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В Петербурге рассмотрят дело публициста о распространении фейков об армии

В Петербурге рассмотрят дело публициста о распространении фейков об армии - РИА Новости, 28.03.2023

В Петербурге рассмотрят дело публициста о распространении фейков об армии

Суд в Петербурге рассмотрит дело публициста Евгения Бестужева о распространении фейков о ВС РФ после публикаций в соцсети записей о действиях российских... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:12

2023-03-28T16:12

2023-03-28T16:12

россия

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит дело публициста Евгения Бестужева о распространении фейков о ВС РФ после публикаций в соцсети записей о действиях российских военных, говорится в заявлении. Обвинение считает, что Бестужев, не являясь специалистом и экспертом в области политологии и военного дела, с 23 февраля по 30 марта 2022 года разместил в своем профиле в социальной сети "ВКонтакте" 27 записей. "Во всех записях Бестужева под видом достоверных сообщений содержалась заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ... Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Евгения Бестужева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) УК РФ", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города. В Петербурге Бестужева знают как публициста и аналитика.

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россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург