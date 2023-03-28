https://ria.ru/20230328/gaz-1861312707.html

Транспортировку газа по "Силе Сибири" приостановят до 4 апреля

Транспортировку газа по "Силе Сибири" приостановят до 4 апреля - РИА Новости, 28.03.2023

Транспортировку газа по "Силе Сибири" приостановят до 4 апреля

Плановые профилактические работы пройдут на газопроводе "Сила Сибири" с 28 марта по 4 апреля, транспортировка газа будет временно приостановлена, говорится в... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:12

2023-03-28T17:12

2023-03-28T17:22

газпром

экономика

сила сибири (газопровод)

природный газ

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_8daebba0fe841b1c37f8e2424e303833.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Плановые профилактические работы пройдут на газопроводе "Сила Сибири" с 28 марта по 4 апреля, транспортировка газа будет временно приостановлена, говорится в сообщении "Газпрома"."С 28 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", - сообщает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.Отмечается, что согласно договору купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год - весной и осенью.

https://ria.ru/20230328/metall-1861044849.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

газпром, экономика, сила сибири (газопровод), природный газ, россия