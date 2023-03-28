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ВСУ обстреляли Донецк снарядами с немецкими кассетными боевыми частями
ВСУ обстреляли Донецк снарядами с немецкими кассетными боевыми частями - РИА Новости, 28.03.2023
ВСУ обстреляли Донецк снарядами с немецкими кассетными боевыми частями
Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Донецк снарядами РСЗО с кассетными боевыми частями производства Германии, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:17
2023-03-28T12:17
2023-03-28T15:11
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
германия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Донецк снарядами РСЗО с кассетными боевыми частями производства Германии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Часть ракет была перехвачена и сбита ПВО, но одна ракета все же раскрыла кассеты и сбросила противотанковые мины производства Германии на территорию жилого поселка. Именно от мины АТ2 во вторник получили ранения два мирных жителя, отметили в представительстве.
донецк
германия
донецкая народная республика
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Под балконом взорвалось" – жительница Донецка об обстреле города немецкими минами
Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Донецк снарядами РСЗО с кассетными боевыми частями производства Германии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
2023-03-28T12:17
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PT2M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецк, германия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Германия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
ВСУ обстреляли Донецк снарядами с немецкими кассетными боевыми частями
ВСУ ночью обстреляли Донецк снарядами РСЗО с немецкими кассетными боевыми частями