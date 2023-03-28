https://ria.ru/20230328/dvizhenie-1861348317.html

Молодежное "Движение первых" представило логотип

Молодежное "Движение первых" представило логотип - РИА Новости, 28.03.2023

Молодежное "Движение первых" представило логотип

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" представило новый логотип на церемонии открытия четвертого сезона конкурса "Большая перемена" в Сочи,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:55

2023-03-28T18:55

2023-03-28T18:55

общество

россия

образовательный центр "сириус"

краснодарский край

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

дети

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СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" представило новый логотип на церемонии открытия четвертого сезона конкурса "Большая перемена" в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Логотипом стал белый символ в виде цифры "1" и слово "Первые" на красном фоне. Как заявили в пресс-службе движения, новый логотип "символизирует постоянное движение, стремление вверх, которое помогает преодолевать трудности и достигать целей".

россия

краснодарский край

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, образовательный центр "сириус", краснодарский край, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", дети