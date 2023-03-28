https://ria.ru/20230328/feyki-1861290686.html
В Петербурге рассмотрят дело публициста о распространении фейков об армии
В Петербурге рассмотрят дело публициста о распространении фейков об армии - РИА Новости, 28.03.2023
В Петербурге рассмотрят дело публициста о распространении фейков об армии
Суд в Петербурге рассмотрит дело публициста Евгения Бестужева о распространении фейков о ВС РФ после публикаций в соцсети записей о действиях российских... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:12
2023-03-28T16:12
2023-03-28T16:12
россия
происшествия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит дело публициста Евгения Бестужева о распространении фейков о ВС РФ после публикаций в соцсети записей о действиях российских военных, говорится в заявлении. Обвинение считает, что Бестужев, не являясь специалистом и экспертом в области политологии и военного дела, с 23 февраля по 30 марта 2022 года разместил в своем профиле в социальной сети "ВКонтакте" 27 записей. "Во всех записях Бестужева под видом достоверных сообщений содержалась заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ... Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Евгения Бестужева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) УК РФ", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города. В Петербурге Бестужева знают как публициста и аналитика.
https://ria.ru/20230327/proekt-1861092252.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, санкт-петербург
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге рассмотрят дело публициста о распространении фейков об армии
В Петербурге суд рассмотрит дело публициста Бестужева о распространении фейков об армии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости.
Суд в Петербурге рассмотрит дело публициста Евгения Бестужева о распространении фейков о ВС РФ после публикаций в соцсети записей о действиях российских военных, говорится в заявлении
.
Обвинение считает, что Бестужев, не являясь специалистом и экспертом в области политологии и военного дела, с 23 февраля по 30 марта 2022 года разместил в своем профиле в социальной сети "ВКонтакте" 27 записей.
"Во всех записях Бестужева под видом достоверных сообщений содержалась заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ... Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Евгения Бестужева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) УК РФ", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.
В Петербурге Бестужева знают как публициста и аналитика.
Новый проект "Движения первых" научит бороться с фейками