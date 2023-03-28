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В Пентагоне заявили, что Россия отказалась обменяться данными по ДСНВ
В Пентагоне заявили, что Россия отказалась обменяться данными по ДСНВ - РИА Новости, 28.03.2023
В Пентагоне заявили, что Россия отказалась обменяться данными по ДСНВ
США накануне запросили у России регулярный обмен информацией в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, но получили отказ и в... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:03
2023-03-28T17:03
2023-03-28T17:20
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США накануне запросили у России регулярный обмен информацией в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, но получили отказ и в ответ сами не будут делиться сведениями, заявил помощник главы Пентагона Джон Пламб."Только на этой неделе, это было вчера, мы вновь коммуницировали с Россией, напомнив им о приближающемся конце месяца, когда должен состояться полугодовой обмен данными... в рамках договора... Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию", - сказал он на слушаниях в конгрессе."В качестве дипломатической контрмеры США не будут предоставлять эту информацию России", - добавил Пламб.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса (НАТО)".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Россия, Министерство обороны США, НАТО
В Пентагоне заявили, что Россия отказалась обменяться данными по ДСНВ
В Пентагоне заявили, что запросили у России обмен данными по ДСНВ, но получили отказ
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США накануне запросили у России регулярный обмен информацией в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, но получили отказ и в ответ сами не будут делиться сведениями, заявил помощник главы Пентагона Джон Пламб.
"Только на этой неделе, это было вчера, мы вновь коммуницировали с Россией, напомнив им о приближающемся конце месяца, когда должен состояться полугодовой обмен данными... в рамках договора... Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию", - сказал он на слушаниях в конгрессе.
"В качестве дипломатической контрмеры США не будут предоставлять эту информацию России", - добавил Пламб.
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция
и Великобритания
, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса (НАТО
)".
Постпред в Вене не ожидает диалога с США по ДСНВ в ближайшее время