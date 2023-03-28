https://ria.ru/20230328/energetika-1861402157.html

Оливер Стоун представит новый фильм о ядерной энергетике

Оливер Стоун представит новый фильм о ядерной энергетике - РИА Новости, 28.03.2023

Оливер Стоун представит новый фильм о ядерной энергетике

Лауреат нескольких премий американской киноакадемии, режиссер Оливер Стоун в конце апреля представит документальный фильм в поддержку ядерной энергетики "Время... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T23:29

2023-03-28T23:29

2023-03-28T23:33

культура

оливер стоун

чернобыльская аэс

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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Лауреат нескольких премий американской киноакадемии, режиссер Оливер Стоун в конце апреля представит документальный фильм в поддержку ядерной энергетики "Время атома" (Nuclear Now). В опубликованном трейлере документального фильма режиссер и опрошенные эксперты утверждают, что будущее — за ядерной энергетикой, а уголь и газ как источники представляют угрозу для планеты. Бояться ядерной энергетики не стоит, она может спасти человечество, говорится в трейлере. "Опасен уголь. Больше людей умирают в связи с углем за пару недель, чем за все время в связи с атомной энергетикой, что было связано лишь с одним инцидентом в Чернобыле", — отметил один из экспертов. Ядерные отходы — ничто по сравнению с проблемой изменения климата, утверждает другой. В американских кинотеатрах фильм начнут показывать 28 апреля, позже он будет доступен на стриминговых платформах.

https://ria.ru/20221206/ssha-1836549869.html

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оливер стоун, чернобыльская аэс