи расходов. Например, оборона.Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что заморозка судебной реформы была ожидаема."Мы видим массовые, небывалые в истории Израиля манифестации. Нетаньяху вынужден идти на уступки, что предсказуемо вызвало протесты уже в правящей коалиции", — говорит он. Однако, по его мнению, премьеру должно хватить политического опыта, чтобы урегулировать конфликт. "Других вариантов нет: общество расколото. Но если не прийти к консенсусу, кризис продолжится, этого, конечно, исключать нельзя", — заключает эксперт.Политолог, руководитель научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский полагает, что тут дело не столько в реформе, сколько в привычной для страны внутриполитической борьбе."Это большая драка. Правых с левыми, светских с ортодоксами, оппозиции с Нетаньяху. Стандартная ситуация, как и возможный правительственный кризис. В Израиле парламентские выборы были вовремя всего трижды. И каждый раз это было связано с очередной войной", — напомнил эксперт.К тому же у Нетаньяху остается запасной путь. Как полагает Долгов, даже если партнеры по правящей коалиции отвернутся от него, он благодаря заморозке реформы и личной харизме вполне способен перетянуть в свой стан часть оппозиции. Тогда у Израиля появится шанс избежать новых внеочередных выборов.
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в мире, израиль, сша, тель-авив, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, кнессет израиля, борис долгов
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог, Кнессет Израиля, Борис Долгов

Нетаньяху не оставили выбора. Чем закончатся беспорядки в Израиле

© AP Photo / Oded BaliltyДемонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время акции против реформы судебной системы в Тель-Авиве, Израиль
Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время акции против реформы судебной системы в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Oded Balilty
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Израильское правительство приостановило судебную реформу. Нововведения премьера Биньямина Нетаньяху вызвали мощную волну протестов. Но сейчас, сдав назад, глава кабмина рискует потерять власть. О том, к чему приведет внутриполитический кризис, — в материале РИА Новости.

Откат назад

Министр обороны Йоава Галанта призвал премьера отозвать законодательную инициативу в прямом телеэфире. Он отметил, что в обществе возник "гигантский раскол, вызвавший беспрецедентное чувство гнева, боли и разочарования, которое распространилось и на армию".
© AP Photo / Ariel SchalitДраки израильтян с полицией во время акции протеста против плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по пересмотру судебной системы у здания парламента в Иерусалиме
Драки израильтян с полицией во время акции протеста против плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по пересмотру судебной системы у здания парламента в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Драки израильтян с полицией во время акции протеста против плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по пересмотру судебной системы у здания парламента в Иерусалиме
"Это создает явную, непосредственную и ощутимую угрозу безопасности государства", — подчеркнул глава военного ведомства. Нетаньяху тут же отправил его в отставку.
Демонстрации продолжились, в том числе у парламента и резиденции премьера. Полиция применила водометы. На улицы вышло больше полумиллиона человек. Израильский национальный авиаперевозчик El Al на этом фоне приостановил вылеты из Тель-Авива.
В итоге судебную реформу отложили.

Что хотят поменять

Речь идет об ограничении возможностей Верховного суда. Предполагается предоставить кнессету право аннулировать вердикты простым большинством — 61 голосом из 120.
© AP Photo / Ohad ZwigenbergСтолкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль
Кроме того, ВС лишился бы полномочий проверять выполнение Основных законов Израиля — фактической конституции государства.
А еще ультраортодоксальные партии в правящей коалиции собираются принять закон, освобождающий их религиозную общину от призыва в армию. Они опасаются, что ВС отменит его: судебная реформа избавила бы от этого риска.

Личная заинтересованность

Противники Нетаньяху считают, что он стремится и себя обезопасить. Премьер фигурирует в делах о взяточничестве и мошенничестве. Официально обвинения не выдвинули, но и процессы не закрыли.
© AP Photo / Oded BaliltyПротесты против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве
Протесты против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Протесты против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве
Оппозиция также указывает, что националистические союзники главы правительства хотят ослабить Верховный суд, чтобы расселить больше людей на палестинских землях. Хотя на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме и так уже более полумиллиона евреев.
На прошлой неделе приняли закон, упрощающий процедуру лишения палестинцев гражданства и вида на жительство в стране.
В рейдах на палестинские территории с начала года погибло не менее 50 человек, в том числе 11 детей.

Позиции сторон

Израильский президент Ицхак Герцог тоже высказался о реформе.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaИцхак Герцог
Израильский политик Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Ицхак Герцог
"Обращаюсь к премьер-министру, правительству, фракциям и членам коалиции с тяжелым сердцем и с болью. Народ охвачен глубокой тревогой. Безопасность, экономика, общество под угрозой, — заявил он. — На вас обращены взоры всего народа Израиля. Взоры всего мира обращены на вас. Ради единства с народом Израиля, ради возложенной на нас ответственности я призываю немедленно остановить законодательный процесс. Я призываю глав всех фракций кнессета, как коалиционных, так и оппозиционных, действовать ответственно и смело, без промедления. Опомнитесь сейчас же".
Для запуска реформы требуется три чтения, первое уже состоялось.
Нетаньяху затормозил процесс, но второе и третье чтение не отменил. Просто отложил на неопределенный срок.
Итамар Бен-Гвир, глава правого движения "Оцма Йехудит", входящего в коалицию, предупредил: срыв реформы развалит правительство. С той же угрозой выступила и парламентская фракция "Ха-Ционут ха-Датит".
Лидеры оппозиции, в свою очередь, сообщили, что не станут разговаривать с властями, пока скандальный закон не снимут с повестки окончательно.

Новая коалиция?

Опрошенные РИА Новости эксперты считают сложившуюся ситуацию патовой. С одной стороны, Нетаньяху не может не прислушаться к общественному мнению. С другой — он заинтересован в партнерах по коалиции, представляющих преимущественно правый фланг. За последние полтора года в Израиле уже шесть раз проводили досрочные парламентские выборы. Нетаньяху, казалось, создал относительно устойчивое правительство. Очередная избирательная кампания крайне нежелательна. Она не только ослабит премьера, но и влетит в копеечку государству, у которого есть не менее важные статьи расходов. Например, оборона.
© AP Photo / Ohad ZwigenbergЗадержание участника акции протеста в Тель-Авиве
Задержание участника акции протеста в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Задержание участника акции протеста в Тель-Авиве
Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что заморозка судебной реформы была ожидаема.
"Мы видим массовые, небывалые в истории Израиля манифестации. Нетаньяху вынужден идти на уступки, что предсказуемо вызвало протесты уже в правящей коалиции", — говорит он. Однако, по его мнению, премьеру должно хватить политического опыта, чтобы урегулировать конфликт. "Других вариантов нет: общество расколото. Но если не прийти к консенсусу, кризис продолжится, этого, конечно, исключать нельзя", — заключает эксперт.
Политолог, руководитель научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановский полагает, что тут дело не столько в реформе, сколько в привычной для страны внутриполитической борьбе.
"Это большая драка. Правых с левыми, светских с ортодоксами, оппозиции с Нетаньяху. Стандартная ситуация, как и возможный правительственный кризис. В Израиле парламентские выборы были вовремя всего трижды. И каждый раз это было связано с очередной войной", — напомнил эксперт.
К тому же у Нетаньяху остается запасной путь. Как полагает Долгов, даже если партнеры по правящей коалиции отвернутся от него, он благодаря заморозке реформы и личной харизме вполне способен перетянуть в свой стан часть оппозиции. Тогда у Израиля появится шанс избежать новых внеочередных выборов.
 
В миреИзраильСШАТель-АвивБиньямин НетаньяхуИцхак ГерцогКнессет ИзраиляБорис Долгов
 
 
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