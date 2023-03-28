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Путин заявил, что вся Россия переживает из-за гибели военных в Макеевке
Путин заявил, что вся Россия переживает из-за гибели военных в Макеевке - РИА Новости, 28.03.2023
Путин заявил, что вся Россия переживает из-за гибели военных в Макеевке
Вся страна переживает из-за гибели военнослужащих при ракетном ударе по Макеевке в новогоднюю ночь, заявил президент Владимир Путин на встрече с самарским... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:37
2023-03-28T14:37
2023-03-28T16:39
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
макеевка
самарская область
владимир путин
дмитрий азаров
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вся страна переживает из-за гибели военнослужащих при ракетном ударе по Макеевке в новогоднюю ночь, заявил президент Владимир Путин на встрече с самарским губернатором Дмитрием Азаровым. Азаров рассказал президенту, что гибель мобилизованных из Самарской области стала тяжелым ударом и испытанием для всего региона. "Мы скорбим и переживаем вместе с родными и близкими людьми", — сказал губернатор. "Вся страна переживает", — ответил глава государства.В первые минуты нового года украинская армия выпустила из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По данным Минобороны, погибли 89 военнослужащих.Неделю спустя в оборонном ведомстве сообщили, что российская армия в рамках операции возмездия за Макеевку нанесла массированный ракетный удар по пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорске, уничтожив более 600 человек.
https://ria.ru/20230102/makeevka-1842861075.html
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происшествия, россия, макеевка, самарская область, владимир путин, дмитрий азаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Макеевка, Самарская область, Владимир Путин, Дмитрий Азаров
Путин заявил, что вся Россия переживает из-за гибели военных в Макеевке
Президент Путин: вся Россия переживает из-за гибели военных в Макеевке 1 января