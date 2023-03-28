https://ria.ru/20230328/indoneziya-1861299731.html

В Индонезии рассказали, какие туристы им нужны

В Индонезии рассказали, какие туристы им нужны - РИА Новости, 28.03.2023

В Индонезии рассказали, какие туристы им нужны

Иммиграционная служба аэропорта Сукарно-Хатта в Джакарте сообщила, что в период с января по март 2023 года она заблокировала въезд 224 иностранных граждан в... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:10

2023-03-28T17:10

2023-03-28T17:10

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Иммиграционная служба аэропорта Сукарно-Хатта в Джакарте сообщила, что в период с января по март 2023 года она заблокировала въезд 224 иностранных граждан в Индонезию, так как не посчитала их "качественными", сообщает журнал Tempo. Генеральный директор иммиграционной службы Сильми Карим подчеркнул, что такое большое число "свидетельствует о том, что операции против проблемных иностранцев по-прежнему проводятся хорошо и устойчиво". "У нас есть политика. Она направлена на то, чтобы иностранцы, въезжающие в Индонезию, были "достойными", – заявил Карим прессе во вторник. Представитель аэропорта Сукарно-Хатта Мухаммад Тито Андрианто отметил, что среди сотен зарубежных граждан, которых не пустили в страну, было несколько групп. Так, из-за нехватки средств на проживание в Индонезии было отказано 20 лицам, из-за "отсутствия четкой цели пребывания" – 78 претендентам, а из-за срока действия заграничных паспортов менее шести месяцев – 22 туристам. Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода.

https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, индонезия, интерпол, бали