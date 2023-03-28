https://ria.ru/20230328/dvfu-1861106565.html
ДВФУ откроет новые центры русского языка и культуры в КНР
ДВФУ откроет новые центры русского языка и культуры в КНР - РИА Новости, 28.03.2023
ДВФУ откроет новые центры русского языка и культуры в КНР
Дальневосточный федеральный университет откроет в 2023 году три новых центра русского языка и культуры в Китае, выпускники которых смогут поступить в... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T04:14
2023-03-28T04:14
2023-03-28T04:14
в мире
китай
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цзянсу
борис коробец
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет откроет в 2023 году три новых центра русского языка и культуры в Китае, выпускники которых смогут поступить в университет на русскоязычные и англоязычные специальности, сообщила РИА Новости представитель ДВФУ. "Дальневосточный федеральный университет откроет три новых центра русского языка и культуры в провинциях Хэбэй, Цзянсу и Шаньдун КНР в 2023 году. Университет будет готовить студентов не только к русскоязычным программам, но и даст возможность поступить на новые англоязычные направления университета", - рассказала представитель университета. Собеседница агентства уточнила, что "традиционные" программы обучения русскому языку и ознакомления с русской культурой в трех новых центрах "будут дополнены англоязычными программами". Выпускники центров смогут поступить в ДВФУ на языковые, медицинские, экономические направления. С 2023 года в университете для них будет доступно обучение на английском языке "по медицинским направлениям, международным отношениям и международному бизнесу". "ДВФУ открывает двери китайским студентам, которые хотели бы обучаться как на русском, так и английском языках. Новые программы уже вызвали значительный интерес со стороны потенциальных абитуриентов, на медицинские направление мы получили в два раза больше заявок, чем в прошлом году, а до конца года прогнозируем трехкратный прирост", – передала представитель университета заявление ректора Бориса Коробца. По информации собеседницы агентства, в Китае уже работают 12 центров русского языка и культуры ДВФУ.
https://ria.ru/20230328/dvfu-1861105771.html
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в мире, китай, хэбэй, цзянсу, борис коробец, дальневосточный федеральный университет
В мире, Китай, Хэбэй, Цзянсу, Борис Коробец, Дальневосточный федеральный университет
ДВФУ откроет новые центры русского языка и культуры в КНР
ДВФУ откроет новые центры русского языка и культуры в КНР для подготовки абитуриентов