https://ria.ru/20230328/energetika-1861224452.html
Новак назвал ключевую задачу российского ТЭК
Новак назвал ключевую задачу российского ТЭК - РИА Новости, 28.03.2023
Новак назвал ключевую задачу российского ТЭК
Расширение производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в условиях потери европейского направления является ключевой задачей российского... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:31
2023-03-28T13:31
2023-03-28T13:32
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Расширение производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в условиях потери европейского направления является ключевой задачей российского топливно-энергетического комплекса, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "…Расширение уровня производства и экспорта сжиженного природного газа. Я считаю, что это ключевая задача в нынешних условиях, когда у нас с вами инфраструктура в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа", - сказал Новак, выступая на итоговой коллегии Минэнерго РФ. "Да, мы будем развивать и поставки в восточные страны. Тем не менее, активно развивается рынок СПГ. У нас есть несколько проектов, которые реализованы, есть ряд в стадии реализации, такие как "Арктик СПГ 2", Усть-Луга. Над ними надо работать и помогать их реализовывать", - добавил он. По словам вице-премьера, перед Россией должна стоять задача выйти к 2030 году на производство не менее 100 миллионов тонн СПГ в год. Для этого нужно, с одной стороны, обеспечить соответствующие проекты ресурсной базой, а с другой - обеспечить независимость с точки зрения технологий производства и оборудования. Работа над этим уже идет, сказал Новак. "Председатель правительства такую задачу тоже поставил, и он определил нам в рамках координационного центра создать соответствующий проект. Первое заседание такого штаба мы уже провели, будем уделять особое внимание этой работе", - заключил вице-премьер.
https://ria.ru/20230328/evrosoyuz-1861187787.html
https://ria.ru/20230319/gazoprovod-1858996575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Новак назвал ключевую задачу российского ТЭК
Новак назвал расширение производства и экспорта СПГ ключевой задачей российского ТЭК
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Расширение производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в условиях потери европейского направления является ключевой задачей российского топливно-энергетического комплекса, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"…Расширение уровня производства и экспорта сжиженного природного газа. Я считаю, что это ключевая задача в нынешних условиях, когда у нас с вами инфраструктура в Европу
пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа", - сказал Новак, выступая на итоговой коллегии Минэнерго
РФ.
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"Да, мы будем развивать и поставки в восточные страны. Тем не менее, активно развивается рынок СПГ. У нас есть несколько проектов, которые реализованы, есть ряд в стадии реализации, такие как "Арктик СПГ 2
", Усть-Луга
. Над ними надо работать и помогать их реализовывать", - добавил он.
По словам вице-премьера, перед Россией должна стоять задача выйти к 2030 году на производство не менее 100 миллионов тонн СПГ в год. Для этого нужно, с одной стороны, обеспечить соответствующие проекты ресурсной базой, а с другой - обеспечить независимость с точки зрения технологий производства и оборудования. Работа над этим уже идет, сказал Новак.
"Председатель правительства такую задачу тоже поставил, и он определил нам в рамках координационного центра создать соответствующий проект. Первое заседание такого штаба мы уже провели, будем уделять особое внимание этой работе", - заключил вице-премьер.
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