https://ria.ru/20230328/gretsiya-1861323708.html

В Греции ликвидировали террористическую сеть

В Греции ликвидировали террористическую сеть - РИА Новости, 28.03.2023

В Греции ликвидировали террористическую сеть

В Греции ликвидирована террористическая сеть, которая под руководством из-за рубежа планировала удары по ряду целей, арестованы два иностранца, сообщили полиция РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:42

2023-03-28T17:42

2023-03-28T17:52

в мире

греция

афины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg

АФИНЫ, 28 мар - РИА Новости. В Греции ликвидирована террористическая сеть, которая под руководством из-за рубежа планировала удары по ряду целей, арестованы два иностранца, сообщили полиция Греции и Национальная разведывательная служба EYP."После скоординированных действий греческой полиции и Национальной разведывательной службы была ликвидирована террористическая сеть, которая под руководством из-за рубежа планировала удары по тщательно отобранным целям на территории Греции", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.Как отметили правоохранители, на основе информации, собранной и обработанной EYP, были проведены скоординированные операции EYP и Антитеррористической службы в различных районах страны."В рамках этих скоординированных действий двух служб были арестованы два иностранца, члены террористического руководства, которые действовали за границей как "мозги" сети", - отмечается в сообщении.По данным полиции, целью были не только гибель ни в чем не повинных граждан, но и подрыв чувства безопасности страны, одновременно нанесение ущерба ее институтам и угроза ее международным отношениям."Анализ изъятой информации и цифровых данных выявил и подтвердил, что участники сети целью атаки уже выбрали здание особо знаковое. Они провели разведку местности и планирование атаки. Они получили окончательные инструкции по нанесению удара. Во исполнение этих указаний искали и других лиц для наилучшего выполнения своего задания", - говорится в сообщении.Было возбуждено уголовное дело, утром 28 марта задержанные доставлены к окружному прокурору Афин и переданы следователю. Полиция не сообщает национальность задержанных. Расследование продолжается, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230316/gretsiya-1858449092.html

https://ria.ru/20230311/afiny-1857164034.html

греция

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция, афины