https://ria.ru/20230328/gas-1861313713.html

Совет ЕС продлил механизм сокращения спроса на газ на 15 процентов

Совет ЕС продлил механизм сокращения спроса на газ на 15 процентов - РИА Новости, 28.03.2023

Совет ЕС продлил механизм сокращения спроса на газ на 15 процентов

Совет ЕС на уровне министров энергетики во вторник достиг политического соглашения по продлению на год - до 31 марта 2024 года - действия добровольного... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:16

2023-03-28T17:16

2023-03-28T17:19

кадри симсон

евросоюз

еврокомиссия

совет ес

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Совет ЕС на уровне министров энергетики во вторник достиг политического соглашения по продлению на год - до 31 марта 2024 года - действия добровольного скоординированного сокращения спроса на газ в ЕС на 15% для обеспечения надежности поставок и поддержания стабильности цен, говорится в распространенном заявлении Совета. Еврокомиссия 20 марта предложила продлить этот механизм на год. Сейчас механизм действует до 31 марта 2023 года. В ЕК также указывали, что продление механизма необходимо в условиях сложной ситуации на мировом газовом рынке и в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Для улучшения мониторинга и контроля ситуации страны Евросоюза должны будут раз в два месяца отчитываться об экономии газа в различных секторах экономики. Совет ЕС также сохранил за собой право на случай экстренной ситуации менять добровольное сокращение потребления газа на обязательное. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, в свою очередь, указывала, что целью ЕС в настоящий момент является достижение заполненности подземных хранилищ газа в союзе на 90% к 1 ноября 2023 года, этому также должно способствовать снижение спроса на газ. Еврокомиссия 20 июля прошлого года предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года по сравнению со средним потреблением газа за последние пять лет. Способы экономии "голубого топлива" государства смогут выбирать сами.

https://ria.ru/20230328/metall-1861044849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кадри симсон, евросоюз, еврокомиссия, совет ес, в мире