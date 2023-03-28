https://ria.ru/20230328/dvizhenie-1861348317.html
Молодежное "Движение первых" представило логотип
Молодежное "Движение первых" представило логотип - РИА Новости, 28.03.2023
Молодежное "Движение первых" представило логотип
Российское движение детей и молодежи "Движение первых" представило новый логотип на церемонии открытия четвертого сезона конкурса "Большая перемена" в Сочи,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:55
2023-03-28T18:55
2023-03-28T18:55
общество
россия
образовательный центр "сириус"
краснодарский край
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
дети
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СОЧИ, 28 мар - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" представило новый логотип на церемонии открытия четвертого сезона конкурса "Большая перемена" в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Логотипом стал белый символ в виде цифры "1" и слово "Первые" на красном фоне. Как заявили в пресс-службе движения, новый логотип "символизирует постоянное движение, стремление вверх, которое помогает преодолевать трудности и достигать целей".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, образовательный центр "сириус", краснодарский край, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", дети
Общество, Россия, Образовательный центр "Сириус", Краснодарский край, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых", Дети
Молодежное "Движение первых" представило логотип
"Движение первых" представило логотип с белой цифрой "1" и словом "Первые" на красном фоне