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В Донецке под завалами обстрелянного дома нашли тела двоих погибших
В Донецке под завалами обстрелянного дома нашли тела двоих погибших - РИА Новости, 28.03.2023
В Донецке под завалами обстрелянного дома нашли тела двоих погибших
Два человека погибли в Донецке под обстрелом со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:42
2023-03-28T11:42
2023-03-28T12:33
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышев
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Два человека погибли в Донецке под обстрелом со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, накануне ВСУ в общей сложности выпустили по Донецку 27 артиллерийских снарядов различного калибра и 16 ракет из РСЗО. Киевский район находится в северной части города. Его окраиной считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Накануне СЦКК опубликовал данные по потерям среди мирных жителей ДНР с начала эскалации конфликта. Так, на территории республики в границах до начала спецоперации погибли 684 гражданских лица, в том числе 28 детей. В освобожденных районах погибли 3787 человека, в том числе 106 детей.
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В Донецке под завалами обстрелянного дома нашли тела двоих погибших
В Донецке под завалами пострадавшего из-за обстрела ВСУ дома нашли двух погибших жителей