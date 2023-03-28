https://ria.ru/20230328/eda-1861221702.html

Российские ученые разрабатывают пищевые добавки из сверчков и тараканов

Российские ученые разрабатывают пищевые добавки из сверчков и тараканов - РИА Новости, 28.03.2023

Российские ученые разрабатывают пищевые добавки из сверчков и тараканов

Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) планируют создать пищевые добавки с контролируемым составом питательных веществ на основе беспозвоночных животных –... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:21

2023-03-28T13:21

2023-03-28T15:12

наука

открытия - риа наука

томский государственный университет

томск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861219296_0:82:1024:658_1920x0_80_0_0_5863c7f6a137d215a3cd57e5ed2fefbb.jpg

НОВОСИБИРСК, 28 мар – РИА Новости. Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) планируют создать пищевые добавки с контролируемым составом питательных веществ на основе беспозвоночных животных – сверчков, мраморных тараканов и дождевых червей, сообщает во вторник пресс-служба вуза. "Наземные беспозвоночные очень редко используются в России, хотя представляют интерес для применения в качестве пищи для человека, кормов для животных, в биомедицине. Цель наших исследований – разработка биологически активных пищевых добавок на основе биомассы беспозвоночных – богатого и вместе с тем экологичного источника белка, витаминов и микроэлементов", - рассказала руководитель проекта, завкафедрой зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Анастасия Симакова. Она отметила, что организм каждого человека имеет свои особенности, потребность в нутриентах у населения разная, поэтому ученые хотят научиться регулировать концентрацию витаминов и микроэлементов в биомассе беспозвоночных животных. Создание пищевых добавок с контролируемым составом питательных веществ ведется в рамках нового проекта, поддержанного Российским научным фондом (РНФ). В качестве перспективного источника белка и биологически активных веществ биологи изучают мраморных тараканов, сверчков, моллюсков и дождевых червей. Эти виды содержат мало калорий, очень быстро наращивают массу, хорошо размножаются, неприхотливы в содержании. Вместе с тем у этих животных короткий жизненный цикл, что позволяет ученым проследить, насколько тот или иной вид усваивает и накапливает определенный питательный элемент. В начале серии экспериментов биологи определили исходный нутриентный состав в биомассе выбранных видов. Затем первое потомство беспозвоночных животных перевели на диету, где они получают определенные витамины и микроэлементы. На следующем этапе анализ биомассы покажет, как каждый из видов накапливает нужные компоненты, какой из них является наиболее перспективным для использования в качестве основы БАДов. "Речь не идет о замене привычного для населения пищи – говядины, свинины, курицы и других видов белка – на беспозвоночных. Суть идеи и проекта именно в поставке в организм человека тех жизненно важных элементов, которые мы не получаем в нужном объеме за счет нашего привычного питания", - уточнила Симакова. Ученые отмечают, что экономически выращивание беспозвоночных является более рентабельным, чем традиционное сельское хозяйство. Для производства одного килограмма протеина беспозвоночных требуется в среднем в 500 раз меньше воды, в 12 раз меньше корма и в 10 раз меньше земельных площадей, чем при выработке 1 килограмма белка из говядины. Кроме того, микрофлора насекомых не патогенна для человека, сам продукт безопасен с микробиологической точки зрения, а аминокислотный состав белка беспозвоночных чрезвычайно богат и разнообразен. Выращивать их можно на мини-фермах даже в Сибири.

https://ria.ru/20221024/zhuki-1826311290.html

https://ria.ru/20210925/eda-1751522149.html

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

открытия - риа наука, томский государственный университет, томск