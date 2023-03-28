https://ria.ru/20230328/fragment-1861320653.html

В Москве-реке нашли пакет с фрагментом тела женщины

В Москве-реке нашли пакет с фрагментом тела женщины - РИА Новости, 28.03.2023

В Москве-реке нашли пакет с фрагментом тела женщины

Пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины обнаружен в Москве-реке, начата проверка, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:35

2023-03-28T17:35

2023-03-28T17:35

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

москва-река

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины обнаружен в Москве-реке, начата проверка, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России. "Двадцать восьмого марта 2023 года в акватории Москвы-реки обнаружен пакет с фрагментом тела предположительно женщины. По данному факту... проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. В настоящее время следователи устанавливают полную картину произошедшего, опрашиваются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения.

https://ria.ru/20230328/ubiystvo-1861193981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, москва-река