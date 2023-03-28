https://ria.ru/20230328/gosduma-1861203326.html
В Госдуме захотели разрешить силовикам бороться со всеми видами дронов
В Госдуме захотели разрешить силовикам бороться со всеми видами дронов - РИА Новости, 28.03.2023
В Госдуме захотели разрешить силовикам бороться со всеми видами дронов
В Госдуму внесут законопроект, который позволит силовым ведомствам бороться с любыми беспилотниками, сообщил председатель комитета Государственной думы по... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:40
2023-03-28T12:40
2023-03-28T13:21
технологии
александр хинштейн
госдума рф
фсб
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, который позволит силовым ведомствам бороться с любыми беспилотниками, сообщил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своём Telegram-канале."Сегодня вместе с коллегами внесем в Госдуму ранее анонсированный мной законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности: как надводных и подводных, так наземных и даже подземных. Актуальность нашей инициативы — очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионнно-террористических целях", - написал политик.Действующее законодательство позволяет силовикам противостоять исключительно воздушным беспилотникам, напомнил Хинштейн.По предложенному законопроекту, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат такое право.
https://ria.ru/20230322/drony-1859907204.html
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технологии, александр хинштейн, госдума рф, фсб, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Технологии, Александр Хинштейн, Госдума РФ, ФСБ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Госдуме захотели разрешить силовикам бороться со всеми видами дронов
Депутат Хинштейн: в ГД внесли проект, разрешающий силовикам бороться со всеми видам дронов
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
В Госдуму внесут законопроект, который позволит силовым ведомствам бороться с любыми беспилотниками, сообщил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своём Telegram-канале
.
"Сегодня вместе с коллегами внесем в Госдуму ранее анонсированный мной законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности: как надводных и подводных, так наземных и даже подземных. Актуальность нашей инициативы — очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионнно-террористических целях", - написал политик.
Действующее законодательство позволяет силовикам противостоять исключительно воздушным беспилотникам, напомнил Хинштейн.
По предложенному законопроекту, силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат такое право.
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