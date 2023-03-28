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Сыромятнический гидроузел на Яузе в Москве готов к приему паводковых вод
Сыромятнический гидроузел на Яузе в Москве готов к приему паводковых вод - РИА Новости, 28.03.2023
Сыромятнический гидроузел на Яузе в Москве готов к приему паводковых вод
Сыромятнический гидроузел на Яузе в Москве готов к приему паводковых вод, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:31
2023-03-28T16:31
2023-03-28T16:31
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сыромятнический гидроузел на Яузе в Москве готов к приему паводковых вод, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сыромятнический гидроузел на Яузе готов к приему паводковых вод. В преддверии половодья специалисты ГУП "Мосводосток": очистили русло реки Яузы от случайного мусора, протестировали работу электрооборудования гидротехнического сооружения, осветительных приборов, механизмы водопропускных галерей, проверили системы пульта управления и механического оборудования в диспетчерском пункте, обследовали подвижные элементы и механизмы на нижних и верхних воротах шлюза, сухие места обработали и смазали", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что сейчас специалисты диспетчерского пункта следят за уровнем воды в верхнем бьефе - участке между двумя соседними плотинами или шлюзами - реки и при необходимости регулируют его.
https://ria.ru/20230317/moskva-1858531296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва