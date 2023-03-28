https://ria.ru/20230328/energetika-1861224452.html

Новак назвал ключевую задачу российского ТЭК

Новак назвал ключевую задачу российского ТЭК - РИА Новости, 28.03.2023

Новак назвал ключевую задачу российского ТЭК

Расширение производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в условиях потери европейского направления является ключевой задачей российского... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:31

2023-03-28T13:31

2023-03-28T13:32

экономика

россия

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Расширение производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в условиях потери европейского направления является ключевой задачей российского топливно-энергетического комплекса, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "…Расширение уровня производства и экспорта сжиженного природного газа. Я считаю, что это ключевая задача в нынешних условиях, когда у нас с вами инфраструктура в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа", - сказал Новак, выступая на итоговой коллегии Минэнерго РФ. "Да, мы будем развивать и поставки в восточные страны. Тем не менее, активно развивается рынок СПГ. У нас есть несколько проектов, которые реализованы, есть ряд в стадии реализации, такие как "Арктик СПГ 2", Усть-Луга. Над ними надо работать и помогать их реализовывать", - добавил он. По словам вице-премьера, перед Россией должна стоять задача выйти к 2030 году на производство не менее 100 миллионов тонн СПГ в год. Для этого нужно, с одной стороны, обеспечить соответствующие проекты ресурсной базой, а с другой - обеспечить независимость с точки зрения технологий производства и оборудования. Работа над этим уже идет, сказал Новак. "Председатель правительства такую задачу тоже поставил, и он определил нам в рамках координационного центра создать соответствующий проект. Первое заседание такого штаба мы уже провели, будем уделять особое внимание этой работе", - заключил вице-премьер.

https://ria.ru/20230328/evrosoyuz-1861187787.html

https://ria.ru/20230319/gazoprovod-1858996575.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)