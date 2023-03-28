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В Индонезии рассказали, какие туристы им нужны - РИА Новости, 28.03.2023
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Туризм
 
17:10 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/indoneziya-1861299731.html
В Индонезии рассказали, какие туристы им нужны
В Индонезии рассказали, какие туристы им нужны - РИА Новости, 28.03.2023
В Индонезии рассказали, какие туристы им нужны
Иммиграционная служба аэропорта Сукарно-Хатта в Джакарте сообщила, что в период с января по март 2023 года она заблокировала въезд 224 иностранных граждан в... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:10
2023-03-28T17:10
туризм
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Иммиграционная служба аэропорта Сукарно-Хатта в Джакарте сообщила, что в период с января по март 2023 года она заблокировала въезд 224 иностранных граждан в Индонезию, так как не посчитала их "качественными", сообщает журнал Tempo. Генеральный директор иммиграционной службы Сильми Карим подчеркнул, что такое большое число "свидетельствует о том, что операции против проблемных иностранцев по-прежнему проводятся хорошо и устойчиво". "У нас есть политика. Она направлена на то, чтобы иностранцы, въезжающие в Индонезию, были "достойными", – заявил Карим прессе во вторник. Представитель аэропорта Сукарно-Хатта Мухаммад Тито Андрианто отметил, что среди сотен зарубежных граждан, которых не пустили в страну, было несколько групп. Так, из-за нехватки средств на проживание в Индонезии было отказано 20 лицам, из-за "отсутствия четкой цели пребывания" – 78 претендентам, а из-за срока действия заграничных паспортов менее шести месяцев – 22 туристам. Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода.
https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html
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новости - туризм, туризм, туристы, индонезия, интерпол, бали
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Индонезия, Интерпол, Бали
В Индонезии рассказали, какие туристы им нужны

Иммиграционная служба: Индонезия ждет только "достойных" иностранцев

© РИА Новости / Ирина Засыпкина | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Нгурах-Рай" города Денпасара на острове Бали в Индонезии
Международный аэропорт Нгурах-Рай города Денпасара на острове Бали в Индонезии - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Ирина Засыпкина
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Иммиграционная служба аэропорта Сукарно-Хатта в Джакарте сообщила, что в период с января по март 2023 года она заблокировала въезд 224 иностранных граждан в Индонезию, так как не посчитала их "качественными", сообщает журнал Tempo.
Генеральный директор иммиграционной службы Сильми Карим подчеркнул, что такое большое число "свидетельствует о том, что операции против проблемных иностранцев по-прежнему проводятся хорошо и устойчиво".
"У нас есть политика. Она направлена на то, чтобы иностранцы, въезжающие в Индонезию, были "достойными", – заявил Карим прессе во вторник.
Представитель аэропорта Сукарно-Хатта Мухаммад Тито Андрианто отметил, что среди сотен зарубежных граждан, которых не пустили в страну, было несколько групп. Так, из-за нехватки средств на проживание в Индонезии было отказано 20 лицам, из-за "отсутствия четкой цели пребывания" – 78 претендентам, а из-за срока действия заграничных паспортов менее шести месяцев – 22 туристам.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода.
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