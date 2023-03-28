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Российские ученые разрабатывают пищевые добавки из сверчков и тараканов - РИА Новости, 28.03.2023
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Наука
 
13:21 28.03.2023 (обновлено: 15:12 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/eda-1861221702.html
Российские ученые разрабатывают пищевые добавки из сверчков и тараканов
Российские ученые разрабатывают пищевые добавки из сверчков и тараканов - РИА Новости, 28.03.2023
Российские ученые разрабатывают пищевые добавки из сверчков и тараканов
Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) планируют создать пищевые добавки с контролируемым составом питательных веществ на основе беспозвоночных животных –... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:21
2023-03-28T15:12
наука
открытия - риа наука
томский государственный университет
томск
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НОВОСИБИРСК, 28 мар – РИА Новости. Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) планируют создать пищевые добавки с контролируемым составом питательных веществ на основе беспозвоночных животных – сверчков, мраморных тараканов и дождевых червей, сообщает во вторник пресс-служба вуза. "Наземные беспозвоночные очень редко используются в России, хотя представляют интерес для применения в качестве пищи для человека, кормов для животных, в биомедицине. Цель наших исследований – разработка биологически активных пищевых добавок на основе биомассы беспозвоночных – богатого и вместе с тем экологичного источника белка, витаминов и микроэлементов", - рассказала руководитель проекта, завкафедрой зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Анастасия Симакова. Она отметила, что организм каждого человека имеет свои особенности, потребность в нутриентах у населения разная, поэтому ученые хотят научиться регулировать концентрацию витаминов и микроэлементов в биомассе беспозвоночных животных. Создание пищевых добавок с контролируемым составом питательных веществ ведется в рамках нового проекта, поддержанного Российским научным фондом (РНФ). В качестве перспективного источника белка и биологически активных веществ биологи изучают мраморных тараканов, сверчков, моллюсков и дождевых червей. Эти виды содержат мало калорий, очень быстро наращивают массу, хорошо размножаются, неприхотливы в содержании. Вместе с тем у этих животных короткий жизненный цикл, что позволяет ученым проследить, насколько тот или иной вид усваивает и накапливает определенный питательный элемент. В начале серии экспериментов биологи определили исходный нутриентный состав в биомассе выбранных видов. Затем первое потомство беспозвоночных животных перевели на диету, где они получают определенные витамины и микроэлементы. На следующем этапе анализ биомассы покажет, как каждый из видов накапливает нужные компоненты, какой из них является наиболее перспективным для использования в качестве основы БАДов. "Речь не идет о замене привычного для населения пищи – говядины, свинины, курицы и других видов белка – на беспозвоночных. Суть идеи и проекта именно в поставке в организм человека тех жизненно важных элементов, которые мы не получаем в нужном объеме за счет нашего привычного питания", - уточнила Симакова. Ученые отмечают, что экономически выращивание беспозвоночных является более рентабельным, чем традиционное сельское хозяйство. Для производства одного килограмма протеина беспозвоночных требуется в среднем в 500 раз меньше воды, в 12 раз меньше корма и в 10 раз меньше земельных площадей, чем при выработке 1 килограмма белка из говядины. Кроме того, микрофлора насекомых не патогенна для человека, сам продукт безопасен с микробиологической точки зрения, а аминокислотный состав белка беспозвоночных чрезвычайно богат и разнообразен. Выращивать их можно на мини-фермах даже в Сибири.
https://ria.ru/20221024/zhuki-1826311290.html
https://ria.ru/20210925/eda-1751522149.html
томск
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2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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60
открытия - риа наука, томский государственный университет, томск
Наука, Открытия - РИА Наука, Томский государственный университет, Томск
Российские ученые разрабатывают пищевые добавки из сверчков и тараканов

В ТГУ создают пищевые добавки на основе сверчков, мраморных тараканов и дождевых червей

© Фото : ТГУБиологи ТГУ создают ценные добавки на основе беспозвоночных животных
Биологи ТГУ создают ценные добавки на основе беспозвоночных животных - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : ТГУ
Биологи ТГУ создают ценные добавки на основе беспозвоночных животных
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 28 мар – РИА Новости. Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) планируют создать пищевые добавки с контролируемым составом питательных веществ на основе беспозвоночных животных – сверчков, мраморных тараканов и дождевых червей, сообщает во вторник пресс-служба вуза.
"Наземные беспозвоночные очень редко используются в России, хотя представляют интерес для применения в качестве пищи для человека, кормов для животных, в биомедицине. Цель наших исследований – разработка биологически активных пищевых добавок на основе биомассы беспозвоночных – богатого и вместе с тем экологичного источника белка, витаминов и микроэлементов", - рассказала руководитель проекта, завкафедрой зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Анастасия Симакова.
Она отметила, что организм каждого человека имеет свои особенности, потребность в нутриентах у населения разная, поэтому ученые хотят научиться регулировать концентрацию витаминов и микроэлементов в биомассе беспозвоночных животных. Создание пищевых добавок с контролируемым составом питательных веществ ведется в рамках нового проекта, поддержанного Российским научным фондом (РНФ).
В качестве перспективного источника белка и биологически активных веществ биологи изучают мраморных тараканов, сверчков, моллюсков и дождевых червей. Эти виды содержат мало калорий, очень быстро наращивают массу, хорошо размножаются, неприхотливы в содержании. Вместе с тем у этих животных короткий жизненный цикл, что позволяет ученым проследить, насколько тот или иной вид усваивает и накапливает определенный питательный элемент.
Рыжий слизень - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Слизни и жуки полезнее говядины и свинины, выяснили ученые
24 октября 2022, 15:43
В начале серии экспериментов биологи определили исходный нутриентный состав в биомассе выбранных видов. Затем первое потомство беспозвоночных животных перевели на диету, где они получают определенные витамины и микроэлементы. На следующем этапе анализ биомассы покажет, как каждый из видов накапливает нужные компоненты, какой из них является наиболее перспективным для использования в качестве основы БАДов.
"Речь не идет о замене привычного для населения пищи – говядины, свинины, курицы и других видов белка – на беспозвоночных. Суть идеи и проекта именно в поставке в организм человека тех жизненно важных элементов, которые мы не получаем в нужном объеме за счет нашего привычного питания", - уточнила Симакова.
Посетитель у прилавка гипермаркета - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Как настоящие. На прилавках появится искусственно созданная еда
25 сентября 2021, 08:00
Ученые отмечают, что экономически выращивание беспозвоночных является более рентабельным, чем традиционное сельское хозяйство. Для производства одного килограмма протеина беспозвоночных требуется в среднем в 500 раз меньше воды, в 12 раз меньше корма и в 10 раз меньше земельных площадей, чем при выработке 1 килограмма белка из говядины. Кроме того, микрофлора насекомых не патогенна для человека, сам продукт безопасен с микробиологической точки зрения, а аминокислотный состав белка беспозвоночных чрезвычайно богат и разнообразен. Выращивать их можно на мини-фермах даже в Сибири.
"Его ешь, а он шевелится". Самые странные деликатесы в мире
© Depositphotos.com / mbruska

Свежее мясо полярной акулы ядовито из-за высокого содержания мочевины. Викинги в Исландии научились готовить хаукарль —
тухлую рыбу. Это блюдо можно и в длительные походы брать.

Рецепт прост: на пару месяцев тушу помещают в контейнер с гравием так, чтобы вся жидкость из нее могла вытекать через отверстия. Затем ее достают, подвешивают на крюки и оставляют вялиться еще два-четыре месяца.

"На вкус хаукарль похожа на вареную белую рыбу, только мясо более плотное, как будто сильно спрессованное, — рассказывает журналист Дмитрий Виноградов из Москвы. — Но запах невыносим: смесь аммиака с сероводородом".

Хаукарль - исландское национальное блюдо из вяленой акулы

Свежее мясо полярной акулы ядовито из-за высокого содержания мочевины. Викинги в Исландии научились готовить хаукарль —
тухлую рыбу. Это блюдо можно и в длительные походы брать.

Рецепт прост: на пару месяцев тушу помещают в контейнер с гравием так, чтобы вся жидкость из нее могла вытекать через отверстия. Затем ее достают, подвешивают на крюки и оставляют вялиться еще два-четыре месяца.

"На вкус хаукарль похожа на вареную белую рыбу, только мясо более плотное, как будто сильно спрессованное, — рассказывает журналист Дмитрий Виноградов из Москвы. — Но запах невыносим: смесь аммиака с сероводородом".

© Depositphotos.com / mbruska
1 из 11
© Pixabay / truthseeker08

"Ад снаружи, рай внутри" — так называют дуриан в Таиланде. Он известен не столько вкусом нежной мякоти, сколько запахом: его сравнивают с гниющим мясом, грязными носками, луком и чесноком.

"На отдыхе мы с мужем решили купить мороженое из дуриана. Оно оранжевого цвета, почти как манго, выглядело аппетитно. Вкус — дыня с молоком, послевкусие — чеснок. Чудовищно! Съесть не смогли, — говорит туристка из Москвы Ирина Лебедева. — Местные за прилавками улыбались: видимо, мы не первые туристы, не сумевшие раздвинуть границы гастрономических пристрастий".

Москвичка Лана Кудряшова привезла из Таиланда в подарок конфеты из дуриана. "На вкус — смесь зефира с кукурузными хлопьями. Но пахли они чудовищно — как будто кого-то только что стошнило", — вспоминает она.

Дуриан

"Ад снаружи, рай внутри" — так называют дуриан в Таиланде. Он известен не столько вкусом нежной мякоти, сколько запахом: его сравнивают с гниющим мясом, грязными носками, луком и чесноком.

"На отдыхе мы с мужем решили купить мороженое из дуриана. Оно оранжевого цвета, почти как манго, выглядело аппетитно. Вкус — дыня с молоком, послевкусие — чеснок. Чудовищно! Съесть не смогли, — говорит туристка из Москвы Ирина Лебедева. — Местные за прилавками улыбались: видимо, мы не первые туристы, не сумевшие раздвинуть границы гастрономических пристрастий".

Москвичка Лана Кудряшова привезла из Таиланда в подарок конфеты из дуриана. "На вкус — смесь зефира с кукурузными хлопьями. Но пахли они чудовищно — как будто кого-то только что стошнило", — вспоминает она.

© Pixabay / truthseeker08
2 из 11
CC BY-SA 2.5 / Shardan /

Родина сыра касу марцу — итальянский остров Сардиния. Созревающие головки выносят из прохладных подвалов, чтобы мухи отложили в них яйца. Вылупившиеся личинки питаются сыром, а выделяемые ими ферменты делают его мягким, кремообразным, как перегной. Его название так и переводится: "гнилой сыр".

"Хорошо, что, когда пробовала, я о нем ничего не знала, иначе бы не стала есть ни в коем случае, — вспоминает Ирина Пяткова из Москвы. — Головка покрыта белой плесенью. Когда снимают верхнюю часть, то внутри — жижа. Аромат — сильнейший, вкус — блаженство, он и острый, и сладкий одновременно. Но больше — ни за что!"

Сыр Касу марцу

Родина сыра касу марцу — итальянский остров Сардиния. Созревающие головки выносят из прохладных подвалов, чтобы мухи отложили в них яйца. Вылупившиеся личинки питаются сыром, а выделяемые ими ферменты делают его мягким, кремообразным, как перегной. Его название так и переводится: "гнилой сыр".

"Хорошо, что, когда пробовала, я о нем ничего не знала, иначе бы не стала есть ни в коем случае, — вспоминает Ирина Пяткова из Москвы. — Головка покрыта белой плесенью. Когда снимают верхнюю часть, то внутри — жижа. Аромат — сильнейший, вкус — блаженство, он и острый, и сладкий одновременно. Но больше — ни за что!"

CC BY-SA 2.5 / Shardan /
3 из 11
CC BY-SA 3.0 / Hippolyte /

В Китае "столетнее яйцо" — популярная закуска. Для ее приготовления продукты выдерживают несколько месяцев в специальной смеси без доступа воздуха.

У правильно приготовленных яиц белок упругий, темно-коричневый и полупрозрачный. Желток кремообразный, по цвету — от светло-серого до черного с зеленоватым оттенком и сильным аммиачным запахом.

На поверхности очищенного от скорлупы яйца — узоры, напоминающие изморозь на окне. Это кристаллики выделяющихся из продукта веществ.

"Чаще всего блюдо готовят неделю, пахнет оно аммиаком, а на вкус — как маринованное яйцо. Его подают разрезанным на ломтики", — рассказывает преподававшая в Китае русский язык Ольга Лазарева.

Столетнее яйцо Сун Хуа Дань

В Китае "столетнее яйцо" — популярная закуска. Для ее приготовления продукты выдерживают несколько месяцев в специальной смеси без доступа воздуха.

У правильно приготовленных яиц белок упругий, темно-коричневый и полупрозрачный. Желток кремообразный, по цвету — от светло-серого до черного с зеленоватым оттенком и сильным аммиачным запахом.

На поверхности очищенного от скорлупы яйца — узоры, напоминающие изморозь на окне. Это кристаллики выделяющихся из продукта веществ.

"Чаще всего блюдо готовят неделю, пахнет оно аммиаком, а на вкус — как маринованное яйцо. Его подают разрезанным на ломтики", — рассказывает преподававшая в Китае русский язык Ольга Лазарева.

CC BY-SA 3.0 / Hippolyte /
4 из 11
© Depositphotos.com / vodolaz

Морской огурец (трепанг) в Китае — такой же деликатес, как у нас крабовое мясо или черная икра. Живет он в воде, на вид — как червь с шипами. Считается очень полезным: сплошной белок, а калорий — всего 34 на 100 граммов.

"По вкусу напоминает нежную креветку. Но зная, как он выглядит, есть противно", — рассказывает Ольга Лазарева.

Морской огурец

Морской огурец (трепанг) в Китае — такой же деликатес, как у нас крабовое мясо или черная икра. Живет он в воде, на вид — как червь с шипами. Считается очень полезным: сплошной белок, а калорий — всего 34 на 100 граммов.

"По вкусу напоминает нежную креветку. Но зная, как он выглядит, есть противно", — рассказывает Ольга Лазарева.

© Depositphotos.com / vodolaz
5 из 11
CC BY 2.0 / LWY /

В Южной Корее едят живых осьминогов: целиком или режут на кусочки, которые шевелятся. Моллюска поливают кунжутным маслом и посыпают семечками. Блюдо называется "саннакчи".

"На вкус он — как резина, но это не главное, — говорит Ольга Лазарева. — Когда его ешь, он цепляется присосками за горло, пищевод и лезет обратно. Борется за жизнь. Ощущения — как будто в ресторане тебе делают гастроскопию".

Блюдо из живого осьминога Саннакчи

В Южной Корее едят живых осьминогов: целиком или режут на кусочки, которые шевелятся. Моллюска поливают кунжутным маслом и посыпают семечками. Блюдо называется "саннакчи".

"На вкус он — как резина, но это не главное, — говорит Ольга Лазарева. — Когда его ешь, он цепляется присосками за горло, пищевод и лезет обратно. Борется за жизнь. Ощущения — как будто в ресторане тебе делают гастроскопию".

CC BY 2.0 / LWY /
6 из 11
© AP Photo / Hiroshi Otabe

Веджимайт — густая соленая паста темно-коричневого цвета, которую делают на основе дрожжевого экстракта. Ее намазывают на тосты или крекеры.

"Это исключительно австралийская штука, которая на вкус не нравится больше никому. Путешественникам она нужна, чтобы привезти домой и посмеяться над выражением лиц дегустаторов", — утверждает студентка Анжелика Матвеенко, живущая в Мельбурне.

Национальное австралийское блюдо Vegemite

Веджимайт — густая соленая паста темно-коричневого цвета, которую делают на основе дрожжевого экстракта. Ее намазывают на тосты или крекеры.

"Это исключительно австралийская штука, которая на вкус не нравится больше никому. Путешественникам она нужна, чтобы привезти домой и посмеяться над выражением лиц дегустаторов", — утверждает студентка Анжелика Матвеенко, живущая в Мельбурне.

© AP Photo / Hiroshi Otabe
7 из 11
CC BY-SA 2.0 / Daniel Mott / Something for the cat

Сюрстремминг — консервированная квашенная сельдь — шведский деликатес с резким тухлым запахом, который некоторые сравнивают с вонью из выгребной ямы. "Он куда ужасней, чем вкус, — вспоминает Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга. — Тушки соленые, даже слегка острые. Шведы едят их с отварным картофелем, луком, помидорами и хлебом".

Сюрстремминг

Сюрстремминг — консервированная квашенная сельдь — шведский деликатес с резким тухлым запахом, который некоторые сравнивают с вонью из выгребной ямы. "Он куда ужасней, чем вкус, — вспоминает Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга. — Тушки соленые, даже слегка острые. Шведы едят их с отварным картофелем, луком, помидорами и хлебом".

CC BY-SA 2.0 / Daniel Mott / Something for the cat
8 из 11
CC BY-SA 3.0 / Gunawan Kartapranata /

Лягушачьи лапки — французское лакомство. В популярности этого блюда "виновата" церковь. Во время многочисленных постов нельзя было есть мясо, и лягушки стали доступной всем альтернативой.

"По вкусу напоминает цыпленка, по виду — тоже, — говорит Надежда Шелегина. — Как-то во Франции я пробовала их еще и в кляре, это похоже на филе трески в тесте".

Лягушачьи лапки

Лягушачьи лапки — французское лакомство. В популярности этого блюда "виновата" церковь. Во время многочисленных постов нельзя было есть мясо, и лягушки стали доступной всем альтернативой.

"По вкусу напоминает цыпленка, по виду — тоже, — говорит Надежда Шелегина. — Как-то во Франции я пробовала их еще и в кляре, это похоже на филе трески в тесте".

CC BY-SA 3.0 / Gunawan Kartapranata /
9 из 11
© Depositphotos.com / HandmadePicture

Немецкий цвибельмитвурст — деликатес из свежего свиного фарша, соли и перца. "Его кладут на хлеб, а сверху посыпают нарезанным луком. Вкус сырого мяса — на любителя. Запах — резкий из-за лука, но многим нравится", — рассказывает жительница города Ферден Наталья Ланг. Это блюдо некоторые готовят сами, но можно и купить.

Немецкое блюдо Zwiebelmettwurst

Немецкий цвибельмитвурст — деликатес из свежего свиного фарша, соли и перца. "Его кладут на хлеб, а сверху посыпают нарезанным луком. Вкус сырого мяса — на любителя. Запах — резкий из-за лука, но многим нравится", — рассказывает жительница города Ферден Наталья Ланг. Это блюдо некоторые готовят сами, но можно и купить.

© Depositphotos.com / HandmadePicture
10 из 11
© РИА Новости / Елена Висенс

Красная и черная икра — один из самых известных российских деликатесов, которым угощают иностранцев. Но многим из них она кажется довольно странным блюдом.

"Не все мои американские коллеги решились попробовать "соленые рыбьи яйца". А те, кто осмелились, ограничились одной ложкой", — рассказал программист Вадим Гетский.

Черная икра из Гранады

Красная и черная икра — один из самых известных российских деликатесов, которым угощают иностранцев. Но многим из них она кажется довольно странным блюдом.

"Не все мои американские коллеги решились попробовать "соленые рыбьи яйца". А те, кто осмелились, ограничились одной ложкой", — рассказал программист Вадим Гетский.

© РИА Новости / Елена Висенс
11 из 11

Свежее мясо полярной акулы ядовито из-за высокого содержания мочевины. Викинги в Исландии научились готовить хаукарль —
тухлую рыбу. Это блюдо можно и в длительные походы брать.

Рецепт прост: на пару месяцев тушу помещают в контейнер с гравием так, чтобы вся жидкость из нее могла вытекать через отверстия. Затем ее достают, подвешивают на крюки и оставляют вялиться еще два-четыре месяца.

"На вкус хаукарль похожа на вареную белую рыбу, только мясо более плотное, как будто сильно спрессованное, — рассказывает журналист Дмитрий Виноградов из Москвы. — Но запах невыносим: смесь аммиака с сероводородом".

© Depositphotos.com / mbruska
1 из 11

"Ад снаружи, рай внутри" — так называют дуриан в Таиланде. Он известен не столько вкусом нежной мякоти, сколько запахом: его сравнивают с гниющим мясом, грязными носками, луком и чесноком.

"На отдыхе мы с мужем решили купить мороженое из дуриана. Оно оранжевого цвета, почти как манго, выглядело аппетитно. Вкус — дыня с молоком, послевкусие — чеснок. Чудовищно! Съесть не смогли, — говорит туристка из Москвы Ирина Лебедева. — Местные за прилавками улыбались: видимо, мы не первые туристы, не сумевшие раздвинуть границы гастрономических пристрастий".

Москвичка Лана Кудряшова привезла из Таиланда в подарок конфеты из дуриана. "На вкус — смесь зефира с кукурузными хлопьями. Но пахли они чудовищно — как будто кого-то только что стошнило", — вспоминает она.

© Pixabay / truthseeker08
2 из 11

Родина сыра касу марцу — итальянский остров Сардиния. Созревающие головки выносят из прохладных подвалов, чтобы мухи отложили в них яйца. Вылупившиеся личинки питаются сыром, а выделяемые ими ферменты делают его мягким, кремообразным, как перегной. Его название так и переводится: "гнилой сыр".

"Хорошо, что, когда пробовала, я о нем ничего не знала, иначе бы не стала есть ни в коем случае, — вспоминает Ирина Пяткова из Москвы. — Головка покрыта белой плесенью. Когда снимают верхнюю часть, то внутри — жижа. Аромат — сильнейший, вкус — блаженство, он и острый, и сладкий одновременно. Но больше — ни за что!"

CC BY-SA 2.5 / Shardan /
3 из 11

В Китае "столетнее яйцо" — популярная закуска. Для ее приготовления продукты выдерживают несколько месяцев в специальной смеси без доступа воздуха.

У правильно приготовленных яиц белок упругий, темно-коричневый и полупрозрачный. Желток кремообразный, по цвету — от светло-серого до черного с зеленоватым оттенком и сильным аммиачным запахом.

На поверхности очищенного от скорлупы яйца — узоры, напоминающие изморозь на окне. Это кристаллики выделяющихся из продукта веществ.

"Чаще всего блюдо готовят неделю, пахнет оно аммиаком, а на вкус — как маринованное яйцо. Его подают разрезанным на ломтики", — рассказывает преподававшая в Китае русский язык Ольга Лазарева.

CC BY-SA 3.0 / Hippolyte /
4 из 11

Морской огурец (трепанг) в Китае — такой же деликатес, как у нас крабовое мясо или черная икра. Живет он в воде, на вид — как червь с шипами. Считается очень полезным: сплошной белок, а калорий — всего 34 на 100 граммов.

"По вкусу напоминает нежную креветку. Но зная, как он выглядит, есть противно", — рассказывает Ольга Лазарева.

© Depositphotos.com / vodolaz
5 из 11

В Южной Корее едят живых осьминогов: целиком или режут на кусочки, которые шевелятся. Моллюска поливают кунжутным маслом и посыпают семечками. Блюдо называется "саннакчи".

"На вкус он — как резина, но это не главное, — говорит Ольга Лазарева. — Когда его ешь, он цепляется присосками за горло, пищевод и лезет обратно. Борется за жизнь. Ощущения — как будто в ресторане тебе делают гастроскопию".

CC BY 2.0 / LWY /
6 из 11

Веджимайт — густая соленая паста темно-коричневого цвета, которую делают на основе дрожжевого экстракта. Ее намазывают на тосты или крекеры.

"Это исключительно австралийская штука, которая на вкус не нравится больше никому. Путешественникам она нужна, чтобы привезти домой и посмеяться над выражением лиц дегустаторов", — утверждает студентка Анжелика Матвеенко, живущая в Мельбурне.

© AP Photo / Hiroshi Otabe
7 из 11

Сюрстремминг — консервированная квашенная сельдь — шведский деликатес с резким тухлым запахом, который некоторые сравнивают с вонью из выгребной ямы. "Он куда ужасней, чем вкус, — вспоминает Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга. — Тушки соленые, даже слегка острые. Шведы едят их с отварным картофелем, луком, помидорами и хлебом".

CC BY-SA 2.0 / Daniel Mott / Something for the cat
8 из 11

Лягушачьи лапки — французское лакомство. В популярности этого блюда "виновата" церковь. Во время многочисленных постов нельзя было есть мясо, и лягушки стали доступной всем альтернативой.

"По вкусу напоминает цыпленка, по виду — тоже, — говорит Надежда Шелегина. — Как-то во Франции я пробовала их еще и в кляре, это похоже на филе трески в тесте".

CC BY-SA 3.0 / Gunawan Kartapranata /
9 из 11

Немецкий цвибельмитвурст — деликатес из свежего свиного фарша, соли и перца. "Его кладут на хлеб, а сверху посыпают нарезанным луком. Вкус сырого мяса — на любителя. Запах — резкий из-за лука, но многим нравится", — рассказывает жительница города Ферден Наталья Ланг. Это блюдо некоторые готовят сами, но можно и купить.

© Depositphotos.com / HandmadePicture
10 из 11

Красная и черная икра — один из самых известных российских деликатесов, которым угощают иностранцев. Но многим из них она кажется довольно странным блюдом.

"Не все мои американские коллеги решились попробовать "соленые рыбьи яйца". А те, кто осмелились, ограничились одной ложкой", — рассказал программист Вадим Гетский.

© РИА Новости / Елена Висенс
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