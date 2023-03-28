https://ria.ru/20230328/gretsiya-1861323708.html
В Греции ликвидировали террористическую сеть
В Греции ликвидировали террористическую сеть - РИА Новости, 28.03.2023
В Греции ликвидировали террористическую сеть
В Греции ликвидирована террористическая сеть, которая под руководством из-за рубежа планировала удары по ряду целей, арестованы два иностранца, сообщили полиция РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:42
2023-03-28T17:42
2023-03-28T17:52
в мире
греция
афины
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АФИНЫ, 28 мар - РИА Новости. В Греции ликвидирована террористическая сеть, которая под руководством из-за рубежа планировала удары по ряду целей, арестованы два иностранца, сообщили полиция Греции и Национальная разведывательная служба EYP."После скоординированных действий греческой полиции и Национальной разведывательной службы была ликвидирована террористическая сеть, которая под руководством из-за рубежа планировала удары по тщательно отобранным целям на территории Греции", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.Как отметили правоохранители, на основе информации, собранной и обработанной EYP, были проведены скоординированные операции EYP и Антитеррористической службы в различных районах страны."В рамках этих скоординированных действий двух служб были арестованы два иностранца, члены террористического руководства, которые действовали за границей как "мозги" сети", - отмечается в сообщении.По данным полиции, целью были не только гибель ни в чем не повинных граждан, но и подрыв чувства безопасности страны, одновременно нанесение ущерба ее институтам и угроза ее международным отношениям."Анализ изъятой информации и цифровых данных выявил и подтвердил, что участники сети целью атаки уже выбрали здание особо знаковое. Они провели разведку местности и планирование атаки. Они получили окончательные инструкции по нанесению удара. Во исполнение этих указаний искали и других лиц для наилучшего выполнения своего задания", - говорится в сообщении.Было возбуждено уголовное дело, утром 28 марта задержанные доставлены к окружному прокурору Афин и переданы следователю. Полиция не сообщает национальность задержанных. Расследование продолжается, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230316/gretsiya-1858449092.html
https://ria.ru/20230311/afiny-1857164034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, афины
В Греции ликвидировали террористическую сеть
В Греции арестовали двух иностранцев, состоящих в террористической организации
АФИНЫ, 28 мар - РИА Новости. В Греции ликвидирована террористическая сеть, которая под руководством из-за рубежа планировала удары по ряду целей, арестованы два иностранца, сообщили полиция Греции и Национальная разведывательная служба EYP.
"После скоординированных действий греческой полиции и Национальной разведывательной службы была ликвидирована террористическая сеть, которая под руководством из-за рубежа планировала удары по тщательно отобранным целям на территории Греции", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Как отметили правоохранители, на основе информации, собранной и обработанной EYP, были проведены скоординированные операции EYP и Антитеррористической службы в различных районах страны.
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"В рамках этих скоординированных действий двух служб были арестованы два иностранца, члены террористического руководства, которые действовали за границей как "мозги" сети", - отмечается в сообщении.
По данным полиции, целью были не только гибель ни в чем не повинных граждан, но и подрыв чувства безопасности страны, одновременно нанесение ущерба ее институтам и угроза ее международным отношениям.
"Анализ изъятой информации и цифровых данных выявил и подтвердил, что участники сети целью атаки уже выбрали здание особо знаковое. Они провели разведку местности и планирование атаки. Они получили окончательные инструкции по нанесению удара. Во исполнение этих указаний искали и других лиц для наилучшего выполнения своего задания", - говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело, утром 28 марта задержанные доставлены к окружному прокурору Афин
и переданы следователю. Полиция не сообщает национальность задержанных. Расследование продолжается, отмечается в сообщении.
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