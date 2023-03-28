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Оливер Стоун представит новый фильм о ядерной энергетике - РИА Новости, 28.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:29 28.03.2023 (обновлено: 23:33 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/energetika-1861402157.html
Оливер Стоун представит новый фильм о ядерной энергетике
Оливер Стоун представит новый фильм о ядерной энергетике - РИА Новости, 28.03.2023
Оливер Стоун представит новый фильм о ядерной энергетике
Лауреат нескольких премий американской киноакадемии, режиссер Оливер Стоун в конце апреля представит документальный фильм в поддержку ядерной энергетики "Время... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T23:29
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культура
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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Лауреат нескольких премий американской киноакадемии, режиссер Оливер Стоун в конце апреля представит документальный фильм в поддержку ядерной энергетики "Время атома" (Nuclear Now). В опубликованном трейлере документального фильма режиссер и опрошенные эксперты утверждают, что будущее — за ядерной энергетикой, а уголь и газ как источники представляют угрозу для планеты. Бояться ядерной энергетики не стоит, она может спасти человечество, говорится в трейлере. "Опасен уголь. Больше людей умирают в связи с углем за пару недель, чем за все время в связи с атомной энергетикой, что было связано лишь с одним инцидентом в Чернобыле", — отметил один из экспертов. Ядерные отходы — ничто по сравнению с проблемой изменения климата, утверждает другой. В американских кинотеатрах фильм начнут показывать 28 апреля, позже он будет доступен на стриминговых платформах.
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оливер стоун, чернобыльская аэс
Культура, Оливер Стоун, Чернобыльская АЭС
Оливер Стоун представит новый фильм о ядерной энергетике

В конце апреля выйдет фильм Оливера Стоуна "Время атома" в поддержку ядерной энергетики

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Лауреат нескольких премий американской киноакадемии, режиссер Оливер Стоун в конце апреля представит документальный фильм в поддержку ядерной энергетики "Время атома" (Nuclear Now).
В опубликованном трейлере документального фильма режиссер и опрошенные эксперты утверждают, что будущее — за ядерной энергетикой, а уголь и газ как источники представляют угрозу для планеты. Бояться ядерной энергетики не стоит, она может спасти человечество, говорится в трейлере.
"Опасен уголь. Больше людей умирают в связи с углем за пару недель, чем за все время в связи с атомной энергетикой, что было связано лишь с одним инцидентом в Чернобыле", — отметил один из экспертов.
Ядерные отходы — ничто по сравнению с проблемой изменения климата, утверждает другой.
В американских кинотеатрах фильм начнут показывать 28 апреля, позже он будет доступен на стриминговых платформах.
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