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Ракетные катера Тихоокеанского флота уничтожили корабль "противника" - РИА Новости, 28.03.2023
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05:17 28.03.2023 (обновлено: 05:18 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/flot-1861108714.html
Ракетные катера Тихоокеанского флота уничтожили корабль "противника"
Ракетные катера Тихоокеанского флота уничтожили корабль "противника" - РИА Новости, 28.03.2023
Ракетные катера Тихоокеанского флота уничтожили корабль "противника"
Пара ракетных катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожила морскую мишень в заливе Петра Великого в Японском море в рамках практических стрельб... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T05:17
2023-03-28T05:18
безопасность
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пара ракетных катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожила морскую мишень в заливе Петра Великого в Японском море в рамках практических стрельб противокорабельными крылатыми ракетами "Москит", следует из опубликованного во вторник видео пресс-службы Тихоокеанского флота. На кадрах - выход ракетных катеров на позиции для пуска среди льдин и стрельба противокорабельными крылатыми ракетами "Москит" с ходу. "Ракетная катерная ударная группа (РКАУГ) в составе 2-х ракетных катеров нанесла совместный ракетный удар по морскому щиту, имитировавшему боевой корабль условного противника. Цель, находившаяся на расстоянии около 100 километров, была успешно поражена прямым попаданием двух крылатых ракет "Москит", - уточнили на флоте. Там добавили, что безопасность стрельб обеспечивали надводные корабли и самолеты морской авиации ТОФ.
https://ria.ru/20230321/tof-1859338851.html
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безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, россия
Безопасность, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Россия
Ракетные катера Тихоокеанского флота уничтожили корабль "противника"

Ракетные катера ТОФ уничтожили корабль условного противника в Японском море

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкПуск ракеты "Москит"
Пуск ракеты Москит - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Пуск ракеты "Москит". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пара ракетных катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожила морскую мишень в заливе Петра Великого в Японском море в рамках практических стрельб противокорабельными крылатыми ракетами "Москит", следует из опубликованного во вторник видео пресс-службы Тихоокеанского флота.
На кадрах - выход ракетных катеров на позиции для пуска среди льдин и стрельба противокорабельными крылатыми ракетами "Москит" с ходу.
"Ракетная катерная ударная группа (РКАУГ) в составе 2-х ракетных катеров нанесла совместный ракетный удар по морскому щиту, имитировавшему боевой корабль условного противника. Цель, находившаяся на расстоянии около 100 километров, была успешно поражена прямым попаданием двух крылатых ракет "Москит", - уточнили на флоте.
Там добавили, что безопасность стрельб обеспечивали надводные корабли и самолеты морской авиации ТОФ.
Залив Петра Великого - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В заливе Петра Великого катерные группы ТОФ провели морской бой
21 марта, 03:50
 
БезопасностьЯпонское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииРоссия
 
 
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