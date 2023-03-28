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Финны испугались вступать в НАТО, заявили в Венгрии - РИА Новости, 28.03.2023
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02:00 28.03.2023 (обновлено: 02:30 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/finny-1861100800.html
Финны испугались вступать в НАТО, заявили в Венгрии
Финны испугались вступать в НАТО, заявили в Венгрии - РИА Новости, 28.03.2023
Финны испугались вступать в НАТО, заявили в Венгрии
Финские граждане опасаются, что после вступления в НАТО их страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что США начнут их эксплуатировать для отстаивания РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T02:00
2023-03-28T02:30
в мире
финляндия
венгрия
швеция
виктор орбан
нато
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БУДАПЕШТ, 28 мар — РИА Новости. Финские граждане опасаются, что после вступления в НАТО их страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что США начнут их эксплуатировать для отстаивания своих интересов против России, заявил глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш в соцсетях, сославшись на письма, полученные им от финнов и финских политиков. Парламент Венгрии на заседании в понедельник проголосовал за ратификацию членства Финляндии в Североатлантическом альянсе. Ранее Кочиш говорил, что законодательный орган примет решение о членстве Швеции позже. Они также опасаются, что США "будут эксплуатировать Финляндию и финских солдат для отстаивания своих интересов против России", добавил он.По словам Кочиша, граждане этой страны просили его как главу правящей фракции венгерского парламента не способствовать ее вступлению в военный блок и выражали недовольство тем, что по этому вопросу не прошел референдум, где финские граждане могли бы высказать свое мнение. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о ней. Кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией в таком случае станет длиннее на одну тысячу километров. В обе страны направлены делегации от парламента Венгрии. Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.В феврале отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. При этом к Финляндии у турецких властей претензий нет.
https://ria.ru/20230319/nato-1858993754.html
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в мире, финляндия, венгрия, швеция, виктор орбан, нато
В мире, Финляндия, Венгрия, Швеция, Виктор Орбан, НАТО
Финны испугались вступать в НАТО, заявили в Венгрии

Депутат Венгрии Кочиш: финны боятся, что после вступления в НАТО их будут использовать США

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 мар — РИА Новости. Финские граждане опасаются, что после вступления в НАТО их страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что США начнут их эксплуатировать для отстаивания своих интересов против России, заявил глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш в соцсетях, сославшись на письма, полученные им от финнов и финских политиков.
Парламент Венгрии на заседании в понедельник проголосовал за ратификацию членства Финляндии в Североатлантическом альянсе. Ранее Кочиш говорил, что законодательный орган примет решение о членстве Швеции позже.
«
"На выходных я получил много электронных писем из Финляндии, в которых многие политики и граждане выражают озабоченность по поводу вступления их страны в НАТО... Они опасаются, что после присоединения Финляндия не останется нейтральной мирной страной, поскольку участок границы с Россией протяженностью около 1300 километров может стать очагом вооруженных конфликтов", — написал Кочиш.
Они также опасаются, что США "будут эксплуатировать Финляндию и финских солдат для отстаивания своих интересов против России", добавил он.
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По словам Кочиша, граждане этой страны просили его как главу правящей фракции венгерского парламента не способствовать ее вступлению в военный блок и выражали недовольство тем, что по этому вопросу не прошел референдум, где финские граждане могли бы высказать свое мнение.
«

"Это серьезные претензии, которые по праву беспокоят многих граждан Финляндии. В нашем понимании правильно спрашивать мнение людей по всем важным вопросам. Мы понимаем высказанные опасения и даже частично с ними согласны, но уже слишком поздно обсуждать их... Венгрия является преданным членом НАТО и Евросоюза, поэтому мы сделаем все, что в наших силах, для укрепления и последующего сохранения мира, и финны могут в этом рассчитывать на нас", — написал Кочиш.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о ней. Кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией в таком случае станет длиннее на одну тысячу километров. В обе страны направлены делегации от парламента Венгрии.
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В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.
В феврале отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. При этом к Финляндии у турецких властей претензий нет.
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