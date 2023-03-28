https://ria.ru/20230328/estonia-1861283699.html

В Эстонии опровергли сообщения СМИ о нечестном использовании средств ЕС

В Эстонии опровергли сообщения СМИ о нечестном использовании средств ЕС - РИА Новости, 28.03.2023

В Эстонии опровергли сообщения СМИ о нечестном использовании средств ЕС

Канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм отверг обвинения американского издания Politico в том, что его страна несправедливо использовала Европейский... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:58

2023-03-28T15:58

2023-03-28T15:58

специальная военная операция на украине

украина

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россия

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сергей лавров

нато

евросоюз

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 мар - РИА Новости. Канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм отверг обвинения американского издания Politico в том, что его страна несправедливо использовала Европейский фонд мира для модернизации своих вооружений, отправив военную помощь Украине. В своей статье Politico, ссылаясь на анонимных чиновников и дипломатов Евросоюза, утверждает, что Эстония модернизирует свое вооружение за счет других европейских стран, отправляя старое оборудование на Украину и получая за оказание военной помощи компенсацию от Европейского фонда мира. "Они отправляют хлам на Украину и покупают себе новую технику на деньги Евросоюза. Поведение Эстонии является крайне циничным, но никто не желает публично об этом заявить", - приводит издание слова неназванного дипломата ЕС. Другой дипломат сказал Politico, что Эстония посылает Украине, например, устаревшие ракеты класса "земля-поверхность" "Стрела", но хочет получить взамен современные ракеты Stinger. "Публикация Politico содержит ложь и злонамеренную попытку подорвать помощь Украине и единство ее союзников. У Эстонии никогда не было оружия типа "Стрела", мы не отправляли его на Украину и не просили Stinger в качестве замены", - заявил во вторник Салм порталу государственного телерадиовещания ERR. Он также добавил, что все оружие, техника и боеприпасы, которые Эстония направила Украине, находятся в рабочем состоянии и ранее использовались эстонскими силами обороны. По данным минобороны, после начала военных действий на Украине Эстония предоставила Киеву военную помощь на сумму почти 400 миллионов евро, или более одного процента от ВВП республики. "Мы отправили более 40 тысяч противотанковых мин, 100 ракетных комплексов Javelin, 35 тысяч автоматических винтовок. Мы отправили десятки миллионов патронов, мы сделали на порядок больше, чем другие страны", - подчеркнул Салм. Также на Украину были отправлены гаубицы, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты (например, каски) и сухпайки. За предоставленную Украине военную помощь минобороны запрашивает финансовую компенсацию через Европейский фонд мира, из которого на основании уже принятых решений Эстония получит 156 миллионов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230327/pomosch-1861091695.html

https://ria.ru/20230328/nato-1861163520.html

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украина, эстония, россия, дмитрий песков, сергей лавров, нато, евросоюз, в мире