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Вучич поблагодарил президента Греции за поддержку по Косово и на пути в ЕС - РИА Новости, 28.03.2023
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14:49 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/gretsiya-1861257674.html
Вучич поблагодарил президента Греции за поддержку по Косово и на пути в ЕС
Вучич поблагодарил президента Греции за поддержку по Косово и на пути в ЕС - РИА Новости, 28.03.2023
Вучич поблагодарил президента Греции за поддержку по Косово и на пути в ЕС
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил президента Греции Катерину Сакелларопулу за непризнание независимости Косово и за поддержку Белграда на пути в ЕС. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:49
2023-03-28T14:49
в мире
греция
косово
сербия
александр вучич
никос дендиас
евросоюз
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БЕЛГРАД, 28 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил президента Греции Катерину Сакелларопулу за непризнание независимости Косово и за поддержку Белграда на пути в ЕС. Глава греческого государства находится в Сербии с трехдневным визитом. Накануне она заявила, что официальные Афины не меняют своей позиции по отказу от признания независимости самопровозглашенной республики Косово, в вопросе отношений с Приштиной придерживаются прагматичного подхода. "Я особенно благодарен госпоже Сакелларопулу за ясную и недвусмысленную поддержку территориальной целостности республики Сербии. Для нас очень важно соблюдение международного права, и об этом я говорил с президентом Греции, ясно сказав, насколько важно искать компромиссные решения в переговорах с Приштиной. Мы должны сохранить мир и стабильность в регионе, потому что в этом наш жизненный интерес", - заявил Вучич после встречи во вторник. "В связи с этим наш жизненный интерес также - продолжить и ускорить наш европейский путь", - отметил сербский лидер и поблагодарил руководство Греции за поддержку в евроинтеграции. Греция наряду с Кипром, Румынией, Словакией и Испанией является государством ЕС, не признавшим независимость самопровозглашенного Косово. Вместе с тем, Афины и Приштина обмениваются визитами. В 2021 году после приезда Никоса Дендиаса греческая канцелярия по экономическому сотрудничеству, открытая в 2019 году, повышена в статусе до канцелярии по связи, где косовары могут получить визы и решить другие консульские вопросы.
https://ria.ru/20230316/gretsiya-1858449092.html
https://ria.ru/20230325/protest-1860630331.html
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в мире, греция, косово, сербия, александр вучич, никос дендиас, евросоюз
В мире, Греция, Косово, Сербия, Александр Вучич, Никос Дендиас, Евросоюз
Вучич поблагодарил президента Греции за поддержку по Косово и на пути в ЕС

Вучич поблагодарил президента Греции Сакелларопулу за непризнание независимости Косово

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил президента Греции Катерину Сакелларопулу за непризнание независимости Косово и за поддержку Белграда на пути в ЕС.
Глава греческого государства находится в Сербии с трехдневным визитом. Накануне она заявила, что официальные Афины не меняют своей позиции по отказу от признания независимости самопровозглашенной республики Косово, в вопросе отношений с Приштиной придерживаются прагматичного подхода.
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"Я особенно благодарен госпоже Сакелларопулу за ясную и недвусмысленную поддержку территориальной целостности республики Сербии. Для нас очень важно соблюдение международного права, и об этом я говорил с президентом Греции, ясно сказав, насколько важно искать компромиссные решения в переговорах с Приштиной. Мы должны сохранить мир и стабильность в регионе, потому что в этом наш жизненный интерес", - заявил Вучич после встречи во вторник.
"В связи с этим наш жизненный интерес также - продолжить и ускорить наш европейский путь", - отметил сербский лидер и поблагодарил руководство Греции за поддержку в евроинтеграции.
Греция наряду с Кипром, Румынией, Словакией и Испанией является государством ЕС, не признавшим независимость самопровозглашенного Косово. Вместе с тем, Афины и Приштина обмениваются визитами. В 2021 году после приезда Никоса Дендиаса греческая канцелярия по экономическому сотрудничеству, открытая в 2019 году, повышена в статусе до канцелярии по связи, где косовары могут получить визы и решить другие консульские вопросы.
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