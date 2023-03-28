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ВСУ обстреляли Донецк снарядами с немецкими кассетными боевыми частями

ВСУ обстреляли Донецк снарядами с немецкими кассетными боевыми частями - РИА Новости, 28.03.2023

ВСУ обстреляли Донецк снарядами с немецкими кассетными боевыми частями

Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Донецк снарядами РСЗО с кассетными боевыми частями производства Германии, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:17

2023-03-28T12:17

2023-03-28T15:11

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

германия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Донецк снарядами РСЗО с кассетными боевыми частями производства Германии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Часть ракет была перехвачена и сбита ПВО, но одна ракета все же раскрыла кассеты и сбросила противотанковые мины производства Германии на территорию жилого поселка. Именно от мины АТ2 во вторник получили ранения два мирных жителя, отметили в представительстве.

донецк

германия

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Под балконом взорвалось" – жительница Донецка об обстреле города немецкими минами Украинские войска в ночь на вторник обстреляли Донецк снарядами РСЗО с кассетными боевыми частями производства Германии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. 2023-03-28T12:17 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, германия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс