https://ria.ru/20230328/donetsk-1861118924.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T08:42
2023-03-28T08:42
2023-03-28T09:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg
ДОНЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). С начала суток это первый обстрел Донецка, зафиксированный представительством.
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcd24635dab0dc43bc4e72a3e3cecfe4.jpg
"Вылетели окна вместе с рамами": жительница об обстреле жилого дома в Донецке
"Вылетели окна вместе с рамами": жительница об обстреле жилого дома в Донецке
2023-03-28T08:42
true
PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские войска выпустили три снаряда по Донецку