https://ria.ru/20230328/dsnv-1861309629.html

В Пентагоне заявили, что Россия отказалась обменяться данными по ДСНВ

В Пентагоне заявили, что Россия отказалась обменяться данными по ДСНВ - РИА Новости, 28.03.2023

В Пентагоне заявили, что Россия отказалась обменяться данными по ДСНВ

США накануне запросили у России регулярный обмен информацией в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, но получили отказ и в... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:03

2023-03-28T17:03

2023-03-28T17:20

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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США накануне запросили у России регулярный обмен информацией в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, но получили отказ и в ответ сами не будут делиться сведениями, заявил помощник главы Пентагона Джон Пламб."Только на этой неделе, это было вчера, мы вновь коммуницировали с Россией, напомнив им о приближающемся конце месяца, когда должен состояться полугодовой обмен данными... в рамках договора... Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию", - сказал он на слушаниях в конгрессе."В качестве дипломатической контрмеры США не будут предоставлять эту информацию России", - добавил Пламб.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса (НАТО)".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, министерство обороны сша, нато