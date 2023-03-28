https://ria.ru/20230328/dvfu-1861105771.html

"Роскосмос" откроет научно-исследовательскую лабораторию на базе ДВФУ

"Роскосмос" откроет научно-исследовательскую лабораторию на базе ДВФУ - РИА Новости, 28.03.2023

"Роскосмос" откроет научно-исследовательскую лабораторию на базе ДВФУ

Научно-исследовательскую лабораторию "Роскосмоса", в основу которой войдет наземный комплекс приема и обработки космической информации, планируется открыть на... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T03:50

2023-03-28T03:50

2023-03-28T03:50

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владивосток

борис коробец

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роскосмос

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Научно-исследовательскую лабораторию "Роскосмоса", в основу которой войдет наземный комплекс приема и обработки космической информации, планируется открыть на базе Дальневосточного федерального университета, сообщил РИА Новости представитель вуза. "Во время рабочего визита в ДВФУ делегация Научно-исследовательского института точных приборов (АО "НИИ ТП") как представитель "Роскосмоса" согласовала техническое задание для организации наземного комплекса приема и обработки космической информации. Комплекс станет частью научно-исследовательской лаборатории, которая займется разработкой отечественных продуктов в области обработки спутниковых данных и разместится в Политехническом институте ДВФУ", - сообщил собеседник. В вузе предоставили комментарий ректора Дальневосточного федерального университета Бориса Коробца, который отметил, что создание такого центра от "Роскосмоса" поможет выстроить образовательную траекторию, связанную с космической отраслью, совместно с реальным заказчиком. "Уверен, что вместе с "Роскосмосом" мы сможем подготовить востребованных профессионалов и разработать качественные отечественные решения в области обработки спутниковых данных, что значительно расширит область их возможного применения", - отметил Коробец. Открытие лаборатории – одно из мероприятий по запуску научно-исследовательского космического центра "Роскосмос" на базе Русского инжинирингового центра и Политехнического института ДВФУ. Проект ДВФУ и "Роскосмоса" реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, согласно которому на острове Русский во Владивостоке формируется современный высокотехнологичный инжиниринговый комплекс.

https://ria.ru/20230301/mks-1855235783.html

https://ria.ru/20230228/roskosmos-1854841968.html

россия

русский (остров)

владивосток

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космос - риа наука, россия, русский (остров), владивосток, борис коробец, владимир путин, роскосмос, дальневосточный федеральный университет