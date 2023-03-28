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"Роскосмос" откроет научно-исследовательскую лабораторию на базе ДВФУ - РИА Новости, 28.03.2023
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Наука
 
03:50 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/dvfu-1861105771.html
"Роскосмос" откроет научно-исследовательскую лабораторию на базе ДВФУ
"Роскосмос" откроет научно-исследовательскую лабораторию на базе ДВФУ - РИА Новости, 28.03.2023
"Роскосмос" откроет научно-исследовательскую лабораторию на базе ДВФУ
Научно-исследовательскую лабораторию "Роскосмоса", в основу которой войдет наземный комплекс приема и обработки космической информации, планируется открыть на... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T03:50
2023-03-28T03:50
наука
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Научно-исследовательскую лабораторию "Роскосмоса", в основу которой войдет наземный комплекс приема и обработки космической информации, планируется открыть на базе Дальневосточного федерального университета, сообщил РИА Новости представитель вуза. "Во время рабочего визита в ДВФУ делегация Научно-исследовательского института точных приборов (АО "НИИ ТП") как представитель "Роскосмоса" согласовала техническое задание для организации наземного комплекса приема и обработки космической информации. Комплекс станет частью научно-исследовательской лаборатории, которая займется разработкой отечественных продуктов в области обработки спутниковых данных и разместится в Политехническом институте ДВФУ", - сообщил собеседник. В вузе предоставили комментарий ректора Дальневосточного федерального университета Бориса Коробца, который отметил, что создание такого центра от "Роскосмоса" поможет выстроить образовательную траекторию, связанную с космической отраслью, совместно с реальным заказчиком. "Уверен, что вместе с "Роскосмосом" мы сможем подготовить востребованных профессионалов и разработать качественные отечественные решения в области обработки спутниковых данных, что значительно расширит область их возможного применения", - отметил Коробец. Открытие лаборатории – одно из мероприятий по запуску научно-исследовательского космического центра "Роскосмос" на базе Русского инжинирингового центра и Политехнического института ДВФУ. Проект ДВФУ и "Роскосмоса" реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, согласно которому на острове Русский во Владивостоке формируется современный высокотехнологичный инжиниринговый комплекс.
https://ria.ru/20230301/mks-1855235783.html
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космос - риа наука, россия, русский (остров), владивосток, борис коробец, владимир путин, роскосмос, дальневосточный федеральный университет
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Русский (остров), Владивосток, Борис Коробец, Владимир Путин, Роскосмос, Дальневосточный федеральный университет
"Роскосмос" откроет научно-исследовательскую лабораторию на базе ДВФУ

"Роскосмос" планирует открыть научно-исследовательскую лабораторию на базе ДВФУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители у стенда госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
Посетители у стенда госкорпорации Роскосмос на Международном военно-техническом форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Научно-исследовательскую лабораторию "Роскосмоса", в основу которой войдет наземный комплекс приема и обработки космической информации, планируется открыть на базе Дальневосточного федерального университета, сообщил РИА Новости представитель вуза.
"Во время рабочего визита в ДВФУ делегация Научно-исследовательского института точных приборов (АО "НИИ ТП") как представитель "Роскосмоса" согласовала техническое задание для организации наземного комплекса приема и обработки космической информации. Комплекс станет частью научно-исследовательской лаборатории, которая займется разработкой отечественных продуктов в области обработки спутниковых данных и разместится в Политехническом институте ДВФУ", - сообщил собеседник.
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В вузе предоставили комментарий ректора Дальневосточного федерального университета Бориса Коробца, который отметил, что создание такого центра от "Роскосмоса" поможет выстроить образовательную траекторию, связанную с космической отраслью, совместно с реальным заказчиком.
"Уверен, что вместе с "Роскосмосом" мы сможем подготовить востребованных профессионалов и разработать качественные отечественные решения в области обработки спутниковых данных, что значительно расширит область их возможного применения", - отметил Коробец.
Открытие лаборатории – одно из мероприятий по запуску научно-исследовательского космического центра "Роскосмос" на базе Русского инжинирингового центра и Политехнического института ДВФУ. Проект ДВФУ и "Роскосмоса" реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, согласно которому на острове Русский во Владивостоке формируется современный высокотехнологичный инжиниринговый комплекс.
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НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияРусский (остров)ВладивостокБорис КоробецВладимир ПутинРоскосмосДальневосточный федеральный университет
 
 
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