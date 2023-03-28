https://ria.ru/20230328/gidrouzel-1861297474.html

Сыромятнический гидроузел на Яузе в Москве готов к приему паводковых вод

Сыромятнический гидроузел на Яузе в Москве готов к приему паводковых вод - РИА Новости, 28.03.2023

Сыромятнический гидроузел на Яузе в Москве готов к приему паводковых вод

Сыромятнический гидроузел на Яузе в Москве готов к приему паводковых вод, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:31

2023-03-28T16:31

2023-03-28T16:31

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сыромятнический гидроузел на Яузе в Москве готов к приему паводковых вод, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сыромятнический гидроузел на Яузе готов к приему паводковых вод. В преддверии половодья специалисты ГУП "Мосводосток": очистили русло реки Яузы от случайного мусора, протестировали работу электрооборудования гидротехнического сооружения, осветительных приборов, механизмы водопропускных галерей, проверили системы пульта управления и механического оборудования в диспетчерском пункте, обследовали подвижные элементы и механизмы на нижних и верхних воротах шлюза, сухие места обработали и смазали", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что сейчас специалисты диспетчерского пункта следят за уровнем воды в верхнем бьефе - участке между двумя соседними плотинами или шлюзами - реки и при необходимости регулируют его.

https://ria.ru/20230317/moskva-1858531296.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва