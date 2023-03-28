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Путин заявил, что вся Россия переживает из-за гибели военных в Макеевке - РИА Новости, 28.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 28.03.2023 (обновлено: 16:39 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/gibel-1861254869.html
Путин заявил, что вся Россия переживает из-за гибели военных в Макеевке
Путин заявил, что вся Россия переживает из-за гибели военных в Макеевке - РИА Новости, 28.03.2023
Путин заявил, что вся Россия переживает из-за гибели военных в Макеевке
Вся страна переживает из-за гибели военнослужащих при ракетном ударе по Макеевке в новогоднюю ночь, заявил президент Владимир Путин на встрече с самарским... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:37
2023-03-28T16:39
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
макеевка
самарская область
владимир путин
дмитрий азаров
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вся страна переживает из-за гибели военнослужащих при ракетном ударе по Макеевке в новогоднюю ночь, заявил президент Владимир Путин на встрече с самарским губернатором Дмитрием Азаровым. Азаров рассказал президенту, что гибель мобилизованных из Самарской области стала тяжелым ударом и испытанием для всего региона. "Мы скорбим и переживаем вместе с родными и близкими людьми", — сказал губернатор. "Вся страна переживает", — ответил глава государства.В первые минуты нового года украинская армия выпустила из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По данным Минобороны, погибли 89 военнослужащих.Неделю спустя в оборонном ведомстве сообщили, что российская армия в рамках операции возмездия за Макеевку нанесла массированный ракетный удар по пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорске, уничтожив более 600 человек.
https://ria.ru/20230102/makeevka-1842861075.html
россия
макеевка
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происшествия, россия, макеевка, самарская область, владимир путин, дмитрий азаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Макеевка, Самарская область, Владимир Путин, Дмитрий Азаров
Путин заявил, что вся Россия переживает из-за гибели военных в Макеевке

Президент Путин: вся Россия переживает из-за гибели военных в Макеевке 1 января

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости
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Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вся страна переживает из-за гибели военнослужащих при ракетном ударе по Макеевке в новогоднюю ночь, заявил президент Владимир Путин на встрече с самарским губернатором Дмитрием Азаровым.
Азаров рассказал президенту, что гибель мобилизованных из Самарской области стала тяжелым ударом и испытанием для всего региона.
"Мы скорбим и переживаем вместе с родными и близкими людьми", — сказал губернатор.
"Вся страна переживает", — ответил глава государства.
В первые минуты нового года украинская армия выпустила из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По данным Минобороны, погибли 89 военнослужащих.
Неделю спустя в оборонном ведомстве сообщили, что российская армия в рамках операции возмездия за Макеевку нанесла массированный ракетный удар по пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорске, уничтожив более 600 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМакеевкаСамарская областьВладимир ПутинДмитрий Азаров
 
 
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