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В Госдуме захотели разрешить силовикам бороться со всеми видами дронов - РИА Новости, 28.03.2023
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12:40 28.03.2023 (обновлено: 13:21 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/gosduma-1861203326.html
В Госдуме захотели разрешить силовикам бороться со всеми видами дронов
В Госдуме захотели разрешить силовикам бороться со всеми видами дронов - РИА Новости, 28.03.2023
В Госдуме захотели разрешить силовикам бороться со всеми видами дронов
В Госдуму внесут законопроект, который позволит силовым ведомствам бороться с любыми беспилотниками, сообщил председатель комитета Государственной думы по... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:40
2023-03-28T13:21
технологии
александр хинштейн
госдума рф
фсб
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, который позволит силовым ведомствам бороться с любыми беспилотниками, сообщил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своём Telegram-канале."Сегодня вместе с коллегами внесем в Госдуму ранее анонсированный мной законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности: как надводных и подводных, так наземных и даже подземных. Актуальность нашей инициативы — очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионнно-террористических целях", - написал политик.Действующее законодательство позволяет силовикам противостоять исключительно воздушным беспилотникам, напомнил Хинштейн.По предложенному законопроекту, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат такое право.
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технологии, александр хинштейн, госдума рф, фсб, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Технологии, Александр Хинштейн, Госдума РФ, ФСБ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Госдуме захотели разрешить силовикам бороться со всеми видами дронов

Депутат Хинштейн: в ГД внесли проект, разрешающий силовикам бороться со всеми видам дронов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, который позволит силовым ведомствам бороться с любыми беспилотниками, сообщил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
"Сегодня вместе с коллегами внесем в Госдуму ранее анонсированный мной законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности: как надводных и подводных, так наземных и даже подземных. Актуальность нашей инициативы — очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионнно-террористических целях", - написал политик.
Действующее законодательство позволяет силовикам противостоять исключительно воздушным беспилотникам, напомнил Хинштейн.
По предложенному законопроекту, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат такое право.
Вид на Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Женщины-военные рассказали, как уничтожили украинские дроны в Севастополе
22 марта, 21:41
 
ТехнологииАлександр ХинштейнГосдума РФФСБФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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