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Транспортировку газа по "Силе Сибири" приостановят до 4 апреля - РИА Новости, 28.03.2023
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17:12 28.03.2023 (обновлено: 17:22 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/gaz-1861312707.html
Транспортировку газа по "Силе Сибири" приостановят до 4 апреля
Транспортировку газа по "Силе Сибири" приостановят до 4 апреля - РИА Новости, 28.03.2023
Транспортировку газа по "Силе Сибири" приостановят до 4 апреля
Плановые профилактические работы пройдут на газопроводе "Сила Сибири" с 28 марта по 4 апреля, транспортировка газа будет временно приостановлена, говорится в... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:12
2023-03-28T17:22
газпром
экономика
сила сибири (газопровод)
природный газ
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Плановые профилактические работы пройдут на газопроводе "Сила Сибири" с 28 марта по 4 апреля, транспортировка газа будет временно приостановлена, говорится в сообщении "Газпрома"."С 28 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", - сообщает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.Отмечается, что согласно договору купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год - весной и осенью.
https://ria.ru/20230328/metall-1861044849.html
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газпром, экономика, сила сибири (газопровод), природный газ, россия
Газпром, Экономика, Сила Сибири (газопровод), Природный газ, Россия
Транспортировку газа по "Силе Сибири" приостановят до 4 апреля

"Газпром": на "Силе Сибири" пройдут профилактические работы с 28 марта по 4 апреля

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Плановые профилактические работы пройдут на газопроводе "Сила Сибири" с 28 марта по 4 апреля, транспортировка газа будет временно приостановлена, говорится в сообщении "Газпрома".
"С 28 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", - сообщает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.
Отмечается, что согласно договору купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год - весной и осенью.
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