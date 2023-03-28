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Bloomberg: в ЕС захотели блокировать российский СПГ без введения санкций - РИА Новости, 28.03.2023
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12:16 28.03.2023 (обновлено: 13:26 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/evrosoyuz-1861187787.html
Bloomberg: в ЕС захотели блокировать российский СПГ без введения санкций
Bloomberg: в ЕС захотели блокировать российский СПГ без введения санкций - РИА Новости, 28.03.2023
Bloomberg: в ЕС захотели блокировать российский СПГ без введения санкций
Евросоюз изучает возможности блокирования импорта российского сжиженного природного газа без введения новых энергетических санкций, пишет Bloomberg. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:16
2023-03-28T13:26
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Евросоюз изучает возможности блокирования импорта российского сжиженного природного газа без введения новых энергетических санкций, пишет Bloomberg."Министры энергетики ЕС готовы одобрить предложение, которое даст правительствам стран-членов возможность временно запретить российским экспортерам заблаговременно резервировать мощности инфраструктуры, необходимые для поставок", — говорится в публикации.Предлагаемое регулирование все еще нуждается в одобрении Европарламента, но Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша уже поддержали инициативу, отмечает издание.В начале марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала полностью отказаться от закупок российского СПГ. По ее словам, компании не должны продлевать действующие контракты, когда те подойдут к концу.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, финляндия, эстония, латвия, кадри симсон, владимир путин, европарламент, евросоюз, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Финляндия, Эстония, Латвия, Кадри Симсон, Владимир Путин, Европарламент, Евросоюз, Санкции в отношении России
Bloomberg: в ЕС захотели блокировать российский СПГ без введения санкций

Bloomberg: странам ЕС хотят разрешить блокировать импорт СПГ из России без новых санкций

© Фото : ПАО "Газпром"Танкер-газовоз "Река Обь"
Танкер-газовоз Река Обь - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : ПАО "Газпром"
Танкер-газовоз "Река Обь". Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Евросоюз изучает возможности блокирования импорта российского сжиженного природного газа без введения новых энергетических санкций, пишет Bloomberg.
"Министры энергетики ЕС готовы одобрить предложение, которое даст правительствам стран-членов возможность временно запретить российским экспортерам заблаговременно резервировать мощности инфраструктуры, необходимые для поставок", — говорится в публикации.
Предлагаемое регулирование все еще нуждается в одобрении Европарламента, но Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша уже поддержали инициативу, отмечает издание.
В начале марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала полностью отказаться от закупок российского СПГ. По ее словам, компании не должны продлевать действующие контракты, когда те подойдут к концу.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
МИД рассказал, как Россия реагирует на санкции
27 марта, 08:03
 
Цены на нефтьФинляндияЭстонияЛатвияКадри СимсонВладимир ПутинЕвропарламентЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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