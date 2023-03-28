https://ria.ru/20230328/gretsiya-1861257674.html

Вучич поблагодарил президента Греции за поддержку по Косово и на пути в ЕС

Вучич поблагодарил президента Греции за поддержку по Косово и на пути в ЕС - РИА Новости, 28.03.2023

Вучич поблагодарил президента Греции за поддержку по Косово и на пути в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил президента Греции Катерину Сакелларопулу за непризнание независимости Косово и за поддержку Белграда на пути в ЕС. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:49

2023-03-28T14:49

2023-03-28T14:49

в мире

греция

косово

сербия

александр вучич

никос дендиас

евросоюз

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БЕЛГРАД, 28 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил президента Греции Катерину Сакелларопулу за непризнание независимости Косово и за поддержку Белграда на пути в ЕС. Глава греческого государства находится в Сербии с трехдневным визитом. Накануне она заявила, что официальные Афины не меняют своей позиции по отказу от признания независимости самопровозглашенной республики Косово, в вопросе отношений с Приштиной придерживаются прагматичного подхода. "Я особенно благодарен госпоже Сакелларопулу за ясную и недвусмысленную поддержку территориальной целостности республики Сербии. Для нас очень важно соблюдение международного права, и об этом я говорил с президентом Греции, ясно сказав, насколько важно искать компромиссные решения в переговорах с Приштиной. Мы должны сохранить мир и стабильность в регионе, потому что в этом наш жизненный интерес", - заявил Вучич после встречи во вторник. "В связи с этим наш жизненный интерес также - продолжить и ускорить наш европейский путь", - отметил сербский лидер и поблагодарил руководство Греции за поддержку в евроинтеграции. Греция наряду с Кипром, Румынией, Словакией и Испанией является государством ЕС, не признавшим независимость самопровозглашенного Косово. Вместе с тем, Афины и Приштина обмениваются визитами. В 2021 году после приезда Никоса Дендиаса греческая канцелярия по экономическому сотрудничеству, открытая в 2019 году, повышена в статусе до канцелярии по связи, где косовары могут получить визы и решить другие консульские вопросы.

https://ria.ru/20230316/gretsiya-1858449092.html

https://ria.ru/20230325/protest-1860630331.html

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в мире, греция, косово, сербия, александр вучич, никос дендиас, евросоюз