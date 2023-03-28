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В России предложили ввести льготную ипотеку для работников ОПК - РИА Новости, 28.03.2023
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01:41 28.03.2023 (обновлено: 01:51 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/ipoteka-1861099481.html
В России предложили ввести льготную ипотеку для работников ОПК
В России предложили ввести льготную ипотеку для работников ОПК - РИА Новости, 28.03.2023
В России предложили ввести льготную ипотеку для работников ОПК
"Единая Россия" предлагает ввести льготную ипотеку под 5% для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пишет газета "Известия" со ссылкой на документ. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T01:41
2023-03-28T01:51
россия
александр якубовский
владимир гутенев
единая россия
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает ввести льготную ипотеку под 5% для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пишет газета "Известия" со ссылкой на документ. "В РФ предлагают ввести льготную ипотеку под 5% для работников оборонно-промышленного комплекса. Инициатива депутатов "Единой России" направлена в Минфин... Мера предлагается взамен планам ведомства по вводу такой программы для чиновников. На ее реализацию может потребоваться 500 миллионов рублей в год, дефицит же кадров ОПК в ближайшее время составит около 400 тысяч человек", - говорится в сообщении издания. Уточняется, что инициатива за подписью члена комитета ГД по ЖКХ Александра Якубовского ("Единая Россия") направлена в Минфин. Мера предлагается взамен планам ведомства по вводу льготной ипотеки для чиновников. Якубовский пояснил "Известиям", что говорить о поощрении госслужащих и чиновников можно только в случае их особых заслуг в зоне специальной военной операции. По его словам, в других случаях "такие вещи подождут". "В том числе подождут они и до тех пор, пока не будут обеспечены причитающимся им жильем, например, все дети-сироты", - подчеркнул депутат. Кроме того, депутат подчеркнул, что льготная ипотека позволит не только частично решить проблему с кадровым дефицитом, но и повысит престиж отрасли. В Минфине пояснили "Известиям", что данное предложение пока не поступило. Ранее глава комитета Госдумы по промышленности и торговле, член координационной парламентской группы по вопросам спецоперации Владимир Гутенев отметил, что продолжением решения кадрового вопроса на предприятиях ОПК может стать специализированная программа льготной ипотеки, которая уже прорабатывается на некоторых предприятиях.
https://realty.ria.ru/20230327/ipoteka-1860959031.html
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россия, александр якубовский, владимир гутенев, единая россия, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, экономика
Россия, Александр Якубовский, Владимир Гутенев, Единая Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, Экономика
В России предложили ввести льготную ипотеку для работников ОПК

"Известия": "Единая Россия" предложила ввести льготную ипотеку под 5% для работников ОПК

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСделки с недвижимостью
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© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает ввести льготную ипотеку под 5% для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.
"В РФ предлагают ввести льготную ипотеку под 5% для работников оборонно-промышленного комплекса. Инициатива депутатов "Единой России" направлена в Минфин... Мера предлагается взамен планам ведомства по вводу такой программы для чиновников. На ее реализацию может потребоваться 500 миллионов рублей в год, дефицит же кадров ОПК в ближайшее время составит около 400 тысяч человек", - говорится в сообщении издания.
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Уточняется, что инициатива за подписью члена комитета ГД по ЖКХ Александра Якубовского ("Единая Россия") направлена в Минфин. Мера предлагается взамен планам ведомства по вводу льготной ипотеки для чиновников.
Якубовский пояснил "Известиям", что говорить о поощрении госслужащих и чиновников можно только в случае их особых заслуг в зоне специальной военной операции. По его словам, в других случаях "такие вещи подождут". "В том числе подождут они и до тех пор, пока не будут обеспечены причитающимся им жильем, например, все дети-сироты", - подчеркнул депутат.
«
"Есть масса вариантов, куда можно вложить госденьги, но люди, которые в три смены на заводах собирают танки, в настоящий момент гораздо больше заслуживают мер поддержки, чем чиновники, уверен депутат", - добавил Якубовский.
Кроме того, депутат подчеркнул, что льготная ипотека позволит не только частично решить проблему с кадровым дефицитом, но и повысит престиж отрасли.
В Минфине пояснили "Известиям", что данное предложение пока не поступило.
Ранее глава комитета Госдумы по промышленности и торговле, член координационной парламентской группы по вопросам спецоперации Владимир Гутенев отметил, что продолжением решения кадрового вопроса на предприятиях ОПК может стать специализированная программа льготной ипотеки, которая уже прорабатывается на некоторых предприятиях.
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РоссияАлександр ЯкубовскийВладимир ГутеневЕдиная РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФЭкономика
 
 
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