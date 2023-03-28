https://ria.ru/20230328/gas-1861361422.html

ЕС предложил участникам ограничить прием газа

ЕС предложил участникам ограничить прием газа - РИА Новости, 28.03.2023

ЕС предложил участникам ограничить прием газа

Совет ЕС добавил в предложение по "газовому пакету" возможность для стран союза ограничивать использование собственных мощностей для приема газа, включая СПГ,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T19:42

2023-03-28T19:42

2023-03-28T19:42

россия

белоруссия

москва

кадри симсон

евросоюз

владимир путин

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Совет ЕС добавил в предложение по "газовому пакету" возможность для стран союза ограничивать использование собственных мощностей для приема газа, включая СПГ, из России и Белоруссии, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по итогам заседания Совета ЕС по энергетике. "Мы больше не вернемся в ситуацию, когда Россия была нашим главным поставщиком газа. Поэтому я приветствую добавление Советом ЕС положения, которое дает странам Евросоюза возможности временно ограничивать мощности для (поставок – ред.) газа, включая СПГ, из России и Белоруссии, поскольку мы нуждаемся в защите безопасности наших поставок", - сказала она на итоговой пресс-конференции. Совет ЕС во вторник согласовал единую позицию для начала межинституциональных переговоров по так называемому газовому пакету, который облегчит переход с природного газа на возобновляемый и "чистый" газ, включая биометан и водород. Ожидается, что это будет способствовать достижению заявленной ЕС цели по достижению климатической нейтральности к 2050 году. Пункт об ограничении мощностей для приема газа, включая СПГ, из России и Белоруссии, вошел в этот пакет. Ранее еврокомиссар Симсон призвала страны ЕС полностью отказаться от закупок СПГ в России и не перезаключать новые контракты по газу с РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230328/energoresursy-1861173551.html

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россия, белоруссия, москва, кадри симсон, евросоюз, владимир путин, в мире