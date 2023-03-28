Российские ученые разрабатывают пищевые добавки из сверчков и тараканов

В ТГУ создают пищевые добавки на основе сверчков, мраморных тараканов и дождевых червей
Свежее мясо полярной акулы ядовито из-за высокого содержания мочевины. Викинги в Исландии научились готовить хаукарль —
тухлую рыбу. Это блюдо можно и в длительные походы брать.
Рецепт прост: на пару месяцев тушу помещают в контейнер с гравием так, чтобы вся жидкость из нее могла вытекать через отверстия. Затем ее достают, подвешивают на крюки и оставляют вялиться еще два-четыре месяца.
"На вкус хаукарль похожа на вареную белую рыбу, только мясо более плотное, как будто сильно спрессованное, — рассказывает журналист Дмитрий Виноградов из Москвы. — Но запах невыносим: смесь аммиака с сероводородом".
Свежее мясо полярной акулы ядовито из-за высокого содержания мочевины. Викинги в Исландии научились готовить хаукарль —
тухлую рыбу. Это блюдо можно и в длительные походы брать.
Рецепт прост: на пару месяцев тушу помещают в контейнер с гравием так, чтобы вся жидкость из нее могла вытекать через отверстия. Затем ее достают, подвешивают на крюки и оставляют вялиться еще два-четыре месяца.
"На вкус хаукарль похожа на вареную белую рыбу, только мясо более плотное, как будто сильно спрессованное, — рассказывает журналист Дмитрий Виноградов из Москвы. — Но запах невыносим: смесь аммиака с сероводородом".
"Ад снаружи, рай внутри" — так называют дуриан в Таиланде. Он известен не столько вкусом нежной мякоти, сколько запахом: его сравнивают с гниющим мясом, грязными носками, луком и чесноком.
"На отдыхе мы с мужем решили купить мороженое из дуриана. Оно оранжевого цвета, почти как манго, выглядело аппетитно. Вкус — дыня с молоком, послевкусие — чеснок. Чудовищно! Съесть не смогли, — говорит туристка из Москвы Ирина Лебедева. — Местные за прилавками улыбались: видимо, мы не первые туристы, не сумевшие раздвинуть границы гастрономических пристрастий".
Москвичка Лана Кудряшова привезла из Таиланда в подарок конфеты из дуриана. "На вкус — смесь зефира с кукурузными хлопьями. Но пахли они чудовищно — как будто кого-то только что стошнило", — вспоминает она.
"Ад снаружи, рай внутри" — так называют дуриан в Таиланде. Он известен не столько вкусом нежной мякоти, сколько запахом: его сравнивают с гниющим мясом, грязными носками, луком и чесноком.
"На отдыхе мы с мужем решили купить мороженое из дуриана. Оно оранжевого цвета, почти как манго, выглядело аппетитно. Вкус — дыня с молоком, послевкусие — чеснок. Чудовищно! Съесть не смогли, — говорит туристка из Москвы Ирина Лебедева. — Местные за прилавками улыбались: видимо, мы не первые туристы, не сумевшие раздвинуть границы гастрономических пристрастий".
Москвичка Лана Кудряшова привезла из Таиланда в подарок конфеты из дуриана. "На вкус — смесь зефира с кукурузными хлопьями. Но пахли они чудовищно — как будто кого-то только что стошнило", — вспоминает она.
Родина сыра касу марцу — итальянский остров Сардиния. Созревающие головки выносят из прохладных подвалов, чтобы мухи отложили в них яйца. Вылупившиеся личинки питаются сыром, а выделяемые ими ферменты делают его мягким, кремообразным, как перегной. Его название так и переводится: "гнилой сыр".
"Хорошо, что, когда пробовала, я о нем ничего не знала, иначе бы не стала есть ни в коем случае, — вспоминает Ирина Пяткова из Москвы. — Головка покрыта белой плесенью. Когда снимают верхнюю часть, то внутри — жижа. Аромат — сильнейший, вкус — блаженство, он и острый, и сладкий одновременно. Но больше — ни за что!"
Родина сыра касу марцу — итальянский остров Сардиния. Созревающие головки выносят из прохладных подвалов, чтобы мухи отложили в них яйца. Вылупившиеся личинки питаются сыром, а выделяемые ими ферменты делают его мягким, кремообразным, как перегной. Его название так и переводится: "гнилой сыр".
"Хорошо, что, когда пробовала, я о нем ничего не знала, иначе бы не стала есть ни в коем случае, — вспоминает Ирина Пяткова из Москвы. — Головка покрыта белой плесенью. Когда снимают верхнюю часть, то внутри — жижа. Аромат — сильнейший, вкус — блаженство, он и острый, и сладкий одновременно. Но больше — ни за что!"
В Китае "столетнее яйцо" — популярная закуска. Для ее приготовления продукты выдерживают несколько месяцев в специальной смеси без доступа воздуха.
У правильно приготовленных яиц белок упругий, темно-коричневый и полупрозрачный. Желток кремообразный, по цвету — от светло-серого до черного с зеленоватым оттенком и сильным аммиачным запахом.
На поверхности очищенного от скорлупы яйца — узоры, напоминающие изморозь на окне. Это кристаллики выделяющихся из продукта веществ.
"Чаще всего блюдо готовят неделю, пахнет оно аммиаком, а на вкус — как маринованное яйцо. Его подают разрезанным на ломтики", — рассказывает преподававшая в Китае русский язык Ольга Лазарева.
В Китае "столетнее яйцо" — популярная закуска. Для ее приготовления продукты выдерживают несколько месяцев в специальной смеси без доступа воздуха.
У правильно приготовленных яиц белок упругий, темно-коричневый и полупрозрачный. Желток кремообразный, по цвету — от светло-серого до черного с зеленоватым оттенком и сильным аммиачным запахом.
На поверхности очищенного от скорлупы яйца — узоры, напоминающие изморозь на окне. Это кристаллики выделяющихся из продукта веществ.
"Чаще всего блюдо готовят неделю, пахнет оно аммиаком, а на вкус — как маринованное яйцо. Его подают разрезанным на ломтики", — рассказывает преподававшая в Китае русский язык Ольга Лазарева.
Морской огурец (трепанг) в Китае — такой же деликатес, как у нас крабовое мясо или черная икра. Живет он в воде, на вид — как червь с шипами. Считается очень полезным: сплошной белок, а калорий — всего 34 на 100 граммов.
"По вкусу напоминает нежную креветку. Но зная, как он выглядит, есть противно", — рассказывает Ольга Лазарева.
Морской огурец (трепанг) в Китае — такой же деликатес, как у нас крабовое мясо или черная икра. Живет он в воде, на вид — как червь с шипами. Считается очень полезным: сплошной белок, а калорий — всего 34 на 100 граммов.
"По вкусу напоминает нежную креветку. Но зная, как он выглядит, есть противно", — рассказывает Ольга Лазарева.
В Южной Корее едят живых осьминогов: целиком или режут на кусочки, которые шевелятся. Моллюска поливают кунжутным маслом и посыпают семечками. Блюдо называется "саннакчи".
"На вкус он — как резина, но это не главное, — говорит Ольга Лазарева. — Когда его ешь, он цепляется присосками за горло, пищевод и лезет обратно. Борется за жизнь. Ощущения — как будто в ресторане тебе делают гастроскопию".
В Южной Корее едят живых осьминогов: целиком или режут на кусочки, которые шевелятся. Моллюска поливают кунжутным маслом и посыпают семечками. Блюдо называется "саннакчи".
"На вкус он — как резина, но это не главное, — говорит Ольга Лазарева. — Когда его ешь, он цепляется присосками за горло, пищевод и лезет обратно. Борется за жизнь. Ощущения — как будто в ресторане тебе делают гастроскопию".
Веджимайт — густая соленая паста темно-коричневого цвета, которую делают на основе дрожжевого экстракта. Ее намазывают на тосты или крекеры.
"Это исключительно австралийская штука, которая на вкус не нравится больше никому. Путешественникам она нужна, чтобы привезти домой и посмеяться над выражением лиц дегустаторов", — утверждает студентка Анжелика Матвеенко, живущая в Мельбурне.
Веджимайт — густая соленая паста темно-коричневого цвета, которую делают на основе дрожжевого экстракта. Ее намазывают на тосты или крекеры.
"Это исключительно австралийская штука, которая на вкус не нравится больше никому. Путешественникам она нужна, чтобы привезти домой и посмеяться над выражением лиц дегустаторов", — утверждает студентка Анжелика Матвеенко, живущая в Мельбурне.
Сюрстремминг — консервированная квашенная сельдь — шведский деликатес с резким тухлым запахом, который некоторые сравнивают с вонью из выгребной ямы. "Он куда ужасней, чем вкус, — вспоминает Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга. — Тушки соленые, даже слегка острые. Шведы едят их с отварным картофелем, луком, помидорами и хлебом".
Сюрстремминг — консервированная квашенная сельдь — шведский деликатес с резким тухлым запахом, который некоторые сравнивают с вонью из выгребной ямы. "Он куда ужасней, чем вкус, — вспоминает Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга. — Тушки соленые, даже слегка острые. Шведы едят их с отварным картофелем, луком, помидорами и хлебом".
Лягушачьи лапки — французское лакомство. В популярности этого блюда "виновата" церковь. Во время многочисленных постов нельзя было есть мясо, и лягушки стали доступной всем альтернативой.
"По вкусу напоминает цыпленка, по виду — тоже, — говорит Надежда Шелегина. — Как-то во Франции я пробовала их еще и в кляре, это похоже на филе трески в тесте".
Лягушачьи лапки — французское лакомство. В популярности этого блюда "виновата" церковь. Во время многочисленных постов нельзя было есть мясо, и лягушки стали доступной всем альтернативой.
"По вкусу напоминает цыпленка, по виду — тоже, — говорит Надежда Шелегина. — Как-то во Франции я пробовала их еще и в кляре, это похоже на филе трески в тесте".
Немецкий цвибельмитвурст — деликатес из свежего свиного фарша, соли и перца. "Его кладут на хлеб, а сверху посыпают нарезанным луком. Вкус сырого мяса — на любителя. Запах — резкий из-за лука, но многим нравится", — рассказывает жительница города Ферден Наталья Ланг. Это блюдо некоторые готовят сами, но можно и купить.
Немецкий цвибельмитвурст — деликатес из свежего свиного фарша, соли и перца. "Его кладут на хлеб, а сверху посыпают нарезанным луком. Вкус сырого мяса — на любителя. Запах — резкий из-за лука, но многим нравится", — рассказывает жительница города Ферден Наталья Ланг. Это блюдо некоторые готовят сами, но можно и купить.
Красная и черная икра — один из самых известных российских деликатесов, которым угощают иностранцев. Но многим из них она кажется довольно странным блюдом.
"Не все мои американские коллеги решились попробовать "соленые рыбьи яйца". А те, кто осмелились, ограничились одной ложкой", — рассказал программист Вадим Гетский.
Красная и черная икра — один из самых известных российских деликатесов, которым угощают иностранцев. Но многим из них она кажется довольно странным блюдом.
"Не все мои американские коллеги решились попробовать "соленые рыбьи яйца". А те, кто осмелились, ограничились одной ложкой", — рассказал программист Вадим Гетский.
Свежее мясо полярной акулы ядовито из-за высокого содержания мочевины. Викинги в Исландии научились готовить хаукарль —
тухлую рыбу. Это блюдо можно и в длительные походы брать.
Рецепт прост: на пару месяцев тушу помещают в контейнер с гравием так, чтобы вся жидкость из нее могла вытекать через отверстия. Затем ее достают, подвешивают на крюки и оставляют вялиться еще два-четыре месяца.
"На вкус хаукарль похожа на вареную белую рыбу, только мясо более плотное, как будто сильно спрессованное, — рассказывает журналист Дмитрий Виноградов из Москвы. — Но запах невыносим: смесь аммиака с сероводородом".
"Ад снаружи, рай внутри" — так называют дуриан в Таиланде. Он известен не столько вкусом нежной мякоти, сколько запахом: его сравнивают с гниющим мясом, грязными носками, луком и чесноком.
"На отдыхе мы с мужем решили купить мороженое из дуриана. Оно оранжевого цвета, почти как манго, выглядело аппетитно. Вкус — дыня с молоком, послевкусие — чеснок. Чудовищно! Съесть не смогли, — говорит туристка из Москвы Ирина Лебедева. — Местные за прилавками улыбались: видимо, мы не первые туристы, не сумевшие раздвинуть границы гастрономических пристрастий".
Москвичка Лана Кудряшова привезла из Таиланда в подарок конфеты из дуриана. "На вкус — смесь зефира с кукурузными хлопьями. Но пахли они чудовищно — как будто кого-то только что стошнило", — вспоминает она.
Родина сыра касу марцу — итальянский остров Сардиния. Созревающие головки выносят из прохладных подвалов, чтобы мухи отложили в них яйца. Вылупившиеся личинки питаются сыром, а выделяемые ими ферменты делают его мягким, кремообразным, как перегной. Его название так и переводится: "гнилой сыр".
"Хорошо, что, когда пробовала, я о нем ничего не знала, иначе бы не стала есть ни в коем случае, — вспоминает Ирина Пяткова из Москвы. — Головка покрыта белой плесенью. Когда снимают верхнюю часть, то внутри — жижа. Аромат — сильнейший, вкус — блаженство, он и острый, и сладкий одновременно. Но больше — ни за что!"
В Китае "столетнее яйцо" — популярная закуска. Для ее приготовления продукты выдерживают несколько месяцев в специальной смеси без доступа воздуха.
У правильно приготовленных яиц белок упругий, темно-коричневый и полупрозрачный. Желток кремообразный, по цвету — от светло-серого до черного с зеленоватым оттенком и сильным аммиачным запахом.
На поверхности очищенного от скорлупы яйца — узоры, напоминающие изморозь на окне. Это кристаллики выделяющихся из продукта веществ.
"Чаще всего блюдо готовят неделю, пахнет оно аммиаком, а на вкус — как маринованное яйцо. Его подают разрезанным на ломтики", — рассказывает преподававшая в Китае русский язык Ольга Лазарева.
Морской огурец (трепанг) в Китае — такой же деликатес, как у нас крабовое мясо или черная икра. Живет он в воде, на вид — как червь с шипами. Считается очень полезным: сплошной белок, а калорий — всего 34 на 100 граммов.
"По вкусу напоминает нежную креветку. Но зная, как он выглядит, есть противно", — рассказывает Ольга Лазарева.
В Южной Корее едят живых осьминогов: целиком или режут на кусочки, которые шевелятся. Моллюска поливают кунжутным маслом и посыпают семечками. Блюдо называется "саннакчи".
"На вкус он — как резина, но это не главное, — говорит Ольга Лазарева. — Когда его ешь, он цепляется присосками за горло, пищевод и лезет обратно. Борется за жизнь. Ощущения — как будто в ресторане тебе делают гастроскопию".
Веджимайт — густая соленая паста темно-коричневого цвета, которую делают на основе дрожжевого экстракта. Ее намазывают на тосты или крекеры.
"Это исключительно австралийская штука, которая на вкус не нравится больше никому. Путешественникам она нужна, чтобы привезти домой и посмеяться над выражением лиц дегустаторов", — утверждает студентка Анжелика Матвеенко, живущая в Мельбурне.
Сюрстремминг — консервированная квашенная сельдь — шведский деликатес с резким тухлым запахом, который некоторые сравнивают с вонью из выгребной ямы. "Он куда ужасней, чем вкус, — вспоминает Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга. — Тушки соленые, даже слегка острые. Шведы едят их с отварным картофелем, луком, помидорами и хлебом".
Лягушачьи лапки — французское лакомство. В популярности этого блюда "виновата" церковь. Во время многочисленных постов нельзя было есть мясо, и лягушки стали доступной всем альтернативой.
"По вкусу напоминает цыпленка, по виду — тоже, — говорит Надежда Шелегина. — Как-то во Франции я пробовала их еще и в кляре, это похоже на филе трески в тесте".
Немецкий цвибельмитвурст — деликатес из свежего свиного фарша, соли и перца. "Его кладут на хлеб, а сверху посыпают нарезанным луком. Вкус сырого мяса — на любителя. Запах — резкий из-за лука, но многим нравится", — рассказывает жительница города Ферден Наталья Ланг. Это блюдо некоторые готовят сами, но можно и купить.
Красная и черная икра — один из самых известных российских деликатесов, которым угощают иностранцев. Но многим из них она кажется довольно странным блюдом.
"Не все мои американские коллеги решились попробовать "соленые рыбьи яйца". А те, кто осмелились, ограничились одной ложкой", — рассказал программист Вадим Гетский.