https://ria.ru/20230328/dtp-1861247322.html

Сооснователь известной сети ресторанов "Сыроварня" и его жена погибли в ДТП

Сооснователь известной сети ресторанов "Сыроварня" и его жена погибли в ДТП - РИА Новости, 28.03.2023

Сооснователь известной сети ресторанов "Сыроварня" и его жена погибли в ДТП

Сооснователь известной сети ресторанов "Сыроварня", кондитер Алексей Левин и его жена Светлана погибли в ДТП в Орловской области, рассказал РИА Новости коллега... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:29

2023-03-28T14:29

2023-03-28T18:38

происшествия

авто

мценский район

аркадий новиков

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БРЯНСК, 28 мар — РИА Новости. Сооснователь известной сети ресторанов "Сыроварня", кондитер Алексей Левин и его жена Светлана погибли в ДТП в Орловской области, рассказал РИА Новости коллега Светланы, частный детектив Максим Заболотный. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла 24 марта в Мценском районе, на 305-м километре трассы М-2 "Крым". По предварительной информации, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб врезался в иномарку. Погибли водитель легкового авто и два его пассажира — мужчина и женщина. Тринадцатилетнего ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу. Имена погибших и пострадавших ведомство не называло."Погибла сама Светлана, ее супруг и брат супруга. Ребенок — брата супруга. У Светланы остались двое детей — дочь Алина 17 лет и Саша, ему 20 или 21 год, что-то в этом роде", — рассказал Заболотный. В своем Telegram-канале он рассказал, что Светлана Левина была его коллегой по детективному агентству. Кроме того, она выступала как эксперт в телепрограмме "Андрей Малахов. Прямой эфир"."Супруг Алексей был очень серьезным поваром, Новикова хорошо знал, они вместе работали, вместе "Сыроварню" открывали, один из соучредителей. Я его знал только со слов Светланы", — добавил Заболотный.Позднее данные о гибели подтвердил официальный представитель сети "Сыроварня"."Информация о том, что Алексей Левин погиб 24 марта в результате ДТП, к сожалению, соответствует действительности. С момента основания ресторана Алексей занимал должность бренд-шеф-кондитера. Алексей Левин был очень талантливым кондитером и являлся одним из лучших специалистов в России", — сказал он.Водителя большегруза задержали. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

мценский район

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происшествия, авто, мценский район, аркадий новиков