https://ria.ru/20230328/gosduma-1861203326.html

В Госдуме захотели разрешить силовикам бороться со всеми видами дронов

В Госдуме захотели разрешить силовикам бороться со всеми видами дронов - РИА Новости, 28.03.2023

В Госдуме захотели разрешить силовикам бороться со всеми видами дронов

В Госдуму внесут законопроект, который позволит силовым ведомствам бороться с любыми беспилотниками, сообщил председатель комитета Государственной думы по... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:40

2023-03-28T12:40

2023-03-28T13:21

технологии

александр хинштейн

госдума рф

фсб

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, который позволит силовым ведомствам бороться с любыми беспилотниками, сообщил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своём Telegram-канале."Сегодня вместе с коллегами внесем в Госдуму ранее анонсированный мной законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности: как надводных и подводных, так наземных и даже подземных. Актуальность нашей инициативы — очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионнно-террористических целях", - написал политик.Действующее законодательство позволяет силовикам противостоять исключительно воздушным беспилотникам, напомнил Хинштейн.По предложенному законопроекту, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат такое право.

https://ria.ru/20230322/drony-1859907204.html

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технологии, александр хинштейн, госдума рф, фсб, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)