https://ria.ru/20230328/germaniya-1861201236.html
В Кремле заявили, что отношения с Германией оставляют желать лучшего
В Кремле заявили, что отношения с Германией оставляют желать лучшего - РИА Новости, 28.03.2023
В Кремле заявили, что отношения с Германией оставляют желать лучшего
Решения властей ФРГ увеличить помощь Киеву ничего хорошего не сулят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:36
2023-03-28T12:36
2023-03-28T12:43
политика
германия
россия
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Решения властей ФРГ увеличить помощь Киеву ничего хорошего не сулят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее издание Spiegel сообщило, что министерство финансов ФРГ намеревается согласовать в бундестаге увеличение бюджетного фонда, из которого финансируется помощь Киеву, с 2,2 миллиарда до 5,4 миллиарда евро в текущем году, так как Украина терпит большие потери в военной технике.
https://ria.ru/20230326/germaniya-1860678038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, германия, россия, дмитрий песков
Политика, Германия, Россия, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
В Кремле заявили, что отношения с Германией оставляют желать лучшего
Представитель Кремля Песков: отношения России и Германии оставляют желать лучшего