Рейтинг@Mail.ru
Сооснователь известной сети ресторанов "Сыроварня" и его жена погибли в ДТП - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 28.03.2023 (обновлено: 18:38 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/dtp-1861247322.html
Сооснователь известной сети ресторанов "Сыроварня" и его жена погибли в ДТП
Сооснователь известной сети ресторанов "Сыроварня" и его жена погибли в ДТП - РИА Новости, 28.03.2023
Сооснователь известной сети ресторанов "Сыроварня" и его жена погибли в ДТП
Сооснователь известной сети ресторанов "Сыроварня", кондитер Алексей Левин и его жена Светлана погибли в ДТП в Орловской области, рассказал РИА Новости коллега... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:29
2023-03-28T18:38
происшествия
авто
мценский район
аркадий новиков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860398067_0:90:1514:942_1920x0_80_0_0_dd96ea864a54e46fa9000ee30011f993.jpg
БРЯНСК, 28 мар — РИА Новости. Сооснователь известной сети ресторанов "Сыроварня", кондитер Алексей Левин и его жена Светлана погибли в ДТП в Орловской области, рассказал РИА Новости коллега Светланы, частный детектив Максим Заболотный. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла 24 марта в Мценском районе, на 305-м километре трассы М-2 "Крым". По предварительной информации, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб врезался в иномарку. Погибли водитель легкового авто и два его пассажира — мужчина и женщина. Тринадцатилетнего ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу. Имена погибших и пострадавших ведомство не называло."Погибла сама Светлана, ее супруг и брат супруга. Ребенок — брата супруга. У Светланы остались двое детей — дочь Алина 17 лет и Саша, ему 20 или 21 год, что-то в этом роде", — рассказал Заболотный. В своем Telegram-канале он рассказал, что Светлана Левина была его коллегой по детективному агентству. Кроме того, она выступала как эксперт в телепрограмме "Андрей Малахов. Прямой эфир"."Супруг Алексей был очень серьезным поваром, Новикова хорошо знал, они вместе работали, вместе "Сыроварню" открывали, один из соучредителей. Я его знал только со слов Светланы", — добавил Заболотный.Позднее данные о гибели подтвердил официальный представитель сети "Сыроварня"."Информация о том, что Алексей Левин погиб 24 марта в результате ДТП, к сожалению, соответствует действительности. С момента основания ресторана Алексей занимал должность бренд-шеф-кондитера. Алексей Левин был очень талантливым кондитером и являлся одним из лучших специалистов в России", — сказал он.Водителя большегруза задержали. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
мценский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860398067_69:0:1445:1032_1920x0_80_0_0_4a78361ca07a17edcb26af5e7fbbb91d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, мценский район, аркадий новиков
Происшествия, Авто, Мценский район, Аркадий Новиков
Сооснователь известной сети ресторанов "Сыроварня" и его жена погибли в ДТП

В ДТП под Орлом погибли эксперт программы Андрея Малахова Светлана Левина и ее муж

© Фото : ГУМВД России по Орловской областиДТП в Мценском районе Орловской области на автодороге М-2 "Крым"
ДТП в Мценском районе Орловской области на автодороге М-2 Крым - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : ГУМВД России по Орловской области
ДТП в Мценском районе Орловской области на автодороге М-2 "Крым"
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 28 мар — РИА Новости. Сооснователь известной сети ресторанов "Сыроварня", кондитер Алексей Левин и его жена Светлана погибли в ДТП в Орловской области, рассказал РИА Новости коллега Светланы, частный детектив Максим Заболотный.
Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла 24 марта в Мценском районе, на 305-м километре трассы М-2 "Крым". По предварительной информации, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб врезался в иномарку. Погибли водитель легкового авто и два его пассажира — мужчина и женщина. Тринадцатилетнего ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу. Имена погибших и пострадавших ведомство не называло.
© Фото : ГУМВД России по Орловской областиДТП во Мценском районе Орловской области на автодороге М-2 "Крым"
ДТП во Мценском районе Орловской области на автодороге М-2 Крым - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : ГУМВД России по Орловской области
ДТП во Мценском районе Орловской области на автодороге М-2 "Крым"
"Погибла сама Светлана, ее супруг и брат супруга. Ребенок — брата супруга. У Светланы остались двое детей — дочь Алина 17 лет и Саша, ему 20 или 21 год, что-то в этом роде", — рассказал Заболотный.
В своем Telegram-канале он рассказал, что Светлана Левина была его коллегой по детективному агентству. Кроме того, она выступала как эксперт в телепрограмме "Андрей Малахов. Прямой эфир".
"Супруг Алексей был очень серьезным поваром, Новикова хорошо знал, они вместе работали, вместе "Сыроварню" открывали, один из соучредителей. Я его знал только со слов Светланы", — добавил Заболотный.
Позднее данные о гибели подтвердил официальный представитель сети "Сыроварня".
"Информация о том, что Алексей Левин погиб 24 марта в результате ДТП, к сожалению, соответствует действительности. С момента основания ресторана Алексей занимал должность бренд-шеф-кондитера. Алексей Левин был очень талантливым кондитером и являлся одним из лучших специалистов в России", — сказал он.
Водителя большегруза задержали. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
© Фото : ГУМВД России по Орловской областиДТП во Мценском районе Орловской области на автодороге М-2 "Крым"
ДТП во Мценском районе Орловской области на автодороге М-2 Крым - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : ГУМВД России по Орловской области
ДТП во Мценском районе Орловской области на автодороге М-2 "Крым"
 
ПроисшествияАвтоМценский районАркадий Новиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала