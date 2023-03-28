https://ria.ru/20230328/flot-1861108714.html

Ракетные катера Тихоокеанского флота уничтожили корабль "противника"

Ракетные катера Тихоокеанского флота уничтожили корабль "противника" - РИА Новости, 28.03.2023

Ракетные катера Тихоокеанского флота уничтожили корабль "противника"

Пара ракетных катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожила морскую мишень в заливе Петра Великого в Японском море в рамках практических стрельб... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T05:17

2023-03-28T05:17

2023-03-28T05:18

безопасность

японское море

тихоокеанский флот вмф россии

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пара ракетных катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожила морскую мишень в заливе Петра Великого в Японском море в рамках практических стрельб противокорабельными крылатыми ракетами "Москит", следует из опубликованного во вторник видео пресс-службы Тихоокеанского флота. На кадрах - выход ракетных катеров на позиции для пуска среди льдин и стрельба противокорабельными крылатыми ракетами "Москит" с ходу. "Ракетная катерная ударная группа (РКАУГ) в составе 2-х ракетных катеров нанесла совместный ракетный удар по морскому щиту, имитировавшему боевой корабль условного противника. Цель, находившаяся на расстоянии около 100 километров, была успешно поражена прямым попаданием двух крылатых ракет "Москит", - уточнили на флоте. Там добавили, что безопасность стрельб обеспечивали надводные корабли и самолеты морской авиации ТОФ.

https://ria.ru/20230321/tof-1859338851.html

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безопасность, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, россия