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ВСУ обстреляли Донецк снарядами с немецкими кассетными боевыми частями - РИА Новости, 28.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 28.03.2023 (обновлено: 15:11 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/donetsk-1861189912.html
ВСУ обстреляли Донецк снарядами с немецкими кассетными боевыми частями
ВСУ обстреляли Донецк снарядами с немецкими кассетными боевыми частями - РИА Новости, 28.03.2023
ВСУ обстреляли Донецк снарядами с немецкими кассетными боевыми частями
Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Донецк снарядами РСЗО с кассетными боевыми частями производства Германии, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:17
2023-03-28T15:11
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
германия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Донецк снарядами РСЗО с кассетными боевыми частями производства Германии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Часть ракет была перехвачена и сбита ПВО, но одна ракета все же раскрыла кассеты и сбросила противотанковые мины производства Германии на территорию жилого поселка. Именно от мины АТ2 во вторник получили ранения два мирных жителя, отметили в представительстве.
донецк
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"Под балконом взорвалось" – жительница Донецка об обстреле города немецкими минами
Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Донецк снарядами РСЗО с кассетными боевыми частями производства Германии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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происшествия, донецк, германия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Германия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
ВСУ обстреляли Донецк снарядами с немецкими кассетными боевыми частями

ВСУ ночью обстреляли Донецк снарядами РСЗО с немецкими кассетными боевыми частями

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Донецк снарядами РСЗО с кассетными боевыми частями производства Германии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Противник продолжает практику военного террора мирного населения. В ночь на 28 марта в поселке шахты "Октябрьский рудник" Куйбышевского района Донецка при помощи РСЗО типа MARS 2 (M270 MLRS) вооруженные формирования Украины выпустили кассетные ракеты MFOM AT2, начиненные противотанковыми минами АТ2", - говорится в сообщении представительства.
Часть ракет была перехвачена и сбита ПВО, но одна ракета все же раскрыла кассеты и сбросила противотанковые мины производства Германии на территорию жилого поселка. Именно от мины АТ2 во вторник получили ранения два мирных жителя, отметили в представительстве.
© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramПротивотанковая мина AT2 немецкого производства после обстрела Донецка
Противотанковая мина AT2 немецкого производства после обстрела Донецка
Противотанковая мина AT2 немецкого производства после обстрела Донецка
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
1 из 2
© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramКассетная ракета MFOM AT2 немецкого производсва после обстрела Донецка
Кассетная ракета MFOM AT2 немецкого производсва после обстрела Донецка
Кассетная ракета MFOM AT2 немецкого производсва после обстрела Донецка
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
2 из 2
Противотанковая мина AT2 немецкого производства после обстрела Донецка
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
1 из 2
Кассетная ракета MFOM AT2 немецкого производсва после обстрела Донецка
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
2 из 2
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГерманияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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