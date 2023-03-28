https://ria.ru/20230328/festival-1861151682.html
В Перми к 300-летию пройдет патриотический фестиваль "Оружие Победы"
В Перми к 300-летию пройдет патриотический фестиваль "Оружие Победы" - РИА Новости, 28.03.2023
В Перми к 300-летию пройдет патриотический фестиваль "Оружие Победы"
В Перми в честь 300-летия города пройдет масштабный патриотический фестиваль "Оружие Победы", посвященный вкладу инженеров и рабочих оборонных предприятий в... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:49
2023-03-28T10:49
2023-03-28T10:49
пермский край
пермь
дмитрий махонин
дмитрий чернышенко
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ПЕРМЬ, 28 мар – РИА Новости. В Перми в честь 300-летия города пройдет масштабный патриотический фестиваль "Оружие Победы", посвященный вкладу инженеров и рабочих оборонных предприятий в развитие региона, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.Презентация фестиваля "Оружие Победы", который состоится в городе этим летом, состоялась накануне в Перми на заседании Совета директоров промышленных предприятий. Как подчеркнули в пресс-службе губернатора Пермского края, это событие станет одним из важнейших мероприятий к 300-летию города. Его проведение поддержал вице-премьерРФ, председатель оргкомитета "Пермь-300" Дмитрий Чернышенко."Для нас важно сохранить память о вкладе военно-промышленного комплекса Пермского края в развитие страны, о рабочих подвигах земляков, показать уникальные разработки наших инженеров и конструкторов. С помощью фестиваля расскажем жителям региона, молодому поколению и гостям города о славном наследии и успешном настоящем пермской промышленности", – отметил на презентации губернатор Дмитрий Махонин.По словам главы региона, Пермскому краю есть чем гордиться – региональные предприятия ВПК "во все времена производили стратегически важные образцы вооружений, сотни тысяч рабочих и их семей своим трудом создавали оборонную мощь страны".По информации пресс-службы, фестиваль "Оружие Победы" будет состоять из двух направлений: выставки и цикла патриотических мероприятий. Экспозиция общей площадью порядка двух тысяч квадратных метров разместится на территории Музея пермской артиллерии и завода имени Шпагина. На ней будут представлены уникальные экспонаты, которые никогда не выставлялись, – крупногабаритная военная техника, оборудование, документы, плакаты, образцы продукции пермских предприятий, ранее хранившиеся в запасниках музеев, лабораториях, заводских корпусах и цехах.Как уточнили в ведомстве, официальные мероприятия в рамках проекта пройдут, в том числе, в такие знаковые даты, как 9 Мая, День города и другие памятные и праздничные дни. Официальное открытие экспозиции запланировано на 10 июня, ее работа продлится до октября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, пермь, дмитрий махонин, дмитрий чернышенко
Пермский край, Пермь, Дмитрий Махонин, Дмитрий Чернышенко
ПЕРМЬ, 28 мар – РИА Новости. В Перми в честь 300-летия города пройдет масштабный патриотический фестиваль "Оружие Победы", посвященный вкладу инженеров и рабочих оборонных предприятий в развитие региона, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
Презентация фестиваля "Оружие Победы", который состоится в городе этим летом, состоялась накануне в Перми на заседании Совета директоров промышленных предприятий. Как подчеркнули в пресс-службе губернатора Пермского края, это событие станет одним из важнейших мероприятий к 300-летию города. Его проведение поддержал вице-премьерРФ, председатель оргкомитета "Пермь-300" Дмитрий Чернышенко.
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"Для нас важно сохранить память о вкладе военно-промышленного комплекса Пермского края в развитие страны, о рабочих подвигах земляков, показать уникальные разработки наших инженеров и конструкторов. С помощью фестиваля расскажем жителям региона, молодому поколению и гостям города о славном наследии и успешном настоящем пермской промышленности", – отметил на презентации губернатор Дмитрий Махонин.
По словам главы региона, Пермскому краю есть чем гордиться – региональные предприятия ВПК "во все времена производили стратегически важные образцы вооружений, сотни тысяч рабочих и их семей своим трудом создавали оборонную мощь страны".
По информации пресс-службы, фестиваль "Оружие Победы" будет состоять из двух направлений: выставки и цикла патриотических мероприятий. Экспозиция общей площадью порядка двух тысяч квадратных метров разместится на территории Музея пермской артиллерии и завода имени Шпагина. На ней будут представлены уникальные экспонаты, которые никогда не выставлялись, – крупногабаритная военная техника, оборудование, документы, плакаты, образцы продукции пермских предприятий, ранее хранившиеся в запасниках музеев, лабораториях, заводских корпусах и цехах.
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"Еще одна часть проекта – проведение на различных городских площадках сопутствующих патриотических мероприятий и активностей, популяризирующих промышленность в целом: кинопоказов, конкурсов, концертов, награждений и другое", – добавили в пресс-службе.
Как уточнили в ведомстве, официальные мероприятия в рамках проекта пройдут, в том числе, в такие знаковые даты, как 9 Мая, День города и другие памятные и праздничные дни. Официальное открытие экспозиции запланировано на 10 июня, ее работа продлится до октября.