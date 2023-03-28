https://ria.ru/20230328/germaniya-1861201236.html

В Кремле заявили, что отношения с Германией оставляют желать лучшего

В Кремле заявили, что отношения с Германией оставляют желать лучшего - РИА Новости, 28.03.2023

В Кремле заявили, что отношения с Германией оставляют желать лучшего

Решения властей ФРГ увеличить помощь Киеву ничего хорошего не сулят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:36

2023-03-28T12:36

2023-03-28T12:43

политика

германия

россия

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Решения властей ФРГ увеличить помощь Киеву ничего хорошего не сулят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее издание Spiegel сообщило, что министерство финансов ФРГ намеревается согласовать в бундестаге увеличение бюджетного фонда, из которого финансируется помощь Киеву, с 2,2 миллиарда до 5,4 миллиарда евро в текущем году, так как Украина терпит большие потери в военной технике.

https://ria.ru/20230326/germaniya-1860678038.html

германия

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, германия, россия, дмитрий песков