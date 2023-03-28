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В Кремле заявили, что отношения с Германией оставляют желать лучшего - РИА Новости, 28.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 28.03.2023 (обновлено: 12:43 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/germaniya-1861201236.html
В Кремле заявили, что отношения с Германией оставляют желать лучшего
В Кремле заявили, что отношения с Германией оставляют желать лучшего - РИА Новости, 28.03.2023
В Кремле заявили, что отношения с Германией оставляют желать лучшего
Решения властей ФРГ увеличить помощь Киеву ничего хорошего не сулят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:36
2023-03-28T12:43
политика
германия
россия
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Решения властей ФРГ увеличить помощь Киеву ничего хорошего не сулят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее издание Spiegel сообщило, что министерство финансов ФРГ намеревается согласовать в бундестаге увеличение бюджетного фонда, из которого финансируется помощь Киеву, с 2,2 миллиарда до 5,4 миллиарда евро в текущем году, так как Украина терпит большие потери в военной технике.
https://ria.ru/20230326/germaniya-1860678038.html
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политика, германия, россия, дмитрий песков
Политика, Германия, Россия, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
В Кремле заявили, что отношения с Германией оставляют желать лучшего

Представитель Кремля Песков: отношения России и Германии оставляют желать лучшего

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаги России и Германии
Флаги России и Германии - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаги России и Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Решения властей ФРГ увеличить помощь Киеву ничего хорошего не сулят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание Spiegel сообщило, что министерство финансов ФРГ намеревается согласовать в бундестаге увеличение бюджетного фонда, из которого финансируется помощь Киеву, с 2,2 миллиарда до 5,4 миллиарда евро в текущем году, так как Украина терпит большие потери в военной технике.
«
"В целом эти отношения оставляли желать лучшего... ничего хорошего подобные действия и решения не сулят", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли решение властей ФРГ привести к последствиям в российско-германских отношениях.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаГерманияРоссияДмитрий Песков
 
 
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