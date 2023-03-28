https://ria.ru/20230328/finny-1861100800.html
Финны испугались вступать в НАТО, заявили в Венгрии
Финны испугались вступать в НАТО, заявили в Венгрии - РИА Новости, 28.03.2023
Финны испугались вступать в НАТО, заявили в Венгрии
Финские граждане опасаются, что после вступления в НАТО их страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что США начнут их эксплуатировать для отстаивания РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T02:00
2023-03-28T02:00
2023-03-28T02:30
в мире
финляндия
венгрия
швеция
виктор орбан
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2e91c16854151475bcae4f7d9c35b6d.jpg
БУДАПЕШТ, 28 мар — РИА Новости. Финские граждане опасаются, что после вступления в НАТО их страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что США начнут их эксплуатировать для отстаивания своих интересов против России, заявил глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш в соцсетях, сославшись на письма, полученные им от финнов и финских политиков. Парламент Венгрии на заседании в понедельник проголосовал за ратификацию членства Финляндии в Североатлантическом альянсе. Ранее Кочиш говорил, что законодательный орган примет решение о членстве Швеции позже. Они также опасаются, что США "будут эксплуатировать Финляндию и финских солдат для отстаивания своих интересов против России", добавил он.По словам Кочиша, граждане этой страны просили его как главу правящей фракции венгерского парламента не способствовать ее вступлению в военный блок и выражали недовольство тем, что по этому вопросу не прошел референдум, где финские граждане могли бы высказать свое мнение. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о ней. Кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией в таком случае станет длиннее на одну тысячу километров. В обе страны направлены делегации от парламента Венгрии. Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.В феврале отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. При этом к Финляндии у турецких властей претензий нет.
https://ria.ru/20230319/nato-1858993754.html
https://ria.ru/20230327/tseli-1861001488.html
https://ria.ru/20230325/shvetsiya-1860595819.html
финляндия
венгрия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02f7a0e9e61b0ea9a6a8ca04c66667be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, венгрия, швеция, виктор орбан, нато
В мире, Финляндия, Венгрия, Швеция, Виктор Орбан, НАТО
Финны испугались вступать в НАТО, заявили в Венгрии
Депутат Венгрии Кочиш: финны боятся, что после вступления в НАТО их будут использовать США
БУДАПЕШТ, 28 мар — РИА Новости. Финские граждане опасаются, что после вступления в НАТО их страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что США начнут их эксплуатировать для отстаивания своих интересов против России, заявил глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш в соцсетях, сославшись на письма, полученные им от финнов и финских политиков.
Парламент Венгрии на заседании в понедельник проголосовал за ратификацию членства Финляндии в Североатлантическом альянсе. Ранее Кочиш говорил, что законодательный орган примет решение о членстве Швеции позже.
«
"На выходных я получил много электронных писем из Финляндии, в которых многие политики и граждане выражают озабоченность по поводу вступления их страны в НАТО... Они опасаются, что после присоединения Финляндия не останется нейтральной мирной страной, поскольку участок границы с Россией протяженностью около 1300 километров может стать очагом вооруженных конфликтов", — написал Кочиш.
Они также опасаются, что США "будут эксплуатировать Финляндию и финских солдат для отстаивания своих интересов против России", добавил он.
НАТО пытается получить глобальный охват, заявил Путин
По словам Кочиша, граждане этой страны просили его как главу правящей фракции венгерского парламента не способствовать ее вступлению в военный блок и выражали недовольство тем, что по этому вопросу не прошел референдум, где финские граждане могли бы высказать свое мнение.
«
"Это серьезные претензии, которые по праву беспокоят многих граждан Финляндии. В нашем понимании правильно спрашивать мнение людей по всем важным вопросам. Мы понимаем высказанные опасения и даже частично с ними согласны, но уже слишком поздно обсуждать их... Венгрия является преданным членом НАТО и Евросоюза, поэтому мы сделаем все, что в наших силах, для укрепления и последующего сохранения мира, и финны могут в этом рассчитывать на нас", — написал Кочиш.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о ней. Кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией в таком случае станет длиннее на одну тысячу километров. В обе страны направлены делегации от парламента Венгрии.
Патрушев назвал долгосрочные цели США и НАТО
Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.
В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.
В феврале отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. При этом к Финляндии у турецких властей претензий нет.
Премьер Швеции признал, что Финляндия вступит в НАТО раньше