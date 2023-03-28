https://ria.ru/20230328/donetsk-1861169882.html

В Донецке под завалами обстрелянного дома нашли тела двоих погибших

В Донецке под завалами обстрелянного дома нашли тела двоих погибших - РИА Новости, 28.03.2023

В Донецке под завалами обстрелянного дома нашли тела двоих погибших

Два человека погибли в Донецке под обстрелом со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:42

2023-03-28T11:42

2023-03-28T12:33

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышев

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Два человека погибли в Донецке под обстрелом со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, накануне ВСУ в общей сложности выпустили по Донецку 27 артиллерийских снарядов различного калибра и 16 ракет из РСЗО. Киевский район находится в северной части города. Его окраиной считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Накануне СЦКК опубликовал данные по потерям среди мирных жителей ДНР с начала эскалации конфликта. Так, на территории республики в границах до начала спецоперации погибли 684 гражданских лица, в том числе 28 детей. В освобожденных районах погибли 3787 человека, в том числе 106 детей.

https://ria.ru/20230328/rebenok-1861163923.html

донецк

куйбышев

донецкая народная республика

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