"Роскосмос" откроет научно-исследовательскую лабораторию на базе ДВФУ
"Роскосмос" планирует открыть научно-исследовательскую лабораторию на базе ДВФУ
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители у стенда госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Научно-исследовательскую лабораторию "Роскосмоса", в основу которой войдет наземный комплекс приема и обработки космической информации, планируется открыть на базе Дальневосточного федерального университета, сообщил РИА Новости представитель вуза.
"Во время рабочего визита в ДВФУ делегация Научно-исследовательского института точных приборов (АО "НИИ ТП") как представитель "Роскосмоса" согласовала техническое задание для организации наземного комплекса приема и обработки космической информации. Комплекс станет частью научно-исследовательской лаборатории, которая займется разработкой отечественных продуктов в области обработки спутниковых данных и разместится в Политехническом институте ДВФУ", - сообщил собеседник.
В вузе предоставили комментарий ректора Дальневосточного федерального университета Бориса Коробца, который отметил, что создание такого центра от "Роскосмоса" поможет выстроить образовательную траекторию, связанную с космической отраслью, совместно с реальным заказчиком.
"Уверен, что вместе с "Роскосмосом" мы сможем подготовить востребованных профессионалов и разработать качественные отечественные решения в области обработки спутниковых данных, что значительно расширит область их возможного применения", - отметил Коробец.
Открытие лаборатории – одно из мероприятий по запуску научно-исследовательского космического центра "Роскосмос" на базе Русского инжинирингового центра и Политехнического института ДВФУ. Проект ДВФУ и "Роскосмоса" реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, согласно которому на острове Русский во Владивостоке формируется современный высокотехнологичный инжиниринговый комплекс.