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Транспортировку газа по "Силе Сибири" приостановят до 4 апреля
Транспортировку газа по "Силе Сибири" приостановят до 4 апреля - РИА Новости, 28.03.2023
Транспортировку газа по "Силе Сибири" приостановят до 4 апреля
Плановые профилактические работы пройдут на газопроводе "Сила Сибири" с 28 марта по 4 апреля, транспортировка газа будет временно приостановлена, говорится в... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:12
2023-03-28T17:12
2023-03-28T17:22
газпром
экономика
сила сибири (газопровод)
природный газ
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Плановые профилактические работы пройдут на газопроводе "Сила Сибири" с 28 марта по 4 апреля, транспортировка газа будет временно приостановлена, говорится в сообщении "Газпрома"."С 28 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", - сообщает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.Отмечается, что согласно договору купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год - весной и осенью.
https://ria.ru/20230328/metall-1861044849.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром, экономика, сила сибири (газопровод), природный газ, россия
Газпром, Экономика, Сила Сибири (газопровод), Природный газ, Россия
Транспортировку газа по "Силе Сибири" приостановят до 4 апреля
"Газпром": на "Силе Сибири" пройдут профилактические работы с 28 марта по 4 апреля