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В Москве-реке нашли пакет с фрагментом тела женщины - РИА Новости, 28.03.2023
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17:35 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/fragment-1861320653.html
В Москве-реке нашли пакет с фрагментом тела женщины
В Москве-реке нашли пакет с фрагментом тела женщины - РИА Новости, 28.03.2023
В Москве-реке нашли пакет с фрагментом тела женщины
Пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины обнаружен в Москве-реке, начата проверка, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:35
2023-03-28T17:35
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
москва-река
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины обнаружен в Москве-реке, начата проверка, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России. "Двадцать восьмого марта 2023 года в акватории Москвы-реки обнаружен пакет с фрагментом тела предположительно женщины. По данному факту... проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. В настоящее время следователи устанавливают полную картину произошедшего, опрашиваются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, москва-река
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Москва-река
В Москве-реке нашли пакет с фрагментом тела женщины

СК сообщил о найденном в акватории Москвы-реки пакете с фрагментом тела женщины

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пакет с фрагментом тела, предположительно, женщины обнаружен в Москве-реке, начата проверка, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России.
"Двадцать восьмого марта 2023 года в акватории Москвы-реки обнаружен пакет с фрагментом тела предположительно женщины. По данному факту... проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают полную картину произошедшего, опрашиваются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения.
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